Otomotiv pandemi öncesine döndü

Yılın ilk altı ayında üretim ve ihracat arttı. İç pazar satışları rekor kırdı. Türkiye otomotiv sanayisi üretimde pandemi öncesine döndü

2023'e iyi başlayan Türkiye otomotiv sektörünün performansı yükselerek devam ediyor. İlk altı ayda üretim ve ihracat artarken, iç pazar satışları da rekor kırdı. 2023 Ocak-Haziran döneminde toplam üretim yüzde 13 artışla 735 bin adetlere ulaştı. İhracat adet bazında yüzde 8 arttı. Yılın ilk yarısında 505 bin adet araç ihracatı gerçekleşti. Otomotiv ihracatı dolar bazında ise yüzde 15 artışla 17.7 milyar dolara yükseldi. İç pazar satışları da yüzde 55 artışla 581 bin adete çıktı. Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, oldukça başarılı bir ilk altı ayı geride bıraktıklarını söyledi. Otomotiv sanayisinin performansını değerlendiren Eroldu, pandemi öncesi üretim seviyelerine geri döndüklerini ifade etti. Eroldu, 2023 sonunda üretimin 1 milyon 440-1 milyon 590 bin adet seviyesinde, ihracatın ise 1 milyon 60-1 milyon 170 bin adet seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. İç pazar tahminlerini de anlatan Eroldu, "Hazirandan sonra temmuzda da 100 binin üzerinde satış beklentimiz var. Pazar temmuz sonunda 650 bin adet seviyesine gelecek. Nereye gider kestirmek zor. Ama Türkiye pazarı yılın son döneminde kuvvetli olur. Tahmininiz 2023 sonunda pazar 1 milyon adetin üzerinde gerçekleşir" şeklinde konuştu.









DIŞ TİCARET FAZLASI

2022'nin ilk beş ayında 4.4 milyar dolar olan dış ticaret fazlasının 2023 aynı döneminde 1 milyar dolara gerilediğini söyleyen Eroldu, bunun nedenlerini şöyle anlattı: "İç piyasadaki talebin bu kadar çok güçlü olması maalesef Türkiye'de ithalatı artıran bir sonuç yaratıyor. Otomobilde yüzde 34'lük bir yerli payımız var ki bunun biz 40- 41'li seviyelerde olduğunu da gördük geçmiş yıllarda. Hafif ticari araçlarda da yüzde 60'lık seviyelerden yüzde 50'lik seviyelere doğru bir geri gelmemiz söz konusu."









HERKES YÜZDE 80'E GİRDİ

MATRAH konusuna da değinen Eroldu, "Yerli sanayici olarak Türkiye'de ciddi yatırım yapıyoruz. Türkiye ekonomisine katkımız var. 45-50-80 matrah yapısının oluşumunun amacı aslında hem tüketiciyi korumak hem de yerli sanayicinin rekabetçiliğini gözetmekti. O yapı bozuldu. Herkes 80'lik dilime girdi. Ve yerli ürünlerin payı da aşağı doğru gidiyor" dedi.







KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 74'E ÇIKTI

BU dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 91, otobüsmidibüs grubunda yüzde 48 ve traktörde yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti.



İHRACATIN KG DEĞERİ 12 $'A GİDİYOR

OTOMOTIV sanayisinin ihracat katma değeri yükselişini sürdürüyor. İlk altı ayda kilogram başına ihracat fiyatı 11.2 dolara çıktı. Cengiz Eroldu, Türkiye'nin toplam ihracatının 1.46 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, "Aslında bu da katma değerli üretim açısından otomotiv sanayisi için önemli bir gösterge" dedi.