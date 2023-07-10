Yeni elektrikli otolar yolda

İlk altı ayda yüzde 487 artışla 13 bin 294 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otoların payı yüzde 3.1’e yükseldi. Yılın ikinci yarısında satışa sunulacak yeni modellerle elektrikli otoların pazar payı katlanacak

Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi artıyor. Yılın ilk altı ayında yüzde 487 artışla 13 bin 294 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 3.1'e yükseldi. 2022'nin aynı döneminde sadece 2 bin 263 adet elektrikli otomobil satılırken, pazar payı yüzde 0.8 seviyesindeydi. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Haziran 2023'de 3 bin 128 adet otomobil satıldı. Bu sayı geçen yılın ilk altı aylık satış rakamından daha fazla. Ayrıca ODMD üyesi olmayan Tesla'nın satışları bu sayının içinde bulunmuyor. Kısa bir süre önce Türkiye'de resmi olarak satışa sunulan Tesla'nın bugüne kadar 1.000 adet kadar teslimat yaptığı söyleniyor.







TOGG LİDER

Yine ODMD rakamlarına göre Togg, mayıs ve haziranda 808 adet T10X'i kullanıcılara teslim ederek, elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 28.9'luk payla pazar lideri oldu. Togg'un yıl sonuna kadar 28 bin araç teslimatı yapması bekleniyor. Türkiye otomotiv pazarında yeni modeller de birbiri ardına satışa sunuluyor. Son olarak Dacia Spring, Türkiye'ye geldi. Opel Astra elektrikli, Hyundai Ioniq 6, Jeep Avenger, Renault Megane E-Tech, Lexus RZ yılın ikinci yarısında yollara çıkmaya hazırlanıyor. Çinli BYD de ilk kez elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunacak. Bu arada elektrikli otomobillere olan ilgi operasyonel kiralama şirketlerini de harekete geçirdi. Operasyonel araç kiralama şirketleri de elektrikli otomobiller için mobilite çözümleri sunmaya başladı. TEB Arval, elektrikli araçlara sorunsuz geçiş sağlamak için, müşterilerine elektrikli araç, şarj istasyonu, yedek benzinli araç ve şarj dolum kartlarından oluşan özel bir paket sunuyor. Hedef Filo da, tamamen elektrikli araç kiralama amacıyla tasarlanan Voltify platformunu kurdu. Bu platform 3-12 aylık abonelik modelleriyle, kurumlar ve bireylerin elektrikli araçları deneyimlemelerini sağlıyor.









VOLTAJI YÜKSELTMEYE GELDİ

Avrupa'da elektrikli otomobil sahipliğinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Yeni Dacia Spring, Türkiye'nin en ulaşılabilir elektrikli modeli iddiasıyla satışa sunuldu. 65 bg/48 kW güce sahip olan Yeni Spring Extreme Electric 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0'dan 50 km/s hıza 3.9 saniyede ulaşan Spring Extreme Electric 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor. Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80'e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.







HİBRİT SATIŞLARI ARTIYOR

BU arada Türkiye otomotiv pazarında hibrit araçların payı da artıyor. Yılın ilk altı ayında yüzde 47.5 artışla 43 bin 649 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin payı yüzde 10.1 oldu. Bu dönemde 12 bin 202 adet full hibrit satıldı. Plug-in hibrit satışları 999, mild hibrit satışları ise 30 bin 448 adet olarak gerçekleşti.