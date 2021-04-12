ŞEBNEM BURSALI

Canımızı, malımızı emanet ettiğimiz polis teşkilatımızın değerini Kovid- 19 salgını süresince çok daha iyi anladık. Sağlık için alınan tedbirler kadar güvenliğin de ne kadar önemli olduğu bu süreçte, diğer ülkelerde görülen hiçbir görüntü ve olay bizde yaşanmadı. Yeri geldi ihtiyaç sahiplerinin evlerine market alışverişini bile götürdü Huzur Ekipleri adı altında emniyet güçlerimiz. Personel sayısı 320 bini aşan ve 176. yılını kutlayan bu büyük teşkilatın, dünyanın başka ülkelerindeki polis teşkilatlarından çok daha ileride olmaları tesadüf değil. Çok değil daha 5 yıl öncesinde yaşanan 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında 21 binin üzerindeki amir ve müdürden sadece 7 bini kalmıştı, ara kademenin tümü gitmişti. Hain FETÖ terör örgütü, içine sızdığı polis teşkilatının itibarını tartışmaya açmaya çalışmıştı. Bunu çeşitli yollarla yapmaya kalkıştı; operasyon yapma kabiliyetini azaltmaya çalışarak, siber organizasyonu içeride etkisizleştirip dışarıda kendi örgütü ve amaçları için oluşturarak, mali güç sağlamak amacıyla sahte uyuşturucu operasyonlarında kendi adamlarına devletten ödüller yazdırıp örgüte aktararak... Ama; teşkilatın içine sızan alçaklar temizlendikten sonra görülmemiş bir biçimde toparlanan kahraman teşkilatımız bugün, hem asayiş ve suç olaylarında gösterdiği başarılar hem de teknik donanım ve milli-yerli yazılımlarla oluşturduğu yeni birimlerle dünyada parmakla gösteriliyor.



15 TEMMUZ'DAN SONRA DÜŞÜŞ

15 Temmuz sonrasındaki suç istatistiklerindeki düşüş rakamlarına bakarak bile sonucu görmek mümkün; oto hırsızlık oranları yüzde 57.5 düşmüş, yankesicilik yüzde 59.1 düşmüş, kapkaçtaki düşüş yüzde 54.2 iken evlerden hırsızlıktaki bu düşüş yüzde 43.6 olmuş. Hele uyuşturucu ile mücadeledeki oranlar daha da fazla; yakalanan uyuşturucu miktarı yüzde 71 artarken, kök kenevirde yakalama oranı yüzde 500'leri buluyor. Uyuşturucu bağlantılı ölümlerin yüzde 74.6 oranında azalması da bu başarıyı ortaya koyuyor. Madde bağımlılığı ile mücadelede yeni yöntemler ve yeni stratejilerle yola devam edilirken; En İyi Narkotik Polisi Anne gibi projelerle STK ve annelerle işbirliği yapılarak mücadelenin topluma daha fazla yayılması sağlanmış. Kadına şiddetle mücadele için Aile Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile birlikte yol alınıyor ama önleyici güç olarak polis teşkilatının 2 milyona yaklaşan KADES uygulaması, yeni kurulan Elektronik İzleme Merkezi ve bin 86 karakolda oluşturulan Kadına Şiddetle İlgili Büro Amirlikleri, kadına şiddet oranının yüzde 24.4 düşmesiyle kendisini gösteriyor.

Bu başarılı ekibin başındaki kişi olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile işin sırrını konuştuk. Terörle mücadelede diğer güvenlik güçleri ile birlikte destan yazan polis teşkilatının; dönüşen ve büyük Türkiye hedefine doğru polis teşkilatının da disiplinle, özveriyle, usta-çırak ilişkisi kadar teknolojik adaptasyon ve yerli-milli bir alt yapı oluşturma süreçlerini anlattı. 15 Temmuz sonrasında teşkilata 100 binin üzerinde katılım olduğu ve darbe kalkışmasından sonra kapanan Polis Koleji ve fakültenin açılmasıyla ilgili çalışmalar olduğunu öğreniyoruz. Bunun önemi büyük. Asker ve Jandarma ile dengenin sağlanması açısından da kıymetli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun her yıl yaptığı "kamu hizmetlerinden en yüksek memnuniyet" araştırmasında "asayiş hizmetlerinden memnuniyet" oranı yüzde polis teşkilatının 77.4 ile açık ara birinci olması da tesadüf değil.