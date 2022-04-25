Elektrikli otoda lüks rekabet

Premium markalar otomotiv sektörünün dönüşümüne öncülük yapıyor. Son olarak BMW, Lexus ve Mercedes-benz, yeni elektrikli modellerinin dünya lansmanını yaptı. Lüks modeller yakında Türkiye’de yollara çıkacak

Otomotiv sektöründe elektrikli dönüşüm hızlanarak devam ediyor. Özellikle premium markaların elektrikli otomobiller konusunda öncülük yaptıkları görülüyor. Son olarak üç lüks marka yeni elektrikli modellerini tanıttı. BMW i7, Lexus RZ ve Mercedes-benz EQS SUV aracının dünya lansmanını yaptı.



DEVASA EKRAN

BMW'nin amiral gemisi modeli BMW 7 Serisi yenilendi. Tamamen elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor alternatifleri bulunan BMW 7 Serisi Avrupa'da ve Türkiye'de ilk etapta tamamen elektrikli BMW i7 xDrive60 versiyonuyla satışa sunulacak.

WLTP normlarına göre 625 km'ye varan menzil sunan bu modeli ön ve arka aksta yer alan iki elektrik motoru hareket ettiriyor. Toplamda 544 beygir güç ve 745 Nm tork üreten Yeni BMW 7 Serisi i7 xDrive60, DC şarj istasyonunda yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa sadece 34 dakikada ulaşabiliyor.

Yenilenen 7 Serisi'nin en dikkat çeken özelliği ise arka yolcular için tasarlanmış 31 inç 8 K multimedya ekranı. Bu devasa dokunmatik ekran otomobilin arka mekanını bir sinema salonuna dönüştürüyor. Diğer yandan kapılardaki Touch Command kontrol üniteleri koltuk, klima, ses ayarlarının yapılmasına imkan tanıyor.







KELEBEK DİREKSİYON

Lexus'un baştan aşağıya elektrikli olarak tasarlanan ilk aracı olan RZ 450e, 2022 sonunda Avrupa'da satışa sunulacak. Elektrikli SUV, 2023 Mart'ında Türkiye'de yollara çıkacak. RZ'nin elektrik motorları önde 150 kW ve arkada 80 kW olmak üzere kombine şekilde 230 kW (313 bg) güç üretiyor. RZ'nin 10 yıllık kullanımın ardından dahi kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını koruması bekleniyor. WLTP tüketim standartlarına göre tek şarjla 400 kilometreden daha fazla yol alması hedefleniyor. RZ'nin 100 kilometrede 18 kW'nin altında tüketime sahip olması hedefleniyor.

One Motion Grip ismi verilen elektronik direksiyon sistemi, Lexus RZ'nin en dikkat çekici yeni teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor. Boyunduruk tarzı direksiyon tasarımı ve elektronik bağlantı sistemiyle One Motion Grip dünyada ilk kez Lexus'ta yer alıyor. Hiçbir mekanik bağlantı ve direksiyon kolonunun olmamasıyla, çok daha hassas ve hızlı tepkiler elde ediliyor.

İsteğe bağlı olarak sunulacak yeni direksiyonun 'kelebek' şeklindeki tasarımı Lexus'un Takım Ustaları tarafından yapılan yönlendirmelere göre yapıldı.







AİLENİN SON ÜYESİ 7 KİŞİLİK SUV

Dünya tanıtımı yapılan bir başka model ise Mercedes-EQ'nun ilk 7 kişilik tamamen elektrikli lüks SUV'si EQS SUV oldu. Markanın premium ve lüks sınıf elektrikli araçlar için geliştirilen yeni modüler platformunda üretilen üçüncü model olan EQS SUV, 600 km menzile sahip. EQS SUV; EQS 450, EQS 450 4Matic ve EQS 580 isimli üç farklı donanım paketi ile satışa sunulacak. EQS 450, 360 bg güç ve 481 Nm, EQS 580 ise 540 bg güç ve 860 Nm tork üretiyor.