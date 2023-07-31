Elektrikli markaların sayısı 16 oldu

Türkiye’de satılan elektrikli otomobil markalarının sayısı 16’ya yükseldi. Yıl sonuna kadar bu sayı en az 18’e çıkacak

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor. 2023 Ocak-Haziran aylarında elektrikli otomobil satışları yüzde 487.5 artışla 13 bin 294 adete yükseldi. Elektrikli otomobillerin pazar payı ilk altı ayda yüzde 3.1 oldu. Türkiye'de bugün itibarıyla BMW, Citroen, DFSK, Fiat, Hyundai, Kia, Leapmotor, Mercedes-Benz, MG, Opel, Peugeot, Renault, Skywell, Togg, Tesla, gibi markalar elektrikli modellerini satıyor. Son olarak Çinli Voyah Türkiye'de ön siparişle satılmaya başlandı. Fluence Z.E ve ardından Zoe ile Türkiye elektrikli otomobil pazarına öncülük yapan Renault, yeniden atağa kalktı. Avrupa'da elektrikli otomobil sahipliğinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Dacia Spring'i Türkiye'de satışa sundu. Ayrıca elektrikli Megane E-Tech için ön sipariş toplamaya başladı. Böylece, Türkiye'de satılan elektrikli otomobil markaların sayısı 16'ya yükseldi. Çinli BYD ve Lexus'un elektrikli modelleri de yılın ikinci yarısında yollara çıkacak.







ELEKTRİKLİ OTODA İDDİALI

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Avrupa'da elektrikli otomobil sahipliğinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Dacia Spring'in Türkiye'de de iddialı olacağını söyledi. Dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş alan Dacia Spring'in, 2022'de Avrupa'da bireysel kullanıcılar için en çok satan üçüncü elektrikli otomobil olduğunu vurguladı. Çağdaş, Dacia Spring'in ardından elektrikli Renault Megane E-Tech'in de ağustos ayında satışa sunulacağını ifade etti. Megane E-Tech için ön sipariş dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor. 250 bin TL peşinat ödeyerek sipariş sürecini tamamlayan ön sipariş ilk 250 kişi Megane E-Tech yüzde 100 elektrikliye ağustosta sahip olacak.







ELEKTRİKLİ OTOYA DEMOKRASİ GETİRECEK

Elektrıklı otomobillerin maliyetleri yüksek olduğu için dünyada yüksek gelire sahip tüketiciler tarafından daha fazla satın alınıyor. Dacia Spring en uygun elektrikli otomobil iddiasıyla, sadece yüksek gelir grubunun değil, herkesin elektrikli otomobil sahibi olmasını hedefliyor