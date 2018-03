Kayıtdışı milyonlarca lira kayıtiçi oldu

Geleneksel tıbbın modern tedavinin yanında uygulanmasıyla milyonlarca liralık ekonominin kayda alınacağını belirten Ethica Sağlık Grubu’nun patronu Akdoğan, “Sağlık turizmine de ciddi katkı sağlayacak” dedi

Modern tıbbın yanında geleneksel tıp tedavileri de sağlıkta dönüşümün parçası haline geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteklediği çalışmalar sayesinde hastanelerde geleneksel tıp alanında hizmet verecek poliklinikler açılacak. Yeni uygulamayla kayıt dışına ket vurulurken, milyonlarca liralık vergi de ülkenin kasasına akacak. Geleneksel tıbbı uygulamaya alan hastanelerden biri de Ataşehir Estethica... Hastanenin sahibi olan Ethica Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan ile bir araya geldik. Geleneksel tıp yöntemlerin ekonomiye katkısını konuştuk.



Geleneksel tıbbın ekonomiye ne gibi katkıları olacak?

Dünyada gelişmiş ülkeler kimyasal ilaçlardan kaçarak geleneksel tıbba yöneliyor. Kanundan önce Türkiye'de çok fazla kayıtdışı yer vardı. Kupa, hacamat, sülük, bitkisel tedaviler... Mahalle arasında Ayşe teyze, Ahmet amca bunu yapıyordu zaten. Şimdi Sağlık Bakanlığı, "Bunları artık tedavi olarak kabul ediyorum ve doktorları yetkilendireceğim" dedi. Bu kararla 4 binin üzerinde doktor sertifika aldı. Şimdi hastanelerle de kayıtdışının önüne geçilecek, milyonlarca lira ülke ekonomisine kazandırılacak.



KORUYUCU HASTANE MODELİ



Sizin hastaneniz neden geleneksel tıbba yöneldi?

Ben yıllar önce ölümden döndüm. Dünyada 14 hastadan biriydim. Mucizevi bir şekilde kurtuldum. O zaman vücudumuzda en önemli şeyin bağışıklık sistemi olduğun anladım. Bağışıklık sisteminiz iyi olursa her şeyle mücadele edebiliyorsunuz. Geleneksel tıpta bağışıklık sistemini koruyan ciddi tedavi yöntemleri var. Bu yüzden geleneksel tıbbın hastanemizde olmasını istiyordum. Bu alan kanunlaşınca hemen izinlerimizi aldık. İlk Ataşehir Hastanesi'nde hizmete başladık.



Bu alanda başka yatırımlarınız da olacak mı?

Ethica İncirli Hastanesi'nde koruyucu hastanecilik modeline geçmek istiyoruz. Bu konuda hastanemizin başhekimi, medikal direktörümüzle araştırmalar yaptı. Bunun çok faydalı olduğunu, her iki tedavinin başarılı yönlerinin ortak kullanılarak insanların aradığı toplam şifa ortamının bulunabileceği konusunda hemfikir oldular. Ethica İncirli Hastanesi'nde modern tıpla geleneksel tıbbın beraber işlediği koruyucu hastane modelini hayata geçirmek istiyoruz.



ÇİN VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN TEDAVİ İÇİN GELECEKLER



Geleneksel tıb sağlık turizmine de katkı sağlar mı?

Kesinlikle sağlayacak. Estethica'ların Türkiye'ye büyük döviz kazandırmasının altındaki şey Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirdir. Bakanlık merdiven altındaki eksik işlemi 7-8 senede legalleştirdi, hastanelere, tıp merkezlerine taşıdı. Mesela saç ekiminin yüzde 90'ı yer altındaydı. Sağlık Bakanlığı, "Bunlar hastanelerin, tıp merkezlerinin içinde olmalı" deyip mevzuat çıkardıktan sonra bizde estetikçi hastane fikri oluştu. Şu an Estethica hastalarının yüzde 35'i yurtdışından geliyor. Türkiye'ye ciddi döviz getiriyoruz. Şimdi de geleneksel tıp için de ülkemize gelecekler. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Çin'den büyük talep olacağını düşünüyoruz.



Bodrum Lux Resort Beach Hotel'ini düşük sezonda sağlıklı yaşam oteli haline getirmeyi planladıklarını anlatan Akdoğan, "Sağlıklı yaşam otelinin gövdesine geleneksel tıbbı koyacağız. Kendi mizacına göre detoks ve sağlıklı yaşam adını verdiğimiz bir konsept geliştiriyoruz. Bir ay içinde bunun sunumunu yapacağız" dedi.