Şahin 100 bin müşteriye ulaştı

Şahin Sucukları, internete yaptığı yatırımların meyvesini almaya başladı. 70’e yakın ürünü 7/24 online olarak müşterilerine gönderen Şahin, yılda 100 bin paket ürün satışına ulaştı

1923 yılında Kayseri' de kurulan Şahin Sucukları markası, hizmette gelişerek günümüze kadar uzandı ve kendini sürekli yenileyerek sektördeki yerini korumayı sürdürdü. Sucuk ve pastırma ile başlayan bu lezzet yolculuğunda, bugün 100'e yakın ürün çeşitliliğiyle ve ülke çapında et sektöründe verdikleri hizmetlerle hızla yükselmeye devam ediyor. Tüketiciye ulaşmak için dağıtım ağını geniş tutuyor, müşterinin daha hızlı ve kolay ulaşabilmeleri için Şahin 7/24 online market ile hizmet veriyor, yenilikçi bir girişimle sektördeki yerini alıyor. Böylece tüketici evinden çıkmadan direkt fabrikadan kapıya istediği ürüne zahmetsiz ulaşmış oluyor. Sabah Gazetesi "İller Buluşması" gezisinde bu hafta Kayseri'de Şahin markasının üçüncü kuşağı İshak Şahin Fazlıoğlu ile buluştuk. Genç girişimci Şahin, markasını, hedeflerini anlattı. Şahin, "Kayseri'nin yöresel lezzetlerini tüketiciye tattırmak, et ürünleri denildiğinde akıllara ilk gelen marka olmak ve markamızın yurtdışında da tanınır hale gelmesi için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Her yıl ortalama 100 bin paket, fabrikadan tüketiciye direkt olarak kapılarına gönderiliyor ve onlara ürünlerimize ulaşmanın en kolay yolunu sağlıyoruz" dedi.

2018'e nasıl girdiniz, bundan sonrası için hedefleriniz nedir? Eskiden müşteriyle aramızda toptancı falan vardı, şimdi müşteriyle direkt temasa geçip eve satış yapıyoruz.

Siparişte limit nedir? Limit yok, aç bitir salam istese o da gidiyor. 81 ilde varız.

Ne kadarlık bir hacim var. Müşteri sayınız nedir? Şu anda ortalama günlük 25-30 bin liralık satışımız var.



KARGO SORUNLU

Nasıl paketleniyor? Özel gazlı vakumlu paketler var, et için daha farklı vakumlu paketler var. Et 35 derece sıcaklıkta üç günde kargoyla gidiyor, bozulmuyor. İçinde gaz buzlar var, 96 saat boyunca paketin sıcaklığını +5 derecede tutuyor. Biz fiyatların aynı olmasını etik bulmadık, biz biraz daha pahalıyız. Çünkü biz Şahin'in müşterisiyiz, Şahin 7/24 farklı bir şirket.

Kargo şirketiyle mi çalışıyorsunuz yoksa kendiniz mi dağıtıyorsunuz? İki tane kargo şirketiyle çalışıyoruz şu anda. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz bir projemiz var. İstanbul içinde kendimiz teslimat yapacağız. İstanbul için pilot bölge olarak başlayacağız, sonra büyük şehirlerde kendimiz dağıtacağız. Çünkü kargo şirketi aynı hassasiyeti göstermeyebiliyor. Biz kargo şirketinden dolayı, kuryeden dolayı bazı sıkıntılar çekiyoruz. Bizim memnuniyet aramamız var, satın alma yapıldıktan sonra iki gün içinde müşteriyi arayıp ürünleri teslim aldınız mı, memnun musunuz deriz. Memnuniyet aramalarımızda sorunlar çıkıyor, bu sorunların yüzde 75'i kargo şirketi kaynaklı oluyor. Bizim satışlarımızın yaklaşık yüzde 62'si Marmara Bölgesi, İstanbul çok yoğun. İstanbul'da dağıtımı kendimiz yapalım, anlık teslimat yapmaya çalışalım, kuryeler kendi elemanımız olsun. Ürünü üreten, ödemeyi alan biziz, müşteriyle muhatap biziz, kuryenin yaptığı bir ahlaksızlığından dolayı bizden alışveriş yapmama ihtimali var müşterinin, kendim alırım diyor çünkü kuryeyle uğraşmak istemiyor.



E-ŞARKÜTERİ OLACAĞIZ

Peki şirketinizde yenilikler var mı? Sucuk, pastırma, sosis, kavurmadan başka Şahin müşteriye ne verebilir, onu araştırıyoruz. Baharatla ilgili bir araştırmamız var. 2018'de baharat işine de gireceğiz. İlerleyen dönemlerde zeytinyağı, nar ekşisi de olacak. Bizim Şahin'in sitesinden çok e-şarküteri olmamız gerekiyor. Adamın buzdolabına sucuk, pastırma olarak girebiliyorsak, diğer ürünlerle de girebiliriz. Ama bu 2018'de olmaz, daha uzun bir süreçtir, bu benim hayalim daha doğrusu. 2018'de yaptığım gün içi teslimat projesini kendi üstüme aldığım zaman elim güçlenecek.



MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖNEMSİYORUZ



E-ticarette kaç müşteriniz var? 100 bin müşterimiz var. Biz bu müşterileri arıyoruz. Bize izin veren, beni arayın diyen müşteriler sistemimizde kayıtlı, çağrı merkezimiz de var, ürünleri bilen personeller arıyor, müşterilerimize yardımcı oluyor. Direkt müşteri memnuniyetine odaklı gidiyoruz.



ÖZEL ÜRÜNLER SUNUYORUZ



7/24'te kaç kalem ürün var? 60-70 farklı ürün var. Yedi sekiz farklı pastırma var. Salam, burger, çemen, yemeklik pastırma, füme dil, varyan sucuk var. Kasap reyonumuzda et de var. Biz satılan etlerden çok memnunuz, kasaplarda yağlı dana antrikot bulamıyorsun ama firmanın alım gücü yüksek olduğu için o tip etleri bulup özel seçiyorlar.



200 KİŞİ ÇALIŞIYOR



İstihdam sayısı? Urfa'da çağrı merkezimizde 20 kişi var. Van'da çağrı merkezimizde 100 kişi çalışacak. Kayseri'de de hem çağrı merkezimiz hem de paketleme var, 30 kişi çalışıyor. Merkez ofiste ise 50 kişi. İstanbul'da şu an 7/24'le ilgili hiçbir şey yok.



5 ŞEHİRE DAHA AÇILACAĞIZ



Uzun vadede hedefiniz ne? 2018'de bu projeyi beş altı büyük şehre yaymak, Şahin müşterisinin yüzde 75'inde teslimatı kendimiz yapmak. Günlük 100 paket dağıttığın bir şehirde operasyonu kendin yapabilirsin, bir depo açabilirsin ama günlük üç paket dağıttığın bir şehirde operasyonu kendin yapamazsın, oralarda kargoyla devam edeceğiz. Şu anda saydığım 6-7 şehir bizim yüzde 80'imizi etkiliyor, oralarda kendimiz yaparsak büyük ölçüde bu problemi halletmiş olacağız. Kargo şirketleri paketi kapıda açmadığı için müşteri içeride açıyor. Daha güvenilir olmak ve müşterinin kafasında soru işareti olmaması adına 'kapıda ürünlerinizi kontrol edip ödemenizi yapabilirsiniz' diyeceğim. Kuryem de kapıda bekleyecek, parasını teslim alıp gidecek.