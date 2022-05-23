Bayiler ikinci el otoya yöneldi

Türkiye’de ikinci el otomobil pazarındaki canlılık yetkili satıcıları da ikinci el ticaretine yöneltti. Bayiler sıfır otomobilden daha kârlı olan ikinci el otomobil satışına ağırlık vermeye başladı

Otomotiv sektöründe pandemiyle başlayan tedarik sorunu yetkili satıcıların iş planlarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Yeterli sayıda sıfır otomobil bulamayan yetkili satıcılar çare olarak ikinci el otomobil ticaretine yöneldi. Sıfır otomobil satışından daha kârlı, ikinci el otomobil pazarına ağırlık verilmeye başlandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, "Pandemiyle birlikte başlayan bulunurluk, ÖTV matrahları, vergilendirme, yüksek kurlar, alım gücünün azalması gibi bir dizi olumsuz konuyla karşı karşıyayız. Tüm bu gelişmeler, bayilerin ikinci el araç satışlarına yönelmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor" dedi.



AVRUPA'DA PAYI % 48

Avrupa'da bayilerin toplam satışlarının yüzde 48'inin ikinci el araçlar olduğunu ifade eden Erciş, Türkiye'de bu oranın yüzde 2 seviyesinde olduğunu kaydetti. Bayilerin 1.5 milyon adet ikinci el araç satışı gerçekleştirecek potansiyele sahip olduğunu belirten Erciş, gelecekte yetkili satıcıların cirolarının yüzde 40-45'inin ikinci elden gelmesini beklediklerini kaydetti.







Bayilerin şimdiye kadar ikinci el yatırımını pas geçtikleri tespitini yapan Erciş, şöyle devam etti: "Burada yüksek bir potansiyel olduğunu görüyoruz ve ikinci eli de kendi içerisinde ayırıp, özel olarak yetişmiş istihdamıyla işimizin ana motoru gibi görmeliyiz. Bayilik sisteminde başarılı olmanın en büyük anahtarı bu. Yetkili satıcılık sistemini ayakta tutmak için tıpkı ABD ve Avrupa'da olduğu gibi ikinci el satışlarını kendi bünyemizde yapmak en önemli unsur olacaktır. Yetişmiş personelle birlikte mevcut yatırımlarını daha verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacaktır."



PAZARA OLUMLU YANSIR

Yetkili satıcıların ikinci el araç satışına odaklanmalarının pazara olumlu yansımaları olacağının altını çizen Erciş, "Tüketicinin, o marka aracı satan bir yetkili satıcıdan alması bir tercih sebebi olacaktır" dedi.



PERAKENDEDE AZALMA YOK

MEVCUT koşullarda perakende müşteri talebinde bir azalma görülmediğini ifade eden Erciş, "Pandeminin ardından yaşanan tedarik problemi devam ediyor. Araç geldiği zaman öncelikle perakendeye satılıyor, çünkü buradaki karlılık daha yüksek. Bu yüzden önce perakende talebi ardından filo talebi doyurulmaya çalışıyor. Genel tablo, perakende ağırlıklı olarak gerçekleşiyor" dedi.