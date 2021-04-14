ŞEBNEM BURSALI

Türkiye, pandemiyle mücadelede hem sağlık hem güvenlik açısından dünyada örnek gösterilirken, bu süreçte ekonomisi büyüyen G-20 ülkeleri arasında ikinci, dünyada en yüksek büyüme oranına sahip dördüncü ülke oldu.

Başkan Erdoğan liderliğinde hükümet ve tüm bürokrasi; milletle beraber topyekûn bir başarıya imza atılırken CHP'nin, "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede?" sorusuyla oluşturmak istediği algıyı anlayabilmek mümkün değil. Sanki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde siyaset yapan bir muhalefet değil de, Türk devleti ve milletine düşmanca bir siyaset yapar gibi davranmanın ne faydası olabilir?

Resmi rakamlar ortada. Şubat 2021 itibarıyla döviz rezervi 95.5 milyar dolar olarak açıklandı. Nisan ayı başında 87.6 milyar dolar bu rakam. Tüm dünyada ekonomi durma noktasına gelirken, bir yandan salgınla mücadele devam etmiş bir yandan da ekonominin çarkları olabildiğince çalıştırılmış, üretim devam ettirilmiş. Kovid-19 küresel salgını süresince esnaftan engelliye, dar gelirliden ihtiyaç sahiplerine 311 milyar TL'lik destek ve teşvik verildi.

Rezervler; reel sektör, finans sistemi ve hane halkının döviz varlığı olarak yine Türkiye'nin uluslararası rezervleri içinde durup, reel sektör için yatırımda, hammadde ithalatının ve yatırımların finansmanında kullandırılmak üzere dönüştürüldü.

Bütün bunlarla birlikte enflasyonda kalıcı düşüş sağlamak için, istikrar, üretim ve ihracatı artırma, büyüme hedefinde milim sapma yok rakamlara baktığınızda. Sözün özü; silkelenip kendinize gelin ve nerede, kim için siyaset yaptığınıza artık karar verin!

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CHP'YE ÇİFT MAAŞ ÖNERİSİ



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye dair ilginç(!) önerileri oluyor zaman zaman. Son olarak Türkiye'deki işsizlik sorununun formülünü de bir süre önce Manisa'da açıkladı:

"Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizlik meselesi önemli ölçüde çözülür!" Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu, Türkiye genelindeki 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarı için bu çözümü önerdi ama muhtarların bugüne kadar elden verdikleri pek çok hizmet ve belgenin önemli bir bölümünün internet üzerinden hem çok hızlı hem ücretsiz yapıldığından habersiz anlaşılan.

Muhtar maaşlarının 97 TL'den 2 bin 450 liraya çıktığından ve artık bir sosyal güvenlik haklarının olduğundan da haberi olmayabilir. Neyse; bir de çok takıldığı bir konu var: Birden fazla maaş meselesi. Kendisi bunu söyleyip duruyor ama "Önce kendi evinin içine, yani kendi partisine bakmalı" diyesi geliyor insanın.

Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Korkmaz Karaca da "Aklın yolu bir" diyerek şu öneride bulunuyor: "Madem Sayın Kılıçdaroğlu kamuda birden fazla maaş alınmasına karşı, neden CHP'li belediyelerde hem danışmanlık adı altında hem de belediye şirketlerinden birden fazla maaş alan yüzlerce partili var? Hatta buradan kendisine soruyorum: CHP'li belediyelerde birden fazla maaş alan kaç partiliniz var? Ayrıca kendisi de çift maaş alıyor, hem milletvekili maaşı hem emekli maaşı. Bu konuda samimiyse önce kendi çift maaşından feragat etsin..."

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VAV TV



Ramazan ayımızın İslam âlemi için bereketli, huzur dolu, sağlıkla geçmesini dilerim. Bu özel günlerde Turkuvaz Medya bünyesinde çok özel bir kanal da yayın hayatına başladı: VAV TV. İki gündür ilgiyle izlediğim kanalın sloganı: "Gerçek bilgi, doğru yorum."

İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işlendiği Turkuvaz Grubu Tematik Kanallar Başkanı Abdulhaluk Çimen, hepimizin en çok ihtiyacı olan hedefleri şöyle anlatıyor: "Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini anlatacağız. İzleyici ile sorucevap şeklinde interaktif programlar, alanlarında uzman hocalar olacak ve hiçbir şekilde siyasi içerik olmayacak."