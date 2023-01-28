ŞEBNEM BURSALI

İkinci yüzyılın ilk seçimi olacak 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısı 6 milyon 200 bin. Bu bir rekor. 20 yıllık iktidarı boyunca hem seçme hem de seçilme yaşında devrim yaratan ve gençlere yönelik politikalara özel önem veren Başkan Erdoğan ve AK Parti, seçimlere kadar gençlere yönelik okul, iş ve aş politikalarını artırarak devam ettirecek.

Partinin başarılı Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile geçenlerde Anadolu Yayıncıları Derneği'nin kahvaltısında bir araya geldiğimizde uzun uzun sohbet etme imkânı da bulduk. Kendisini İzmir'de, partinin il yönetiminde bulunduğu dönemden beri tanıyan bir gazeteci olarak yıllar içindeki başarısına da tanıklık ettiğim için çok rahat söyleyebilirim ki, yapılan bütün icraatta onun ve ekibinin çok büyük katkısı var.







Seçimlerin mayıs ayında yapılmasıyla ilgili muhalefet partilerinin bir eleştirisi olmuş, üniversitede eğitim gören genç seçmenlerin sınav dönemleri dolayısıyla oy kullanamayacağı iddia edilmişti. Bu konuda bir çalışma yaptıran İnan, seçimlerin tam zamanında yani 18 Haziran'da yapılması halinde tam 122 üniversitede, 14 Mayıs'ta yapılması durumunda sadece 10 üniversitede sınav dönemi olduğunu tespit etmiş. Yani muhalefetin iddiası tamamıyla çürütülmüş.

AK Parti'nin gençlik politikalarının emanet edildiği Eyyüp Kadir İnan ile bazı sanatçıların parti çalışmalarına yönelik ikili tutumunu da konuştuk. Çok anlamlı bir tespiti vardı: "AK Parti olarak her türlü vesayetle mücadele ettiğimiz gibi, sanat alanındaki vesayetle de mücadele ettik, ediyoruz. Bize gelince objektiflikten söz eden kimi sanatçılar, muhalefet partilerine geldiğinde ise son derece sübjektif olabiliyorlar. Bu ikili ve ikircikli tutumu anlamamız mümkün değil."

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KADINA ŞİDDET KONUSU, İDEOLOJİYE KURBAN EDİLMESİN

Kadına yönelik şiddet her toplumda olduğu gibi bizde de en büyük sorunların başında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bu hafta bir araya geldiğimizde konuşulan konu başlıklarından biri de elbette buydu. Kadına yönelik şiddette hiçbir gerekçe haklı olamaz elbette. Fakat yapılan araştırmalarda en çok hangi sebebin öne çıktığını sorduğumuzda Bakan Yanık'ın yanıtı hem çarpıcı hem de düşündürücüydü:

"Kadına yönelik şiddetin sebepleri arasında yüzde 75 gibi bir oranda alkolizm öne çıkıyor. Ancak biz bu konuyu gündeme getirmeye kalktığımızda önümüze 'yaşam tarzı' dayatması ya da çarpıtması çıkarılmaya çalışılıyor. Oysa bu konu, tıpkı çocuğa yönelik istismar gibi her tür ideoloji ve siyaset üstü bir konu olarak ele alınmalı."

Bakan Yanık'ın sözlerine hak vermemek mümkün değil. Yanık ile sohbetimizde bence gündemdeki değerini yeteri kadar bulamamış bir başka konunun daha altını çizmek isterim. Bakanlık olarak dezavantajlı durumdaki kişi ve gruplara yapılan yardımlara Tip 1 diyabetli çocuklar ve ergenler de eklenmiş. Bu rahatsızlığı olan çocukların sürekli kan değerlerinin ölçümünün yapılması zorunluluğu ve bunun parmaklarındaki kesikler üzerinden yapılmasının artık çocukların sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması nedeniyle böyle bir uygulamaya gidilmiş.

Önce 12, sonra da 14'e yükseltilen yaşa kadar olan Tip 1 diyabet hastası çocukların düzenli kan değerlerinin ölçümü için vücutlarına yerleştirilen aparat artık bakanlık tarafından ücretsiz karşılanıyor ve şu ana kadar 11 bin çocuk bu kapsama alınmış. Aynı zamanda bir sağlık projesi takibi de olan bu hizmet, önce hasta çocuklarımızın konforu sonra da aileleri için gerçekten çok önemli.

