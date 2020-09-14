Türkiye ve Çin dünyadan ayrıştı

Pandemi nedeniyle tüm dünyada otomotiv satışları dibe vurdu. Çin ve Türkiye’nin ise dünyadan ayrıştığı görüldü. Ağustosta Çin ve Türkiye’nin yanına Hindistan, İsrail ve Tayvan da eklendi

Pandemi dünya otomotiv sektörüne büyük darbe vurdu. Fabrikalarda üretime aylarca ara verildi. Dünyanın birçok ülkesinde satışlar bıçak gibi kesildi. Bu dönemde Çin ve Türkiye'nin dünyadan ayrıştığı görüldü. Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de pandemi nedeniyle yılın ilk aylarında satışlar düştü. Pandeminin etkilerini hızla atlatan Çin'de pazar nisandan itibaren toparlanmaya başladı. Nisanda satışlar yüzde 4.4, mayısta yüzde 14.5, haziranda yüzde 11.6 ve temmuzda yüzde 16.4 arttı. Son olarak 2020 Ağustos'unda satışlar yüzde 11 artışla 2.18 milyon adet oldu.



TÜRKIYE'DE DE BENZER TABLO

Türkiye'de de benzer bir tablo yaşandı. Başta Avrupa olmak üzere dünyada satışlar dibe vururken, Türkiye'de pazar büyüdü. Nisandaki yüzde 14.6 ile mayıstaki yüzde 2.4 düşüşün ardından, satışlar haziranda yüzde 66.3, temmuzda yüzde 387.5, ağustosta ise yüzde 134 arttı. Kimi aylarda yüzde 300'lerin üzerinde görülen artışlar her ne kadar 2019'da düşük gerçekleşen pazardan kaynaklansa da tüm dünyanın dikkatini çekti. Otomotiv fabrikalarının yıllık bakım ve oranım nedeniyle üretime ara verdiği ağustosta da benzer bir durum yaşandı. Dünyada hemen hemen tüm pazarlarda satışlar düşerken, her zaman ki gibi Çin ve Türkiye otomobil pazarı büyüdü. Ancak bu sefer satışlarını artıran ülkeler arasına Hindistan, İsrail ve Tayvan eklendi. Türkiye'de binek otomobil satışları 2020 Ağustos'unda yüzde 106 gibi yüksek oranda artarak 44 bin 372 adete yükseldi. Türkiye'den sonra en yüksek artış Tayvan'da yaşandı. Tayvan'da otomobil satışları yüzde 45.4 artışla 34 bin 846 adet oldu. Hindistan'dan satışlar yüzde 19.6 artışla 234 bin 142 adet, Çin'de yüzde 11 artışla 2.18 milyon adete ulaştı. İsrail'de ise pazar yüzde 4.2 büyüdü ve 20 bin 90 adet otomobil satıldı.



AVRUPA'DA BEŞİNCİ PAZAR

Türkiye, ağustosta 44 bin 372 adet otomobil satışıyla, Avrupa'nın en büyük altıncı büyük otomobil pazarı oldu. Almanya 251 bin 44 otomobille Avrupa'da bir numara olurken, Fransa 103 bin 631 adetle ikinci, İtalya 89 bin 22 adetle üçüncü, İngiltere 72 bin 534 adetle dördüncü, İspanya 66 bin 925 adetle beşinci sırada yer aldı.



DEV ORGANİZASYON GÜN SAYIYOR

Otomotiv sektöründeki markalar arasındaki rekabet sadece pazar payı ya da satış adetlerinde yaşanmıyor. Markalar motor sporlarında da kıyasıya rekabet ediyor. Türkiye, 18-20 Eylül tarihlerinde bu rekabete ev sahipliği yapacak. 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleşecek. Kovid-19 pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla seyircisiz olarak gerçekleştirilecek organizasyon, 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak. 707 kilometrelik zorlu ralli, üç gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanacak. Mücadelenin ardından 20 Eylül pazar günü Asparan'da yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.