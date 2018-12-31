Yerli otoların yılı 2019

Otomotivde nefesleri kesen rekabet, 2019’da yeni modellerle artacak. Sayıları 30’u bulan yeni modeller yola çıkmak için gün sayıyor

2018'de otomotiv sektöründe iç pazarda yaşanan daralmaya rağmen kıyasıya bir rekabet yaşandı. Nefesleri kesen rekabetin 2019'da satışa sunulacak 30'a yakın yeni modelle birlikte devam etmesi bekleniyor. 2019'da yollara çıkmak için gün sayan modeller arasında yeni Renault Clio ve Toyota Corolla dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise Renault Clio'nun Türkiye'nin en çok satan üçüncü, Toyota Corolla Sedan'ın ise en çok satan dördüncü model olması.



TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Adapazarı Toyota tesislerinde üretilen Toyota Corolla, şubat sonunda satışa sunulacak. Bursa'da Oyak Renault tesislerinde üretilen Renault Clio'nun dünya tanıtımı martta Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Beşinci nesil Clio, yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Toyota, 2019'da yeni Camry ve RAV4'ü de satışa sunmayı planlıyor. Renault ise Captur ve Kadjar'ın yeni fazlarını yılın ikinci yarısında getirecek.



SUPERB FL YIL SONUNDA

Skoda'nın Superb FL modeli martta Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Türkiye'ye gelişi eylülü bulacak. Markanın yeni modeli Scala'nın tarihi henüz belli değil.



SSANGYONG MUSSO YENİLENDİ

Ssangyong, yeni Musso'yu 2019'un ilk çeyreğinin sonunda Türkiye'deki pick-up severlerin beğenisine sunacak. Ayrıca yenilenen Korando'nun benzinli ve dizel versiyonları 1.6 ve 1.5 motor seçenekleriyle 2019 üçüncü çeyreğinde tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de yola çıkacak



JEEP'İN İKİ SÜRPRİZİ VAR

JEEP'de ise iki yenilik var. Yeni Wrangler modeli mayısta, makyajlı Renegade ise ikinci çeyrekte yollara çıkacak.



BMW 3 SERİSİ NİSANDA GELİYOR

Alman premium marka BMW'nin 2019'daki en önemli yeniliği 3 Serisi olacak. Baştan aşağı yenilenen yedinci nesil BMW 3 Serisi'nin nisanda Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Markanın Türkiye'deki satışlarının yüzde 25'ini oluşturan 3 Serisi, yeni tasarımının yanı sıra yeni teknolojileriyle de dikkat çekiyor



AUDI TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLENECEK

Audı ise tüm yeniliklerini yılın son çeyreğine saklıyor. Alman marka A1, Q3, Q3 Sportback ile yeni elektrikli modeli e-tron'u 2019'un sonunda Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.



ÇOK YÖNLÜ ARAÇ

Opel, yeni Combo Life modelini mart sonunda satışa sunmayı planlıyor. Hem stationwagon hem SUV hem de hatchback bir aracın imkânları sunan Combo Life çok yönlü bir otomobil.



KIA YENİ CEED İLE İDDİALI

KIA'nın 2019'daki süprrizi baştan aşağı yenilenen ceed olacak. Markanın iddialı modeli ceed, yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.



VW T-ROC ŞUBATTA YOLA ÇIKIYOR

Volkswagen'ın 2019'daki en büyük yeniliği T-Roc modeli olacak. T-Roc, şubatta Türkiye'de yollara çıkacak. Volkswagen'in ticari araç ürün gamında bulunan Crafter Kombi nisanda, yeni Transporter ise son çeyrekte satışa sunulacak.



SUV MODELLERE YENİ MOTOR

Nıssan'ın Qashqai modelinde 1.6dCi otomatik versiyon yerine 1.5 EDC dizel otomatik versiyonu satışa sunulacak. Ayrıca X-Trail modelinde 1.6 dCi motor yerine artık 1.3 lt benzinli motor yer alacak.



HYUNDAI ELANTRA YENİLENDİ

Hyundaı'nın yenilenen modeli Elentra, yılın ikinci yarısında satılmaya başlanacak. Güney Koreli markanın bir başka yeniliği ise SUV modeli Kona'nın motor seçenekleri arasına dizelin eklenmesi…



LEXUS'DAN HİBRİT ATAĞI

Türkiye'de Sadece hibrit modellerini satma kararı alan Lexus'un yeni coupe modeli LC500 nisanda gelecek



HAFİF TİCARİ İLE BÜYÜYECEK

Peugeot, 2019'da hafif ticari araç pazarında büyümeyi hedefliyor. Markanın, bu segmentteki en önemli kozu ise yeni modeli Rifter olacak. Rifter'in satışına martta başlanacak.



TÜRKÇE iSİMLİ PORSCHE GELİYOR

Porsche ilk çeyrekte yeni 911, ikinci çeyrekte ise Cayenne Coupe'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın 2019'daki en büyük sürprizi ise yeni Taycan olacak. Porsche'nin ilk yüzde 100 elektrikli modeli olan Taycan, yılın son çeyreğinde otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Otomobilin elektrikli olmasının dışındaki en dikkat çeken özelliği ise adının Türkçe olması



FORMULA 1 HEYECANI SOKAKLARDA YAŞANACAK

Mercedes-Benz'in yenilenen B-Serisi, şubatta satışa sunulacak. Mercedes-Benz ailesinin yeni üyesi A-Serisi Sedan'ın mart sonu yollara çıkması planlanıyor. 2019'un ikinci çeyreğinde ise Mercedes-Benz, rüya otomobili Mercedes-AMG One (Hypercar) ile Formula 1 heyecanını sokaklara taşıyacak. Yılın ikinci yarısında E-Serisi'nde 1.600 cc dizel motor seçeneği gelecek.