Kiralamada hibrit ve elektrikli araçlar gözde

52.2 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaşan operasyonel araç kiralama sektöründe hibrit ve elektrikli araçların payı hızla artmaya devam ediyor. 2021 sonunda araç parkında hibrit ve elektrikli modellerin payı yüzde 6.5’e ulaştı

Operasyonel araç kiralama sektörü 2021'de 17.2 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 60 bin 300 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 52.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün toplam araç sayısı ise 2020 sonuna göre yüzde 9.4 azaldı ve 238 bin 200 adede geriledi.



SEDAN TERCİH EDİLDİ

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı rapora göre 2021 sonunda operasyonel kiralama sektöründe en çok sedan araçlar tercih edildi. Sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 66.7 ile birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 18.6 ile ikinci sırada geldi. SUV araçlar ise yüzde 6.8 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 1.9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.







YÜZDE 70'İ OTOMATİK VİTES

Sektörün toplam araç parkındaki araçların yüzde 70.4'ünü otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 29.6 olarak gerçekleşti. 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı ise 2021 sonunda yüzde 5.3'e yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 72 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 21.4'e çıktı. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 6.5'e ulaştı.







SEKTÖR 8.7 MİLYAR TL VERGİ ÖDEDİ

Rapora göre, Renault yüzde 22.9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'u yüzde 14.9 ile Fiat, yüzde 10.7 ile Ford ve yüzde 10.6 ile Volkswagen takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50.4'ü kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26.8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 17.5 pay aldı. Operasyonel kiralama sektörü, 2021'de ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. TOKKDER'in hazırladığı rapora göre, sektörün 2021 yılında ödediği vergi tutarı toplamda 8.7 milyar TL'yi buldu.



SÖZLEŞMELER 30-42 AY VADELİ

SEKTÖRDEKİ kiralama sürelerine bakıldığında ise, Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 47.7'ini 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. Bu sözleşmelerden sonra en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 20.2 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 16.8 oranında tercih edildi. 18 ayın altındaki kiralama sözleşmeleri ise kontratların yüzde 15.3'ünü kapsadı.



BAYRAM İÇİN ARAÇ KİRALAMA 1-17 NİSAN'DA YOĞUNLAŞTI

BAYRAM seyahati için araçların yüzde 85'i 1 Nisan- 17 Nisan aralığında kiralandı. Enuygun. com'dan yapılan açıklamaya göre, bayram tatili için gidecekleri bölgeye hızla varmak isteyenler seçtikleri rotaya uçak ile gidiyor ve havaalanından teslim almak üzere araç kiralayarak gittikleri yeri özgürce keşfedebiliyor. Araçlar en çok İzmir Adnan Menderes ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından kiralanırken seyahat severlerin araç kiralamada en çok tercih ettiği model Fiat Egea oldu.



FAVORİ ROTA İZMAR

Bayram için seyahat planı yapanlar araçlarını daha çok havaalanlarından teslim almayı istiyor. Şehirler arası yolculuğunu uçakla yapan seyahatseverler, araç kiralayarak gittikleri şehri gezmeyi ve ardından aracı yine havalimanına bırakmayı tercih ediyor. Araçların teslim alınarak bırakılacağı noktaların başında Adnan Menderes Havalimanı geliyor. Adnan Menderes Havalimanı'nı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Adana Şakirpaşa Havalimanı takip ediyor.



ORTALAMA 2.150 TL

Bayram için en çok kiralanan araç modelleri ise sırasıyla Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol ve Peugeot 208 oldu. Bayram için kiralanmış araçlara en fazla ödenen tutar 8 günlük 6 bin 776 TL, minimum ödenen tutar ise 2 günlük 550 TL oldu. 4-5 günlük kiralama için ortalama ödenen tutar ise 2 bin 150 TL oldu.



PREMİUM OTODA ESNEK KİRALAMA

BORUSAN Otomotiv Premium, MINI markalı otomobiller için yepyeni bir abonelik sistemi başlattı. Operasyonel araç kiralamada bir ilk olan MINI Flex uygulamasıyla MINI 5 Kapı, MINI Clubman ve MINI Countryman modelleri 6 ay süreyle kiralanabiliyor. Kontrat sonunda kullanıcılara altı ay uzatma opsiyonu tanıyan MINI Flex dileyenlere model değiştirme imkânı da sunuyor. Kontratlarını altı ay uzatanlara ayrıca 15 gün ücretsiz kullanım da hediye ediliyor. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, farklı sektörlerde de yaygın olarak kullanılan abonelik sistemini uzun dönem araç kiralama hizmetine taşıdıklarını söyledi.



TÜRKİYE OPERASYONUNA ÖVGÜ

DÜNYANIN 140 ülkesinde yaklaşık 3 bin 835 lokasyonda 1,2 milyon araç ile otomobil kiralama hizmeti sunan Europcar'ın Türkiye operasyonu, başarılarını uluslararası iki ödülle taçlandırdı. Türkiye'de otomotiv sektöründeki tecrübesi, kaliteli hizmet anlayışı ile fark yaratan Faz Otomotiv çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Europcar Türkiye'nin İstanbul Havalimanı, Ankara ve Antalya ofisleri; Booking. com iştiraki Rentalcars.com ve Discovercars kullanıcıları tarafından mükemmeliyet ödüllerine layık görüldü.