ŞEBNEM BURSALI

Türkiye'nin son 20 yıldaki dönüşümünü daha iyi anlamak, hatta başkalarından duymak için zaman zaman yurtdışına çıkmak ya da yurtdışında yaşayanlardan dinlemek gerektiğini söylüyorum hep.

Başkan Erdoğan'ın Şangay Zirvesi ve BM toplantılarını takip etmek için dünyanın neredeyse bir ucundan diğerindeyim son bir kaç gündür. Özbekistan'ın ardından geldiğim New York'ta, resmî temaslardan ziyade sivil hayatın içinde olmaya gayret ettim.

Şunu söyleyeyim ki; doğuda da batıda da Türkiye algısı ve yeni dünya düzeninde Türkiye'nin gücüyle ne kadar gurur duysak az. Bakmayın siz muhalefet partilerinin sözcülerine ya da iflah olmaz muhaliflerin dediklerine. Başkan Erdoğan'ın değişmez dostluk ya da düşmanlıklar yerine konjonktürel işbirliklerini ve denge politikasını, gerektiğinde sahadaki sert güce eklemleyip Türkiye'nin çıkarlarını, güvenliğini öncelediği yeni dış politik stratejisinin meyvelerini nasıl aldığımızı, her seferinde biraz saha gözlemliyoruz.

Dünya nüfusunun 3 milyardan fazlasına ve dünya toplam GSMH'nın üçte birinden fazlasına hitap eden Şangay örgütünde de, coğrafyanın başka bir kesimini işaret eden BM de de Başkan Erdoğan ve Türkiye gerçek bir yıldız gibi parlıyor. Fotoğraflara da yansıyan bu görüntüyü içeride reddedenlere bakmayın siz; onlar da sonuçlar alındıkça bu gerçeği görüyorlar.

Dünyanın ekonomisinin kalbi New York'ta çok kritik yerlerde konuşulan bir konuyu paylaşmak isterim. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 10 Eylül'de kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj vardı: "Enflasyon, faiz arttırımı ile birleştiğinde iflasları kaçınılmaz hale getirecektir. Ekonomik görünümde iyileşme ve enflasyonla uzun vadeli mücadele için faizleri arttırmak yerine düşürülmesi gerekir. Ülkeler bunu deneyimle öğrenecek ama büyük kayıplar yaşanacaktır."

Musk bu mesajını, FED'in Eylül ayı faiz kararı toplantısını yapacağı 20-21 Eylül öncesinde bir uyarı olarak yazdı. FED'in büyük faiz arttırımına gitmesinin deflasyon yaratabileceği noktasında uyaran Musk'ın bu sözleri ABD'de büyük yankı uyandırmış. Ne kadar karşılık bulur FED tarafında bilinmiyor ama Başkan Erdoğan'ın uyguladığı düşük faizli ekonomi modeline destek olarak yorumlanmış dünyanın ekonomi merkezi NY'ta.

Bütün dünyanın gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya olduğu bir dönemde sık sık faiz arttıran FED'e yönelik bir başka eleştiri de, Nobel ödüllü iktisatçı Colombia Üniversitesi Profesörü Stiglitz'den geldi. Faizleri arttırmanın arz tarafındaki sorunları çözmediği, daha fazla yatırım yapmak gerekirken bu yatırımları zorlaştırdığı ve durumu daha da kötüleştirdiğini söyleyen Stiglitz ile birlikte Musk'ın faiz açıklamalarının NY'taki yansımasının Türkiye'ye kadar uzanmasını çok ilginç buldum ve sizlerle paylaşmak istedim.