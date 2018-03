Avrupa’dan daha hızlı büyüyoruz

Hogan markasının sahibi Tod’s Grup’un Başkan Yardımcısı Valle, Türkiye’de yaptıkları yatırımın geri dönüşünün Avrupa’dan daha kısa olduğunu söyledi

Türkiye'ye üç yıl önce Hogan ayakkabılarıyla giren Tod's Group'un Başkan Yardımcısı Andrea Della Valle, "Giriş yaptığımız pazarlarda markanın büyüme süreci genelde uzun sürüyor. İngiltere'de 15 yıldır varız son 4 yılda popüler olduk. Almanya ve Fransa'da bu süreç 6 yılda oldu. Türkiye pazarımız ise İtalya ve Çin'den sonra üçüncü" dedi. Valle ile Milano Moda Haftası'nda bir araya geldik.

Türkiye'ye 3 yılınız nasıl geçti?

Türkiye'nin son 3 yıldır içinde bulunduğu süreç bizim başarımızı engellemedi. Bu, Türkiye'deki ortağımız Ayaydın Mağazacılık distribütörümüz Erdal Ayaydın'ın da başarısı.

Oldukça hızlı bir büyüme sağladık. Hogan olarak giriş yaptığımız pazarlarda tüketici tarafından kabul edilme ve markanın büyüme süreci genelde uzun sürüyor. Örneğin, İngiltere'de 15 yıldır varız son 4 yıldır popüleriz. Almanya ve Fransa'da bu süreç 6 yılda oldu. Türkiye pazarı ise o kadar hızlı büyüdü ki, şu an İtalya ve Çin'den sonra üçüncü.

Ayakkabıları Türkiye'de üretmeyi düşünür müsünüz?

Küçük de olsa bir ready-to-wear koleksiyonumuz var. Bu kıyafetler Türkiye'de üretiliyor. Ayakkabıları İtalya'da üretiyoruz. Şu anda böyle bir düşünce yok, ancak ileride olabilir.

Afrin Harekâtı'nı takip ediyor musunuz?

Siyasetçi değilim, siyasi bir görüş bildiremem ama bunun insanların ruh halini bozacak, negatif bir ortama sebep olacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben sizin ülkenizde yaşamıyorum, olup bitenleri uzaktan izliyoruz. İtalyan medyası ve halkı, Türkiye'nin bir ülkeye saldırdığını değil, kendisini koruduğunu söylüyor. Ben de öyle düşünüyorum.

Türkler'in ayakkabı zevki nasıl?

Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yıl tatilimi Türkiye'de yapacağım. Sorunuza gelince; Türkler ile İtalyanlar birbirine benziyor.

Türkler giydikleri şeyin şık, kaliteli ve kullanışlı olmasını istiyor.

FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTERİM

Fiorentina'ya Fatih Terim'den sonra geldiniz ama kendisiyle tanışıyor musunuz?

Geçen yıl, 90'ıncı yılımız nedeniyle Fiorentina'da görev yapmış en iyi teknik direktörler ve oyuncuları da davet ettiğimiz bir kutlama düzenlemiştik, orada tanıştım kendisiyle.

Floransa'da sadece bir yıl kalmış ama güçlü kişiliğiyle kendisini herkese sevdirmeyi başarmış. Floransa'da hâlâ bir kahraman gibi görülüyor.

Fiorentina'nın bugüne kadarki en iyi teknik direktörü olarak gösteriliyor.

Kendisiyle yeniden çalışmak ister misiniz?

Neden olmasın? Futbolda her an her şey olabilir.

Ama şu anki düzenimiz biraz daha bu şekilde devam edecek gibi... Eski futbolcularımızın da, halkın da onu çok sevdiğini söyleyebilirim. Ama keşke Milan'a gitmeseydi de Fiorentina'nın başında kalsaydı. En büyük hatası, Fiorentina'daki hikâyeyi bitirmeden Milan'a gitmesi oldu.