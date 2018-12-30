Son virajda nefes kesen rekabet

2018'de otomotiv pazarında yaşanan rekabet nefesleri kesti. Markalar, kendi segmentlerinde birinci olmak için büyük mücadele verdiler. Yılın 11 ayında 66 bin 307 adeti binek otomobil olmak üzere toplamda 74 bin 303 adet araç satan Renault, hem binek otomobil, hem de toplam pazarda liderliği garantiledi.

Pazarda ikincilik için yaşanan rekabet ise nefesleri kesti. Ocak-Kasım döneminde Volkswagen 58 bin 483 adetle ikinci, Fiat 58 bin 212 adetle üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki marka ise 57 bin 832 adetle Ford.

Volkswagen ile Fiat arasında 271 adet, Fiat ile Ford arasında ise 380 adet fark bulunuyor. Son düzlükte Türkiye otomotiv pazarında en çok satan ikinci markanın kim olacağını foto finiş belirleyecek gibi görünüyor.

Otomotiv pazarında 2000'lerde Türkiye'de üretim yapan Ford, Fiat ve Renault'nun hakimiyeti bulunuyordu. Ford uzun yıllar en çok satan markalar listesinde ilk sırada yer alıyordu. Bu tablo 2013'de değişti. Ford, pazar liderliğini kaybederken, daha önce alt sıralarda bulunan Volkswagen liderlik koltuğuna oturdu. Alman marka dört yıl boyunca bu unvanını korudu.

2017'de sıralama yeniden değişti. Dizelgate adı verilen emisyon skandalı sonrasında bazı dizel modellerini getiremeyen Volkswagen'in Türkiye'deki satışları geriledi. Ayrıca, Türkiye'de üretim yapan markaların binek model yatırımları meyvesini verdi. Yeni modellerle birlikte yerli üreticilerin satışları arttı. Liderlik el değiştirirken, Renault zirveye yerleşti. Fiat ikinciliğe yükselirken, Volkswagen üçüncü sıraya geriledi.



TİCARİ ARAÇTA LİDER FORD OLDU

Yılın 11 aylık döneminde en çok hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka 36 bin 93 adetle Ford oldu. Ford'u 24 bin 893 adetle Fiat, 15 bin 479 adetle Volkswagen izledi. Ford ile Fiat arasındaki farkın kalan kısa sürede kapanması mümkün görünmüyor. Bu yüzden Ford şimdiden 2018 hafif ticari araç liderliğini garantiledi.

Ford, 2000'lerin başından bugüne kadar hafif ticari araç pazarının lideri konumunda bulunuyor. Geçen bu süre içinde liderlik koltuğu sadece üç kez el değiştirdi. Fiat 2008, 2009 ve 2014'de liderlik koltuğuna oturdu.



DİZEL TALEBİ GERİLİYOR

Türkiye'de de dizel satışları geriliyor. Yılın ilk 11 ayında dizel otomobil satışları yüzde 57.89'a indi. Dizelin yerini benzinli otomobiller alırken, elektrikli otomobillere olan talebin düşük seyrettiği görülüyor. Kasım sonu itibarıyla Türkiye'de sadece 131 adet elektrikli otomobil satıldı. Buna karşın hibrit otomobil satışları 3 bin 582 adete yükseldi.