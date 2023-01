ŞEBNEM BURSALI

Demokrasi için seçimler bir şölen gibidir. Ve bu şölene yakışır bir kampanya hem ülkelerin gelişmişlik düzeyini hem de partilerin başarısını gösterir. Başkan Erdoğan, seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs olduğunu açıkladı. Bu tarih için Meclis'in karar almasından memnuniyet duyacaklarını belirten Erdoğan, olmazsa 10 Mart'ta kendisinin adım atacağını söyledi. Bu tarihin ardından 15 gün içinde partilerin milletvekili aday belirleme süreci tamamlandıktan sonra da seçim kampanyaları resmen başlar. Cumhur İttifakı için aylar değil, yıllar öncesinden belli olan cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı için her gün daha karmaşık bir hâl aldığından epey bir süre daha çözülemeyecek anlaşılan.

Pazartesi günü çok özel bir ziyaretim oldu. Yaş ortalaması 40 olan işinde uzman 40 kişinin aylardır harıl harıl çalıştığı AK Parti'nin seçim karargâhını ziyaret ettim. Normal şartlarda 50 ila 70 gün arasında değişen seçim kampanyası süreci, AK Parti için 8 ay olarak belirlendi. 28 Ekim'deki "Türkiye Yüzyılı" lansmanı ile resmen başlayan süreci, bu kadar uzun süre her daim diri ve belli düzeyde tutmak (bilen bilir) öyle kolay değildir.







Kampanyanın başında da son derece uzman isimler var. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başkanlığında, diğer Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile POLLMARK'ın sahibi Ertan Aydın'ın kaptanlığında aylardır yürütülen çalışma, her hafta pazartesi günü saat 13.00 ile 15.00 arasında hiç sekmeden devam ediyor. Her haftanın gündemine göre, ilgili genel başkan yardımcısı veya uzman kişilerin katıldığı toplantıların bu haftaki konuğu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri idi.

İki hafta önce de Başkan Erdoğan bizzat katılmış ve 2 saat boyunca çalışmaları kendisi yönetmiş. Çok şey sordum, çok şey dinledim ama malum, oranın bir seçim karargâhı olduğunu düşününce ve bu karargâha bir gazeteci olarak davet alınca bütün konuşulanları yazmam doğru olmaz. Onları da zamanı gelince yazmak üzere, şimdilik çok önemsediğim başlıkları paylaşmak isterim...



GENÇLER VE KADINLAR

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ve AK Parti iktidarının 22. yılında yeni bir hikâye yazılıyor. 2023 seçimlerinde AK Parti'nin seçim sloganı ya da mottosunun ana omurgası, "Doğruluk"... Yani bugüne kadar yapılanlar, doğru işler, doğru adımlar açıklanarak bundan sonra da doğru lider ve doğru kadrolarla nasıl yol alınacağı halka anlatılacak.

Kampanyanın dili "kapsayıcı", üslubu "kucaklayıcı" olacak. Millet İttifakı tarafı kutuplaşmaya zorlarsa cevabı elbet verilecek ama düzey asla aşağı çekilmeyecek, kapsayıcılıktan vazgeçilmeyecek.

Seçim kampanyalarının en belirleyici detaylarının başında, müzik gelir. Bu konuda AK Parti çok başarılı. 21 yıl boyunca yaklaşık 200 seçim şarkısı yapıldı ama bunlardan en çok ikisi (Aynı Yoldan Geçmişiz Biz ve Dombra) etkili oldu. Şimdi, birbirini besleyen 8-10 şarkı olacak. (Aralarında rap şarkısı da var. Laf aramızda ben dinledim ve çok beğendim. Gençlerin de çok ilgisini çekeceğinden eminim.) Reklam filmleri de gençler, kadınlar ve tüm kesimlere yönelik hazırlanıyor.

Sunulmaya çalışılanın aksine gençlerden bugüne kadar en fazla oy alan parti AK Parti. (AK Parti, kendisini takip eden iki partinin gençlerden aldığı oyun toplamından daha fazlasını aldı.) 2023'te ilk kez oy kullanacak 6 milyon 200 bin genç için iş, aş ve umut sunan projeler seçim kampanyasının en belirgin detaylarından.

Kadınlar da AK Parti'nin seçim kampanyasının odak noktalarından. Başkan Erdoğan'ın il gezilerinde gençler kadar kadınlarla da buluşuyor. Mesela, bu hafta sonu Denizli'deki "Üretimin Yüzyılı" temalı buluşmasında Erdoğan, mavi yakalı kadınlarla bir araya gelecek.

İllere göre başlıkların belirlendiği konsept buluşmalarında bugüne kadar Mardin'de "Değerlerin Yüzyılı", Bursa'da "Başarının Yüzyılı", Denizli'de "Üretimin Yüzyılı", Hatay'da "Huzurun Yüzyılı", İzmir'de "Kalkınmanın Yüzyılı" başlıkları çok yerinde bir eşleşme olmuş. Önümüzdeki dönemde Başkan Erdoğan'ın haftada bir olan ziyaret sayısının ikiye çıkarılması ve kampanyanın daha da hızlanması bekleniyor.