Bakır devinin gözü yerli otoda

Avrupa’nın en büyüğü olan Kayserili bakır tel üreticisi Mega Metal, gözünü yerli otoya dikti. Şirketin patronu Cüneyt Ali Turgut, “Dünyanın en önemli otomotiv firmalarına ihracat yapıyoruz. Tecrübemizi yerli otomobil için de kullanmak istiyoruz” dedi

2001 yılında Kayseri'de faaliyete geçen Mega Metal, bir saç telinin yarısı inceliğinde ürettiği yüksek teknolojili bakır telle dünya devlerine adeta meydan okuyor. Kayseri'de üretilen bakır tele bugün Renault'un elektrikli otomobillerinden, Johnson&Johnson'ın medikal cihazlarına, Fransa'daki hızlı trenlerin sinyalizasyon sistemlerinden dünyaca ünlü Seiko saatlerine kadar farklı ve niş alanlarda rastlamak mümkün. Öyle ki 2017'yi 750 milyon lira ciroyla kapatan Mega Metal'in Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, 2019'da 1 milyar TL ciroyu aşacaklarını vurguluyor. Amerika ve Avrupa'da planladıkları yatırımlarla global bir deve dönüşeceklerini aktaran Turgut, Türkiye'nin geleceğine yön verecek yerli otomobil projesinde de yer almak istediklerini ifade etti. Cüneyt Ali Turgut ile 16 yıllık başarı hikâyesinin detaylarını konuştuk.

Bugün geldiğiniz noktada üretim ne seviyeye ulaştı?

2017'yi yıllık 30 bin ton ile tamamlayacağız. 2018 hedefimiz ise 40 bin tonu aşmak. Amacımız katma değerli üretim gerçekleştirerek, yatırım ve ihracatımızla Türkiye'nin bu sektörde dünya lideri olmasını sağlamak.



YÜZDE 65'İNİ İHRAÇ EDİYOR



İhracata katkınız nedir?

Avrupa'da şu an rakibimiz bulunmuyor bu durum ihracatımızı istediğimiz seviyelerin de ötesine geçirmiş durumda. Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 65'ini ihracatta, yüzde 35'ini ise iç pazarda değerlendiriyoruz. Ürettiğimiz ince bakır tel yüksek teknolojiye dayanan sektörlerde kullanıldığından, en büyük ihracat pazarlarımız Amerika ve Avrupa ülkeleri. Ancak büyük resim bundan ibaret değil. Çin'den Yeni Zelanda'ya, Avustralya'dan Meksika'ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat yapıyoruz.

Türkiye de bir yerli otomobil çalışması içerisinde... Bunun için de çalışmalarınız var mı?

Biz de otomotiv sektöründe büyük bir tecrübeye sahibiz. Bugün Kayseri'de ürettiğimiz yüksek teknolojili ürünlerimizi, dünyanın en önemli otomotiv firmalarına ihraç ediyoruz. Bir anlamda biz de bakır telin 'babayiğidiyiz'... Bu tecrübemizi yerli otomobil projesi için de kullanmayı arzu ediyoruz. Çalışmalara başladık. Dünya ölçeğinde üretim yapan bir şirket olarak projenin tedarik zincirinde yer almak bizler için de büyük gurur kaynağı olacaktır.



ABD'YE YATIRIM PLANLIYORUZ



Avrupa pazarında konumunuz nasıl?

Bizim dışımızda, bu kadar yüksek teknolojiye sahip üretebilen Avrupa'da ikinci bir şirket yok. Bu nedenle diğer şirketlerle farkımızı hızla açıyoruz. Sadece Avrupa'da değil, Çin'de ve Amerika'da da büyük bir kapasite var.

Bu doğrultuda yurtdışında yatırım yapıyor musunuz?

Son iki yıldır yatırım ve satın almaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. İtalya'da gümrüksüz bir sahada depomuz var. Bu yıl orada bir şirket kurduk. Şimdilik orada lojistik amaçlı faaliyet gösteriyoruz. Belli stratejik ürünleri stoklayıp dağıtımını yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl veya gelecek yıl ABD'de de yatırım yapmayı planlıyoruz.



"AKADEMİ" KURUYOR



2018 yılında istihdamda yaklaşık yüzde 20 büyüyeceklerini vurgulayan Cüneyt Ali Turgut'un sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla da projeleri bulunuyor. "Bunun için Mega Akademi adı altında bir çalışma yapıyoruz. Deneyimli eğitimciler eşliğinde 20'ye yakın üniversite öğrencisi seçip, altı aylık bir eğitim vereceğiz. Şirketimizde pratik yapmalarını sağladıktan sonra onları bünyemize alacağız" diyen Turgut, Erciyes Üniversitesi Teknopark ve İstanbul'da İTÜ Teknopark ile görüşüp, burada bir mühendislik grubu kurarak çalışma yapmayı planladıklarını aktarıyor.



HEDEF YÜZDE 50 BÜYÜMEK



Mega Metal'in ürünleri hangi alanlarda kullanılıyor?

Elektrikten elektroniğe, iletişimden enerjiye, savunmadan otomotive, yüksek teknoloji gerektiren her alanda biz varız. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi, M2M, nesnelerin interneti ve farklı sektörlerdeki yüksek teknoloji kullanımın artması bizim de üretim alanlarımızı büyütüyor. Bu nedenle 2018'de yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz.