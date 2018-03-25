Cumhurbaşkanımızın hayalini gerçekleştirdik

CCN Holding, Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in inşaatının yüzde 90’ını bitirdi. Murat Çeçen, Cumhurbaşkanı’nın hayali olan şehir hastaneleri için yepyeni bir bürokratik açılım ve vizyon gerektiğine dikkat çekti

Dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan, 1 milyon 300 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. CCN Yatırım Holding tarafından yapılan hastane nisanda açılacak. CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çeçen, sağlık kampüslerinde şu ana kadar toplam 5 bin 98 yatak kapasitelik yatırım yaptıklarını belirterek, "5 yıl içerisinde 10 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. İşte Çeçen'in açıklamaları...

Şehir Hastanelerinin Türkiye'ye katkıları neler?

Birincisi sağlık turizmi, ikincisi burada oluşan know how'ın yurtdışına ihraç edilmesi.

Sudan Sağlık Bakanlığı bu modelle hastaneler yapmak istiyor. Meksika'dan Çin'e kadar birçok ülkeden firmaların 'beraber yapalım' dediği projeler var.

Yeni bir ihraç sahası açıldı yani...

Mesele aslında elde ettiğin başarıyı, sermaye ve devlet moraliyle uluslararası alana getirmek. Bakın, İngiltere'nin 2017'de servisten (insana dayalı hizmetler) kazandığı para 240 milyar pound. Yani senin ihracatının 3.5 katı.

Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir vizyon var, ama halkın da buna inanıp bu işi bir bütün olarak değerlendirmesi gerekir.

Size göre çözüm nedir?

Başkanlık sistemi çözümün bir ayağıdır ama bürokrasi de aynı zihniyette hareket etmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali olan bu şehir hastaneleri için bürokrasinin de zihniyet değişikliği sürecini hızlandırması gerekiyor. Zira bu model yepyeni bir bürokratik açılım ve vizyon gerektiriyor.

Hızlı ilerleyemiyoruz.



BÜROKRASİ BİZİ ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK GÖRMELİ



Ankara Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? İnşaatı bitirdik, kabul süreci için Sağlık Bakanlığı'nı bekliyoruz. Yüzde 90-95'i tamamlandı. Bürokrasi bu projelerin yatırımcılarını hâlâ geleneksel müteahhit gibi görüyor. Aksine bizi gerçek çözüm ortağı olarak görmesini bekliyoruz. Biz kendi cebimizden buraya para koyuyoruz, ama bürokraside "benim bir ortağım var, sorunlarını çözmem lazım" demeli. Eğer bu işler zamanında yetişmez ise o zaman bu yeni hastaneler de standart hastanelere dönüşür.



ESKİ YAPI OLSA AFRİN HAYALDİ



Bundan sonra Türkiye'de yatırımlarınız ne olacak?

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarları projesi var. O da dünyada 42 laboratuvardan bir tanesi olacak.

Böyle bir laboratuvarın Türkiye'de kurulmaması için enteresan bir lobi var.

Aselsan'ın mühendisleri niye öldürüldü, Altay Tankları niye engellendi. Bunlar bu araştırma gelişmenin önünü kesen yapı.

Bu yapı bugün devam etseydi Afrin falan hayaldi. Allah'tan Cumhurbaşkanımız var. Bugün Türk ordusunun başarısı arkasındaki güçle ve yerli silahla ilgili. Nice Aziz Sancarlar üretir bu ülke ama yapamıyoruz.