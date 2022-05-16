Hedef dünyada ilk 10

Türkiye otomotiv sanayisi 2030’da Avrupa’nın en büyük üçüncü, dünyanın ise en büyük 10’uncu üreticisi olmayı hedefliyor. Böylece dünya üretimindeki payı yüzde 1.6’dan 2’ye çıkacak

Türkiye 2021'de ticari araçta bir basamak yükselerek Avrupa ülkeleri arasında en büyük üretici oldu. Türkiye toplam otomotiv üretiminde ise dünyada 14'üncülükten 13'üncülüğe yükseldi. 2020 rakamlarına göre Türkiye, Avrupa'da ticari araçta ikinci, otomobil üretiminde altıncı, toplamda ise dördüncü sırada bulunuyordu. Ancak Türkiye otomotiv sanayisinin potansiyeli büyük. Otomotiv sanayicileri bu potansiyeli gerçekleştirebilmek için yeni bir vizyon ortaya koydu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yeni başkanı Cengiz Eroldu, 2030 hedeflerini şöyle anlattı: "Otomotiv sanayisi olarak vizyonumuzu ve yapmamız gerekenleri çalıştaylarla gözden geçirdik. Türk otomotiv sanayinin mobilite dünyasından aldığı payı artırma gibi yeni bir vizyon belirledik. Türkiye'de 2 milyon adetlik bir kapasite var. Bu kapasiteyi 2030'da 2.5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Dünya üretimindeki payımız yüzde 1.6 seviyesinde. Hedefimiz bunu yüzde 2'nin üzerine çıkarmak. Dünya sıralamasında 13'üncü sıradayız, ilk 10'a çıkmak istiyoruz. Avrupa'da 4'üncü sıradayız, ilk 3'ü hedefliyoruz. İhracatımız 30 milyar dolar, bunu da 45 milyar dolara çıkarmak istiyoruz."







AVRUPA'YA BAĞIMLI

Türkiye'nin ihracatta Avrupa'ya olan bağımlılığını hatırlatan Eroldu, "Bize yeni pazarlar lazım. Yalnızca otomotiv sanayisi için değil bütün sanayiler için Türkiye'nin Avrupa bağımlılığını azaltmak lazım. Bunları söylemek kolay, yapması o kadar kolay değil. Çünkü norm ve homologasyonlar farklı, onu yönetmek de ayrı bir iş" dedi.



İÇTEN YANMALI MOTOR ÜRETIMI 2027'DEN SONRA ZOR

TÜRKİYE'DE alternatif yakıtlı araçların üretim içindeki payını da yüzde 16'dan yüzde 60'lara çıkarmak istediklerini ifade eden Eroldu, "Bence Türkiye'de kimse içten yanmalı konusunda 2034'ün ilerisinde gidemez. İçten yanmalı motorların ömrü için 2027'den sonrası çok zor. Bir kere 2027'de Euro 7 var" dedi.



YERLİLERİN PAYI YÜZDE 44

TÜRKİYE otomotiv pazarında yerli araçların payının yüzde 44 olduğunu söyleyen Eroldu, "Otobüs ve minibüslerde bu oran yüzde 100'e çıkıyor. Yerlilik oranı traktörde yüzde 100'e yakın seviyede. Kamyonda ise yüzde 70 seviyesinde yerlilik oranı var" dedi.