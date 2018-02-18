Akıllı şehirlerle yılda 3 milyar TL tasarruf

Türkiye’nin akıllı şehir teknolojisinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Yıllık tasarruf 3 milyar TL” ded

SABAH gazetesinin düzenlediği iş dünyasına önemli katkıları olan il buluşmaları programı kapsamında geçen hafta Kayseri'de yapılan organizasyonda akıllı şehirlerin önemine vurgu yapıldı. Türk Telekom'un da sponsor olarak yer aldığı organizasyonda, Antalya, Karaman ve Kars'ta başlatılan akıllı şehir uygulamalarının Türkiye'nin 81 iline yayılacağı belirtildi. Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ile bir araya geldik ve konuyu konuştuk.

Bu yatırım ile neyi hedefliyorsunuz? Endüstri 4.0 olarak tanımlanan yeni dijital çağda sadece insanların değil, nesnelerin de birbiriyle iletişim kurduğuna ve şehirlerin hızla dijitalleştiğine şahit oluyoruz. Bu gelişmeler, dünya ekonomisinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, akıllı şehir teknolojilerinin yaygınlaşmasında büyük bir potansiyele sahip. Biz de bu potansiyelden ilham alarak Türkiye'de akıllı bir gelecek inşa ederken, şehirleri de üretken kurumlar ve mutlu insanların olduğu yaşam alanları hale getirmeyi amaçlıyoruz. Şirket olarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye'yi akıllı şehir uygulamalarıyla tanıştırdık ve bu uygulamaları 81 ile yaymak üzere çalışıyoruz.



KAZA ORANI AZALIYOR

Akıllı şehirler projesi neyi kolaylaştıracak?

Kurduğumuz platfomla şehirleri tek merkezden etkin bir şekilde yönetebiliyoruz. Böylece tüm dataları "büyük veri" mantığıyla işleyerek şehre değer katabiliyoruz. Yeni nesil şehirlerde, trafikte bekleme süresi yüzde 25 oranında kısalıyor ve kaza oranı da büyük oranda azalıyor. Su ve elektrik tasarruf oranı yüzde 30'a ulaşıyor. Yılda ülke genelinde 3 milyar TL tasarruf sağlamak mümkün hale geliyor.



FİBER ALTYAPIMIZ BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLIYOR

Türk Telekom'un bu projede farkı nedir?

Yeni nesil şehirlerde data miktarı çok yüksek hızlara, geniş kapasiteye ve yaygın bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. Dünyaya örnek akıllı kentleri oluşturmanın birincil şartı yaygın bir fiber altyapıya sahip olmaktan geçiyor diyebiliriz. Bu noktada Türkiye'nin 81 ilini kapsayan yaygın fiber altyapımız bize büyük avantajlar sağlıyor.



KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ KİLİT ÖNEM TAŞIYOR

Yerel yönetimler ve STK'lar ile işbirliği yapıyor musunuz?

Türk Telekom'un hedeflediği dijital dönüşümün gerçekleşmesi ve akıllı şehirlerin yaygınlaşması için kurumlar arası işbirliği kilit önem taşıyor. Akıllı durak, otopark, kavşak, aydınlatma, sulama, atık toplama, geri dönüşüm gibi uygulamalarla belediyelerin işleri daha da kolaylaşıyor. Altyapı çalışmalarına hız verilmesi, sosyal projeler, şehir planlaması gibi alanlarda ortak bir dil geliştirilmesinin başarıyı artıracağına inanıyorum.