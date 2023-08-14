İthal otonun payı artıyor

İthal otomobillerin pazar payı 2021'den bu yana artıyor. 2020'de yüzde 59.1 olan ithalatın payı, 2023'ün ilk yedi ayında yüzde 67 oldu

Otomotiv pazarında Türkiye'deki fabrikalarda üretilen yerli araçların payı düşerken, ithalatın payı artıyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) raporuna göre 2023 Ocak-Temmuz aylarında otomobil satışları yüzde 62 artışla 516 bin 288 adet oldu. İthal otomobil satışları yüzde 65 ve yerli otomobil satışları yüzde 53 arttı. 2023 Ocak'ta yüzde 69.4'e çıkan ithal otomobillerin payı temmuzda yüzde 76.3'e kadar yükseldi. İlk yedi ayda ise ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Aslında ithalatın payı son 10 yıldır düşme eğilimindeydi. 2013'de yüzde 77.9 olan ithalatın payı, bu tarihten sonra düşmeye başladı. 2020'de yüzde 59.1'e kadar inen ithalatın payı, bu tarihten sonra yeniden artışa geçti. 2021'de yüzde 59.8'e, 2022'de yüzde 61'e çıktı. Artış 2023'de devam ediyor.







ÜRETİM ARTIŞI YÜZDE 18

2023 Ocak-Temmuz aylarında hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ise ithalatın payı yüzde 48 oldu. İlk yedi ayda yerli hafif ticari araç yüzde 46 artış görülürken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 100 gibi yüksek seviyede gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk yedi aylık döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 18 artarak 870 bin 600 adede ulaştı. Binek otomobil üretimi ise yüzde 27 artarak 550 bin 615 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 905 bin 666 adedi buldu. Yılın ilk yedi aylık döneminde ticari araç üretimi ise yüzde 4 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 28, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 2 arttı.