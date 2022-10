ŞEBNEM BURSALI

Masanın altı üstüne gelmiş, masadakiler haberleri yok gibi davranıyor. 6 artı 1 ortaklar 6 kez toplanıp bir arpa boy yol alamadan dağılma noktasına gelirken, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde 7'nci kez buluşacak ama masadaki ve masanın altındaki herkesin bir B ve C planı var belli ki. 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu aday yapmaya yeminli bir dörtlü var: Erdoğan Toprak, Bülent Kuşoğlu, Zeydan Karalar ve Alper Taşdelen.

Bu dörtlüden Kuşoğlu, Karalar ve Taşdelen, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel tesislerinde hem İP hem de HDP temsilcileriyle uzun süredir düzenli olarak bir araya geliyorlar. Buradaki konu; hem masada bulunan İP'i Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna etmek hem de masanın altındaki HDP'nin nabzını iyi tutmak!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ihtimallerini çok ince bir siyasetle diskalifiye ettiğini düşünüyordu Kılıçdaroğlu ve ekibi. Ve geçen hafta İzmir'de, "Benimle misiniz, değil misiniz?" çıkışıyla başta Yavaş ve İmamoğlu olmak üzere sosyal medya hesaplarından "Yanındayız" cevaplarıyla son noktayı koyduklarını hesaplıyorlardı. Ancak İP Lideri Meral Akşener'in canlı yayında "Kazanacak aday isteriz" çıkışı ile Kılıçdaroğlu ismi için "Endişelerimiz var" yanıtı, Yavaş ve İmamoğlu isimlerine kapıyı kapatmadıkları iması, Kemal Bey cenahında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklaması, Barış Yarkadaş'ın belediyeler üzerinden İP'i suçlayarak ihaleler aldıklarını örneklerle ortaya koyması ve CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun "Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır" sözleri, Meral Hanım'ın masanın altını üstüne getiren hamlelerinin itici gücü oldu. Son tahlilde, yarınki 7'nci buluşmaya hem ev sahibi Kemal Bey'in hem de masanın kaderini belirleyecek bir güçle oturacak Meral Akşener. Kendi partisi içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan önemli bir gruba da bir anlamda, "İpler benim elimde, merak etmeyin" mesajını verdi.

Bu mesaj sadece İP'lilere değil, bizzat Kemal Bey tarafından CHP'ye de gitti ve Meral Hanım'ı hedef alacak bir açıklama yapılmaması talimatı verildi. Tablo öyle gösteriyor ki 6+1 masada ortaklar arasında ciddi bir güven sorunu var ve siyaset bir sonuç alma sanatıysa bu belirsizlik pek de hayra alamet değil.

***



YENİ DÖNEM, YENİ HEDEFLER

Bugün Meclis'in yeni yasama yılı başlıyor. Geleneksel olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un birleşimi açacağı özel oturumda Başkan Erdoğan da Genel Kurul'a hitap edecek. Ekonomiden terörle mücadeleye, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan dünyadaki diğer gelişmelere kadar çok geniş ve manifesto niteliğinde bir konuşma yapması bekleniyor Başkan Erdoğan'ın.

Seçimlerden önceki son yasama yılı olması dolayısıyla bu dönem Meclis çalışmalarının siyaseten hareketli geçmesi sürpriz olmayacak. Dezenformasyon yasası teklifi ve torba yasayla EYT dahil önemli konular yeni dönemin ilk gündem maddelerini oluşturacak. Yeni dönemin hem siyaset hem de Türkiye için hayırlı olmasını, kısır çekişmelerin değil millet yararına işlerin, yasaların, düzenlemelerin çıkarılmasını dileriz.