ŞEBNEM BURSALI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin ve elbette ordusunun ne kadar büyük ve güçlü olduğunu bir kez daha dosta-düşmana gösterdiğimiz tarihi günler yaşıyoruz yine.

Hakurk'a havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz Pençe Harekatı son 24 saat itibarıyla, bölgede Türkiye'siz hesap yapanlara da bir cevap aynı zamanda. Harekat aslında çok yeni sayılmaz ama kara unsurlarının eklenmesiyle, bütün dünyaya bir mesaj. Ama, bu gelişmeyi sadece bir askeri harekat olarak görmek de, başarıyı hakkıyla konuşmamak anlamına gelir. Irak ve İran ile bir süredir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizatihi yürüttüğü görüşmeler ve Başkan Erdoğan'ın diplomatik dokunuşları; bugünkü başarının en ciddi adımları olarak görülmeli.

Bu harekatın bize gösterdiği bir başka başarıyı daha söylemeden olmaz;

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği ve sonuna kadar desteklediği yerli ve milli savunma sanayii hamlemizin ne kadar hayati olduğu da görüldü. Kendi ürettiğimiz 50'nin üzerinde ATAK helikopterlerimizin ve yine yerli üretim SİHA ve İHA'ların kullanıldığı bu harekat ile, Türkiye'nin kendi savunma ekipmanlarıyla her tür operasyonu yapabilme yeteneği de gösterildi. Bütün bunların yanında ve sonunda diplomasi ile yolun açıldığı, kendi ürettiğimiz milli sanayiimizle en güvenilir araçlarımızın kullanıldığı ve dünyada eşi benzeri olmayan kahraman ordumuzun kara gücüyle hedefe ulaşma yoluna çıktığı süreci yaşıyoruz.

Askeriyede bir söz vardır;

"Zafer süngünün ucundadır" diye. İşte tam da böyle. Kara güçlerimizin süngüsünün girmediği harp, tamamlanmış sayılmaz.

Hava harekatıyla hedef yolu açılır, kara harekatıyla zafer tamamlanır.

Yoksa, iş havada kalır.

Bakınız ABD'ye.

Vietnam'a girdi ama çıkamadı, Irak'ta eline yüzüne bulaştırdı, Suriye'de istediğini tam alamadı.

Çünkü; kağıt üzerinde hep blöfle işini yürüttü, havadan girdi ama kara gücü olmadığı için, peşmergelerle, paçavralarla kendisine uyduruk askerler edindi ama hep eksik kaldı ve başaramadı.

Türk ordusunun ise, dünyada eşi benzeri olmayan en büyük gücü ve özelliği;

Mehmetçiğimizin kara gücü. Buna iman gücünü de eklediğinizde, hiçbir süper güç bizi durduramaz, durduramadı bugüne kadar.

Kandil'e kadar yolu var Pençe Harekatı'nın çıkış yolu Hakurk ama kuracağımız alan hakimiyeti ile Kandil'e kadar yolu var bunun. Terör örgütlerine Suriye üzerinden gelen lojistiği kesmek aynı zamanda hedef. Askeri akıl mı dersiniz, stratejik ve diplomatik akıl mı dersiniz, ne derseniz deyin; bizim verdiğimiz ana mesaj bellidir; Suriye'de bir oldu bittiye asla ve asla izin vermeyeceğimizi ispatlıyoruz. Türkiye, kendi oyununu kuruyor.

Milli menfaatleri için, tam bağımsız Türkiye'nin neler yapabileceğini gösteriyor.

Bu coğrafyada Türkiye'nin olmadığı hiçbir senaryonun işleme konulamayacağını ilan ediyor.

Lambadan cin çıkarmaya kalkmayın. Bu apaçık bir beka meselesidir.

Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti bu bekaya, sonuna kadar sahip çıkacaktır.

NOKTA...