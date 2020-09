SUV’un tahtı sarsıldı

ÖTV oranlarındaki düzenleme sonrasında otomotiv pazarında dengeler değişiyor. Talebin son birkaç yıldır hızla büyüyen SUV araçlardan uygun fiyatlı küçük otomobillerin başlangıç seviyesine kayması bekleniyor

Otomobilde ağustos sonu itibariyle yapılan ÖTV düzenlemesinin pazardaki dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Talebin ÖTV oranlarındaki artışla birlikte satış fiyatları yükselen modellerin yerine, daha uygun fiyatlı modellere yöneleceği tahmin ediliyor. Bu değişimden en fazla etkilenmesi beklenen modeller ise SUV'lar. Talebin son birkaç yıldır hızla büyüyen SUV araçlardan küçük hatchback ve sedan otomobillerin başlangıç seviyesine kayması bekleniyor. Geçen hafta özellikle ÖTV artışı sonrası fiyatları yükselen SUV araçlarda siparişlerin iptal edildiği görüldü. Bu durum otomotiv pazarında değişimin kısmen de olsa başladığını gösterdi.



İKİNCİ ELE DE YANSIR

ÖTV düzenlemesi sonrasında otomotiv pazarında başlayan değişimin ikinci elde de yaşanması bekleniyor. İkinci el otomobil pazarında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte talebin B ve C segmentlerine yöneleceği tahmin ediliyor.



YERLİ ÜRETİM AVANTAJI

Bugün itibariyle Türkiye'de pazarın yüzde 86.2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturuyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre C segmenti otomobillerin pazar payı yüzde 62.7, B segmenti araçların payı yüzde 23.1, A segmenti araçların payı ise yüzde 2.3. Kasa tiplerine göre bakıldığında Türkiye'de sedan otoların pazar payının yüzde 43.8 gibi yüksek olduğu görülüyor. Sedanları yüzde 29.4 pazar payı ile SUV'ler izliyor. Hatchback otomobillerin payı ise 23.6. Bu tablonun değişmesine ve SUV'ların pazar payı düşerken, yerli üretim avantajına sahip hatchback'lerin pazar payının artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye'de Hyundai Assan i10 ve i20, Renault ise Clio gibi hatchback modellerini üretiyor. Tofaş ise Fiat Egea'nın sedan, hatchback ve station vagon modellerinin üretimini gerçekleştiriyor.



İKİNCİ ELDE FİYATLAR YÜZDE 2 ARTTI

ÖTV oranlarında yapılan değişiklik ikinci el otomobil pazarını da etkiledi. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız,düzenlemenin ardından ikinci el otomobil fiyatlarında orta üst segmentte yüzde 2'lik bir artış görüldüğünü söyledi.



ALICI-SATICI BEKLEMEDE

ALT segmentlerde henüz bir fiyat değişimi olmadığını ifade eden Ayyıldız, "Ancak düzenlemenin yansımasını konuşmak için henüz erken. Liste fiyatlarını açıklamayan distribütörler var. Bu yüzden herkes alıcı da satıcı da sıfır fiyatlarının oturmasını bekliyor" dedi.



GRİP VE ZATÜRRE AŞISIYLA ÜRETİME DEVAM EDECEK

TAŞIT Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Kovid-19 salgınının otomotiv endüstrisine ve otomotiv tedarik sanayisine olan etkilerini belirlemek için gerçekleştirdiği Koronavirüs Etki Araştırmaları'nın altıncısını yayınladı. Araştırmada salgının tedarik sanayisindeki seyri ve alınan önlemlerle ilgili güncel bilgiler de yer aldı. Araştırmaya göre, ağustostaki izin dönemi sonrası ankete katılan tedarik sanayi üyelerinin yüzde 41'inin çalışanları arasında Covid- 19 vakası tespit edildi. Buna rağmen, alınan eylem planları çerçevesinde otomotiv tedarik sanayinin yüzde 98'inde koronavirüs nedeniyle üretimde aksaklıklar yaşanmadı. Bu durum, sektörde izin öncesi yapılan uyarı ve hatırlatmaların büyük oranda amacına ulaştığına da işaret etti. Ankette dikkat çeken diğer bir konu pandemiye karşı sektördeki aşı önlemleri oldu. Buna göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 39'u çalışanlarına grip aşısı, yüzde 15'i ise zatürre aşısı yaptıracağını duyurdu. Öte yandan, kronik rahatsızlığı olan personelin çalıştırılmamasına özen gösterildiği de ankette yer aldı.



TÜRKİYE'DE 30 YENİ MODEL SATIŞA SUNULACAK

TÜRKİYE otomotiv pazarı, pandemide dünyada ayrıştı. Dünyada satışlar dibe vururken, Türkiye'de pazar büyüdü. Haziranda satışlar 66.3, temmuzda yüzde 387.5, ağustosta ise yüzde 134 arttı. Ağustosta binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı 61 bin 533 adet oldu. ÖTV düzenlemesi sonrasında pazarda büyümenin hız keseceği tahmin edilse de, firmalar yeni modellerini sunmaya devam edecek. Otohaber Dergisi, son üç ayda Türkiye'de satışa sunulacak otomobilleri araştırmış. Yıl sonuna kadar 30 yeni modelin satışa sunulması bekleniyor.



ELEKTRİKLİLER GELİYOR

BMW 4 Serisi, makyajlı Citroen C3, Jeep Compass hibrit, Ferrari 812 GTS, makyajlı Opel Insignia, Opel Zafira Life ve Opel Vivaro Van modelleri eylül itibariyle satışa sunulacak. Porsche'nin elektrikli modeli Taycan, yıl bitmeden Türkiye'ye gelecek. Peugeot, yeni nesil 208 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Seat'ın yeni modeli Tarraco, ekimde yollara çıkacak. MINI, John Cooper Works versiyonunu aralıkta getirecek. Türkiye'de üretilen Hyundai i20'nin yeni nesli ekimde satışa sunulacak. Renault, Captur'un ikinci neslini yıl bitmeden yollara çıkaracak. Toyota, kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçen Hilux'ı satışa sunmaya hazırlanıyor. Mercedes-Benz ekimde elektrikli EQC modelini piyasaya sunacak. Otohaber Dergisi'nde bu ay Land Rover Defender'ın ilk testi, Skoda Scala'nın ilk sürüş izlenimi, Audi RS 7 Sportback, BMW M8 Gran Coupe karşılaştırması, Ford Puma testi yer alıyor.