Müşteri yeniden kral olacak

2024’ten itibaren eski yıllarda olduğu gibi çetin rekabetin yaşandığı bir dönem başlayacak. Otomobil markaları pazarlama ve tanıtım çalışmaları yapacaklar. Müşterinin yeniden kral olduğu günler gelecek

Son üç yıldır Türkiye otomotiv pazarında ilginç bir dönem yaşandı. Şimdi bu dönemin sonuna yaklaşıldığının sinyalleri görülüyor. Ancak daha önce neler yaşandığını bir hatırlayalım.

2020-2023 yılları arası otomotiv firmaları için rahat bir dönem oldu. Otomobil az, talep çok olunca pazarlama ile tanıtımla uğraşmadılar. Otomobiller daha fabrikada üretilirken ya da gemideyken satıldı.

Marka bağımlığı bitti. Tüketiciler hangi markadan otomobil bulursa satın aldı. Otomobilde bekleme süresi 3-6 aya uzadı. Lüks markalarda bu süre 1 yıla kadar çıktı. Bu dönemde otomotiv firmaları arasında doğru düzgün bir rekabet yaşanmadı. Firmaların pazar payını satış performansları belirlemedi. Kim daha çok otomobil bulduysa pazar payını büyüttü.







YATIRIM ARACI OLDU

Otomobil altın, döviz gibi yatırım aracı oldu. Al-Sat'çılar türedi. Lansman fiyatıyla otomobil satın alan Al-Sat'çılar, büyük kârlarla bir iki hafta içinde araçlarını elden çıkardılar. Bürokrat, doktor, kuyumcu, mütehhit, polis, asker her meslekten insan Al-Sat'çı oldu.

Türkiye otomotiv pazarında lale devri diyebileceğimiz bu dönem kapanıyor. 2024'den itibaren otomobil tedarikinde yaşanan sıkıntı azalmaya başlayacak. Pazardaki kuyruklar bitecek. Son üç yıldır altın, döviz gibi yatırım aracı haline gelen otomobil yeniden bir ihtiyaç olacak. Al-Sat'çı dönemi bitince, gerçek alıcılar ortaya çıkacak. Böylece otomotiv pazarındaki fiyat manipülasyonu sona erecek.



KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLAYACAK

2024'den itibaren eski yıllarda olduğu gibi çetin rekabetin yaşandığı bir dönem başlayacak. Markalar otomobil satmak için tüm hünerlerini göstermek zorunda kalacaklar. Müşterileri ikna etmek için pazarlama ve tanıtım çalışmaları yapacaklar. Satış kampanyaları düzenleyecekler. Müşterinin yeniden kral olduğu günler gelecek. Yetkili satıcılar tarafından kral gibi karşılanıp, kral gibi davranılacak. Ayrıca bayilerde de bir çalışma başladığını duydum. Çaba sarf etmeden otomobil satan müşteri temsilcilerinin zayıflayan satış refleksini geri kazandırmak için eğitimlere başlanmış.



2023'TE SATIŞ REKORU GELİR Mİ?

Türkiye otomotiv pazarı yıl başından bu yana her ay rekor kırıyor. Rekor trendi uzun Kurban Bayramı tatiline rağmen haziranda da sürecek gibi görünüyor. Haziranda binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 100 bin adeti geçmesi bekleniyor. Böylece ilk altı aylık satışlar 550 bin civarında gerçekleşecek. Bu trendin yılın diğer yarısında da süreceği tahmin ediliyor. Bu gerçekleşirse otomotiv pazarı 2023'de tarihindeki en iyi satışlardan birini yapacak. Yıl sonunda 960 bin-1 milyonun üzerinde satış bekleniyor. Daha önce 2015'de 968 bin adet, 2016'da 983 bin adet ve 2017'de 956 bin adetle rekor kırılmıştı.