ŞEBNEM BURSALI

Kendi kalesine gol atmak böyle olsa gerek! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de bir polisimizin şehit diğerinin de yaralanmasına sebep olan alçak terörist saldırısından günler sonra teröristleri değil, devleti suçlayan ve PKK'nın açıklamalarıyla paralel sözleri, saldırıda öldüğü açıklanan terörist Dilşah Ercan'ın videolu mesajıyla bir kez daha örtüştü! CHP'nin "Tutuklu Gazeteciler" raporunda yer alan terörist Dilşah Ercan, PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor ve güvenlik güçlerine karşı pek çok eyleme karışmış bir terörist! CHP'nin sözde tutuklu gazeteciler raporundaki tek sözde gazeteci özde terörist Ercan da değil! Rapordaki 2 terörist sözde gazetecinin daha PKK/ KCK örgüt üyeliği devlet kayıtlarında ortaya çıktı. Skandal raporun 46. sırasında sözde gazeteci olarak yer alan Mehmet Şahap Demir'in, 1995 yılında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandığı, tahliye olduktan sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı, daha sonra hem terör eylemleri hem evrakta sahtecilikten tekrar hapse girdiği ve son olarak 2017'de güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Sözde gazeteci terörist Demir'in 2011'de Şırnak'ta örgütte yönetici olduğu dönemde, 2 polisimizin şehit edildiği ve pek çok araç yakma olayı gerçekleşmiş. Kardeşi Serdilhan kod adlı Mehmet Haris Demir isimli terörist de PKK/KCK terör örgütünde pek çok yaşa dışı eyleme katılmış!

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ABD'YE SUÇÜSTÜ FOTOĞRAF!

Türkiye özellikle son 10 yıldır sahadaki sert gücünü, ABD ve Avrupa ülkelerine rağmen sınır ötesine taşımaktan çekinmiyor. Suriye sınırımızdaki terör yapılanmasına ve terör devleti kurma girişimlerine meydan okuyan Türkiye'nin, bu kararlılığında ne kadar haklı olduğu her geçen gün bir kez daha ortaya çıkıyor. Sözde müttefikimiz ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terörist kabul etmediğini açıkladığı ve tırlarca silah ve mühimmat desteği verdiği bir sır da değil.







Ama öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki; değil ABD, dünya inkar etse de YPG ve PYD'nin PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olduğu ispatlandı. Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin kontrolündeki Münbiç'ten gelen PKK/ YPG mensubu Ruken Zelal kod adlı Emel Feremez'in Türkiye'de pek çok eyleme karıştığı, devletin resmî belgelerinde mevcut! Bu kadın teröristin üzerinde PYD'nin kadın mensuplarının (YPJ) giydiği sözde üniformanın üzerindeki terör örgütünün arması yer alıyor. Bu fotoğraf iki mesaj daha içeriyor. Daha önce YPG/ PYD'yi kendi topraklarını korumaya çalışan kişiler olarak nitelendiren CHP Lideri Kemal Bey'dir. Birinci mesajı bu fotoğrafın. İkinci mesaj da tabii ki YPG/PYD'nin terör örgütü olmadığını savunan ve her tür yardımı yapmaktan kaçınmayan sözde müttefikimiz ABD'ye! Bu fotoğraftan çıkan son mesaj da Mersin'deki saldırı sonrası saldırıda kullanılan silahların seri numaralarını isteme cüretinde bulunan ABD isthbarat örgütünün neden bu paniğe kapıldığının anlaşılmasıdır! ABD, bu seri numaraları isterken acaba teröristlere kendi verdikleri silahların kullanılıp kullanılmadığını anlamak mı istedi!

Tabii anlamak isteyene!