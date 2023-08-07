Elektrikli ve hibrit oto dizeli solladı

Temmuzda hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları 13 bin 413 oldu. Pazar payı ise 15.6’ya yükseldi. Dizel otoların payı yüzde 13.8’e düştü

Türkiye otomobil pazarında bir dönemin lideri olan dizel otomobillerde artık sona yaklaşıldı. Uzun süredir liderlik tahtını benzinli otomobillere kaptıran dizeller, şimdi de çevreci hibrit ve elektrikli otomobillere yenildi. Hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam satışları bu yılın ocak ayından sonra temmuzda da dizel otomobilleri solladı.

Bu sonuçta birçok markanın dizel otomobil üretmekten vazgeçmesinin yanı sıra, hibrit ve elektrikli otomobillere olan talebin artmasının da büyük etkisi var. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, temmuzda 11 bin 878 adet dizel otomobil satılırken, hibrit ve elektrikli otomobil satışları 13 bin 413 adet oldu. Bu dönemde dizellerin payı yüzde 13.8 olurken, hibrit ve elektrikli otomobillerin payı yüzde 15.6'ya yükseldi.









İlk kez Ocak 2023'te hibrit ve elektrikli otomobiller, dizel otomobilleri sollamıştı. Ocakta 5 bin 17 adet dizel, 5 bin 406 adet hibrit ve elektrikli otomobil satılmıştı. Dizelin payı yüzde 13.5, hibrit ve elektrikli otoların payı yüzde 14.5 seviyesinde gerçekleşmişti.



ELEKTRİKLİDE ARTIŞ % 1.184

Temmuzda tamamen elektrikli otomobil pazarı yüzde 1.184 büyüdü. Temmuzda 3 bin 454 elektrikli otomobil satıldı. Uzatılmış menzilli modellerle birlikte hesaplandığında elektrikli otomobil satışları yüzde 1.391 artarak 4 bin 13 adet oldu. Pazar payı yüzde 4.7'ye yükseldi.

Hibrit otoların satışları temmuzda yüzde 217 artışla 9 bin 400 adede çıkarken, pazar payı yüzde 10.9 oldu.