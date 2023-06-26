Yerli otoların yenilenme zamanı

Hyundai Assan İzmit tesislerinde üretilen i10 ve Oyak Renault Bursa Fabrikaları’nda üretilen Clio makyajlandı. Toyota Sakarya fabrikasında üretilen C-HR modeli yenilendi

Türkiye'deki otomobil fabrikalarında üretilen modeller tek tek yenileniyor. Hyundai Assan İzmit tesislerinde üretilen i10 ve Oyak Renault Bursa Fabrikaları'nda üretilen Clio makyaj operasyonu geçirdi. Son olarak Toyota Sakarya fabrikasında üretilen C-HR modeli de baştan aşağı yenilendi. Özel olarak Avrupa için tasarlanan, Avrupa'da geliştirilen ve Türkiye'de üretilen Toyota C-HR, son çeyrekte ülkemizde satışa sunulacak. 1.8 litre ve 2.0 litre hibrit motor seçenekleriyle tanıtılan ve aynı zamanda ilk defa 2.0 litre plug-in hibrit seçeneğine de sahip olacak. Toyota C-HR, Türkiye'de ilk etapta 5'inci nesil hibrit teknolojisine sahip Hybrid 140 versiyonu ile piyasaya çıkacak.



17 BİN ADET SATILDI

Modelin dünya prömiyerinde açıklamalar yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Bundan 7 yıl önce ilk nesil Toyota C-HR modelini pazara sunduğumuzda büyük ses getirmiştik ve aynı etkinin ikinci nesilde de yaşanacağını görebiliyoruz. Segmentine farklı bir soluk getiren, ikon olmuş bir modelden söz ediyoruz. Lansmanından bu yana 17 binin üzerinde hibrit C-HR satışıyla lider konumda. C-HR modelimiz sadece adet anlamında değil aynı zamanda marka imajı anlamında da büyük bir önem taşıyor" dedi.







YERLİ ÜRETİM

Toyota C-HR modelinin Türkiye'de üretilmesinin ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Bozkurt, şöyle devam etti: "Toyota C-HR'ın ikinci neslinin yine Türkiye'de üretiliyor olması gurur verici. Toyota markası adına global ölçekte önem taşıyan bir model ve sadece birkaç yılda Corolla gibi ana modellerden biri haline geldi. Yıl sonuna doğru Türkiye'de satışa sunulacak yeni Toyota C-HR öncelikle tam hibrit modeli ile sunulacak. Önümüzdeki yıl binek otomobil pazarında Türkiye'de üretilen ilk plug-in hibrit versiyonunu da sunmak için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.







YERLİLİK ORANI YÜZDE 10 ARTTI

TOYOTA Avrupa Yeni Model Teknoloji Geliştirme Başkanı Mehmet Kılıç, yılda 150 bin adet CH-R üretileceğini söyledi. Türkiye'de full hibrit dışında PHEV yani plug-in Hybrid de üretileceğini söyleyen Kılıç, "Plug-in hybrid batarya takımını tesisimizde monte edeceğiz. Avrupa'da ilk batarya montajı Türkiye'de yer alıyor. Diğer üretim tesislerine böyle bir yatırım yapılmadı. Bu açıdan Türkiye'deki fabrika önde gidiyor" dedi. Yerlilik oranlarına da dikkat çeken Kılıç, yeni modelde türkiye'deki tedarikçilerden alınan parçaların oranının yüzde 10 arttığını söyledi.



İZMİTLİ MODELE MAKYAJ OPERASYONU

HYUNDAI, İzmit fabrikasında ürettiği i10 modelinin makyajlı versiyonunu satışa sundu. Üst segmentlerdeki akıllı teknolojileri A segmentinde sunan model, konfor özellikleriyle öne çıkıyor. Daha sportif bir duruş sergileyen Hyundai i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha dinamik bir izlenim uyandırıyor. Otomobilin ön kısmındaki farlar ve gündüz sürüş lambaları yenilendi. Ayrıca, daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni bir logoyla geliyor. Yeni i10, Türkiye'de Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satılıyor. Aynı zamanda, 1.0 lt ve 1.2 lt'den oluşan 2 farklı benzinli motor tipiyle de verimli bir yakıt ekonomisi sunuyor.