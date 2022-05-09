Otoda 2 ay sıra var

Otomobil satın almak için bayilere giden tüketiciler eli boş dönüyor. Firmalar siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Otomobilde bekleme süresi iki ayı buluyor

Global otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunu Türkiye'yi derinden etkilemeye devam ediyor. Otomobil satın almak için bayilere giden tüketiciler eli boş dönüyor. Firmalar siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Otomobilde bekleme süresi ithal modellerde iki ayı buluyor. Bazı modellerde bu süre uzuyor. Türkiye'de üretimi yapılan yerli modellerde ise bekleme süresi bir ay. Piyasada yeterli otomobil bulunmaması satışlara olumsuz yansıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Nisan 2022'de otomobil satışları yüzde 5.8 azalarak 45 bin 564 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 10.4 artarak 14 bin 471 adete çıktı. Toplam pazar ise yüzde 2.4 azalışla 60 bin 35 adet oldu. Yılın ilk dört ayında ise otomobil satışları yüzde 20.7 azalarak 162 bin 398 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10.2 azalarak 49 bin 687 adet oldu. Bu dönemde toplam pazar 212 in 85 adet olarak gerçekleşti. Türkiye'de tedarik sorunu 2020'den beri devam ediyor. 2022 sonuna kadar süreceği tahmin edilen tedarik sorunu elinde stok bulunduran markalara yarıyor. Nisanda yeterli stoğu olan markalar satış yaparak rakiplerini solladı.









YERLİLER ÖNE ÇIKTI

Nisanda otomobil pazarında 18 bin 828 adet yerli otomobil satıldı. Türkiye'de üretilen yerli modellerin payı yüzde 41.3'e yükseldi. İthal otoların payı ise yüzde 58.6 oldu. Yılın ilk dört ayında bu oran yerli otolarda yüzde 37.6, ithal otolarda yüzde 62.3 olarak gerçekleşti. Renault nisanda 8 bin 304 adetle en çok otomobil satan marka oldu. Onu 5 bin 405 adetle Volkswagen, 5 bin 272 adetle Fiat, 4 bin adetle Hyundai, 3 bin 868 adetle Toyota izledi.









ELEKTRİKLİLER % 138 BÜYÜDÜ

2022 Nisan'da elektrikli otomobil satışları yüzde 138.6 artışla 315 adete yükseldi. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 0.7'e çıktı. Yılın ilk dört ayındaki satış rakamlarına göre elektrikli otomobil satışları ise yüzde 212.6 artışla 1388 adete çıktı. Ocak-Nisan döneminde pazar payı yüzde 0.9'a yükseldi.



DİZELDE TARİHİ DÜŞÜŞ

ODD verilerine göre benzinli otoların payı yüzde 68.7'e yükseldi. Dizellerin kan kaybı sürdü. Nisanda pazar payı yüzde 16.7'ye geriledi. Bu dönemde hibrit otoların pazar payı yüzde 11.8'e çıktı. Nisanda yüzde 52.5 artışla 5 bin 374 adet hibrit otomobil satıldı.