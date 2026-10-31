Volkswagen Türkiye’de üretim için tekrar masada

Alman devi Volkswagen, yedi yıl sonra Türkiye’de üretim için yine masaya oturdu. Doğuş Otomotiv ile binek marka otomobillerin Türkiye’de üretilmesi için niyet mektubu imzalandı

Dünya otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de yatırımı yeniden gündemine aldı. 2019'da 1.4 milyar euro yatırımla Manisa'da fabrika kurmayı planlayan Volkswagen, pandemi nedeniyle yatırımdan vazgeçmişti. Aradan geçen yedi yıl sonra Alman marka, bu sefer Türkiye distribütörü ile yola çıkmaya hazırlanıyor.

NİYET MEKTUBU İMZALANDI

Yatırımla ilgili açıklama, markanın Türkiye Distribütörü Doğuş Otomotiv'ten geldi. Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grup şirketleri arasında, Volkswagen Binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesine yönelik seçeneklerin değerlendirilmesi amacıyla bir niyet mektubu imzalandığı açıklandı. Konuya ilişkin gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. KAP'ta şu açıklamalar yer aldı: "Söz konusu iş birliği kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması ve ülkemiz otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülmektedir."

Volkswagen, 2019'da Türkiye'de fabrika kurmak yatırım için Manisa'da 943.5 milyon lira sermayeli şirket kurmuştu. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmuştu. VW Turkey'in faaliyet amacı "otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı... satışı, ithalatı ve ihracı" olarak belirlendi. VW'nin yaklaşık 1.4 milyar euro yatırımla Manisa'da kuracağı fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 300 bin adet olması bekleniyordu. Manisa'da Türkiye'de talep gören VW Passat Sedan ile Skoda Superb üretilecekti. Ancak VW Grubu pandemi ve düşük talebi gerekçe göstererek Temmuz 2020'de yatırımdan vazgeçtiğini duyurdu.

Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretmek için Doğuş Otomotiv ile niyet mektubu imzalaması manidar bulundu.

MADE IN EUROPE BİLMECESİ

Çünkü Alman otomotiv devi Türkiye'yi dışarıda bırakacak Made in Europe düzenlemesine destek veren markaların başında geliyor. FTaslak tasarıda, kamu alımları ve bazı sanayi/otomotiv teşviklerinde en az yüzde 70 Avrupa menşeli parça ve montaj şartı "Made in Europe" aranması hedefleniyor. Gümrük Birliği üyeliğine rağmen Türkiye, söz konusu Avrupa menşeli tanımının ve özel muafiyetlerin dışında bırakıldı. Türkiye'de üretilen araçlar "Made in Türkiye" statüsünde kalacak ve AB menşeli teşviklerden yararlanamayacak.

TÜRKİYE AVRUPA'DA İLK 5'TE

Türkiye, Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verilerine göre otomotiv üretiminde Avrupa'da beşinci sırada yer alıyor. Dünya sıralamasında ise 1.4 milyon adet üretimle 13'üncü sırada bulunuyor. Hafif ticari araç üretiminde dünyada dokuzuncu Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Otobüs üretiminde dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada bulunuyoruz.

DÜNYADA İKİNCİ BÜYÜK ÜRETİCİ

Volkswagen (VW) Grubu, yıllık araç üretim hacmi ve küresel satış adetleri bakımından Japon rakibi Toyota'nın ardından dünyanın en büyük ikinci otomotiv üreticisi konumunda bulunuyor. VW, yılda yaklaşık 9 milyon adet araç satışı gerçekleştiriyor. Volkswagen Grubu bünyesinde sadece Volkswagen değil, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Cupra, Lamborghini, Bentley gibi markalar da bulunuyor.

5.9 MİLYAR EURO ZARAR AÇIKLADI

Volkswagen Grubu'nun Türkiye'de yatırım için Doğuş Otomotiv ile niyet mektubu imzalaması sürpriz oldu. Çünkü Alman otomotiv devi bir süredir finansal sıkıntılar yaşıyor. Avrupa'da fabrika kapatmaya ve 10 binlerce işçiyi çıkarmaya hazırlanan Volkswagen, 29 Ekim'de 5.9 milyar euro rekor faaliyet zararı açıkladı.

TÜRKİYE DÜNYAYA ÜRETİM YAPIYOR

Türkiye dünyanın en önemli otomotiv üreticisi ülkeler arasında yer alıyor. Bugün itibarıyla Ford Otosan, Hyundai, Tofaş ve Toyota fabrikalarında hafif ticari ve binek otomobil üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca, Mercedes-Benz, Otokar, Anadolu Isuzu, Temsa, BMC gibi üreticilerin minibüs, midibüs, otobüs ve kamyon fabrikaları var.

İHRACAT HEDEFİ 45.5 MİLYAR DOLAR

Otomotiv Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü konumunda bulunuyor. Türkiye'deki fabrikalarda üretilen araçların yüzde 70'i Avrupa'ya ihraç ediliyor. 2025 yılında 41.5 milyar dolarlık otomotiv ihraç edildi. 2026 sonundaki ihracat hedefi ise 45.5 milyar dolar.