ŞEBNEM BURSALI

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin FETÖ tarafından şehit edildiği, yapılan teknik çalışmalar ve itirafçı bir tutuklunun verdiği bilgilerle belirlendi.

Edinilen bilgilere göre tetikçi olan eski polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile itirafçı tutuklu O.Ü. iki koğuş arasındaki 5 cm'lik bir delikten birbirlerini görerek sohbete başladı. Sohbetleri ilerledikçe Sarıcaoğlu FETÖ'cü olduğunu, cinayeti FETÖ için işlediğini O.Ü.'ye itiraf etti. Daha sonra katilin bu itiraflarını, Tanık Koruma Daire Başkanlığı'na verdiği ifade ile tek tek anlatan O.Ü. şunları aktardı:

Sarıcaoğlu kendisini önce Menzilci olarak tanıttı, sonra güveni artınca FETÖ'ye üye olduğunu itiraf etti.

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı iken 15 Temmuz gecesinde ve sonrasında FETÖ'cülere karşı sert tutumu yüzünden öldürdüğünü itiraf etti. "Bu, namusuz, şerefsiz bir insan. 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki dönemde birçok cemaat mensubu kişiye işkence ve eziyet yaptı. Bu yüzden kendisine çok büyük kin duydum" dedi.

Olay anında yaraladığı Personel Şube Müdürünü "yanlışlıkla" vurduğunu itiraf etti. Şehit Verdi ile görüşmesine aracı olan Personel Müdürü'nün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu söyledi.

Kullandığı 'Patates Hat' ile irtibat kurduğu 'Davut' isimli FETÖ'cüye olay sonrasında Adli Tıp'a sevki esnasında akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor almak için dengesiz davranacağını söyledi.

Erzurum'da İnşaat Mühendisliği'nde okurken örgüte ait evlerde kaldığını, örgütün yayın organları Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olduğunu, sohbet toplantılarına katıldığını tek tek anlattı.

2005 yılında Niğde Polis Okulu'nda iken sohbet abisi ve bölgeden sorumlui imam olan akademisyen Mustafa Çalışkan'la cep telefonu ile sürekli görüştüğünü itiraf etti. İstanbul'a geçtikten sonra polis mahrem imamı akademisyen Evren Ersoy ile yüzyüze ve telefonla sürekli irtibatta olduğunu söyledi. Ardahan'da görev yaptığı dönemde polis mahrem imamı ile telefon irtibatı olan Bülent Erdem'le sürekli irtibatta olduğunu anlattı.

Doktor abisinin FETÖ üyeliğinden işlem görüp görevinden atıldığını, sonra iade edildiğini, hemşire olan abisinin eşinin ise ihraç edildiğini anlattı. Yeğeninin de askeri öğrenci olduğunı ve FETÖ den ihraç edildiğini söyledi.

Trabzon'da "Hacı Amca" lakaplı kişinin, mahkeme aşamasında kendisine yardımcı olacağını, emniyet ve adliyede olan konularla ilgili tüm bilgilerin bu şahıs aracılığıyla kendisine iletildiğini anlattı.

Devleti kötülemek, hükümeti ve devlet adamlarını tuzağa düşürmek maksatlı kumpaslar kurduklarını itiraf etti.