Coğrafyanın üretim üssü olacağız

Süper teşvikten faydalanan SASA, polyester ve petrokimya yatırımı yapacak. Patron Erdemoğlu, “Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya’nın üretim üssü olacağız” dedi

Süper teşvik alan 19 firmadan birisi de SASA... Şirket, aldığı teşvikle polyester ve petrokimya alanında iki yatırım yapacak. SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yatırımlarının detaylarını SABAH'a anlattı.

Projenizin içeriği ne olacak?

İki grupta açıklayayım. Birincisi yatırımlarımız mevcut iş kolumuz olan polyester üretimini kapsıyor. Polyester cips, elyaf ve filament üretiminde, 340 ton/yıl olan üretim kapasitemizi 3.1 milyon ton/yıla çıkararak dünyadaki en büyük üreticiler arasına giriyoruz. Bu yatırımlarla Türkiye'nin net ithalatçı konumdan net ihracatçı konuma geçerek Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya'nın da bulunduğu coğrafyanın üretim üssü haline geleceğiz.

Diğer yatırımınız ne olacak?

Petrokimya iş kolunda yapacağımız yatırımlar. Mevcut iş kolunda yaptığımız yatırımların hammaddeleri bugün için ithal ediliyor. Öncelikle kendi ihtiyacımızı karşılamak ve geri kalanının satışını yapmak üzere, hammaddemiz olan PTA (Saf Terafitalik Asit) ve MEG (Etilen Gilikol) üretimini gerçekleştireceğiz. Bu hammaddelerin üretim kapasitemiz 2.5 milyon ton/yıl PTA ve 1 milyon ton/yıl kapasitede MEG olacak. Petrokimya yatırımlarımıza PTA ve MEG ile birlikte toplam Türkiye ithalatı 5 milyon tonunu üzerinde olan temel plastik hammaddelerin üretimi ile devam edeceğiz. Türkiye ve dünyada kullanımı hızla artan ve çok yüksek potansiyel gördüğümüz özellikle hijyen sektöründe kullanılan, süper emici Polimer (SAP) yatırımımız da 200 bin ton kapasitede olacak. Bütün bu yatırımlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere liman tesisiyle entegrasyonunu sağlayacağız.

3.8 MİLYAR $'LIK KATKI

Projenizin ekonomiye ne gibi katkıları olacak?

Türkiye'nin polyester ürünlerle ilgili yurtdışına bağımlılığını sonlandıracağız. Projelerimiz cari açığı yaklaşık 3.8 milyar dolar seviyesinde azaltacak. Bu yatırımlarımızla 7 bin kişi ye ek istihdam sağlanacak. Dolaylı olarak ise 10 binlerce kişiye ek istihdam sağlanmış olacak. Yatırımlar bittiğinde toplam üretimimiz yaklaşık 10 milyon tona yükselecek.



YABANCI YATIRIMCININ İŞTAHI DAHA DA ARTAR

Yatırımı ne kadar zamanda tamamlayacaksınız?

Polyester ürünler için yatırımlarımız 2016'da başladı. İşletmelerimiz son çeyrekte devreye girecek. Gelecek yıl iki tesisimizin devreye girmesiyle toplam kapasitemiz 1 milyon 390 bin ton seviyesine ulaşacak. Diğer tesislerimizde peyderpey devreye alınacak. Petrokimya yatırımlarımıza ise bu yıl içinde başlamayı planlıyoruz. İşletmelerimizin tamamının devreye alınması 2026 yılına kadar tamamlanacak. Yatırımlarımızın tamamında Endüstri 4.0 devriminin bütün gerekliliklerini yerine getireceğiz.

Yeni sistem yabancı yatırımcının yaklaşımını nasıl etkiler?

Yabancı yatırımcının Türkiye iştahı daha da artıracak. Yatırımların gerçekleşmeye başlaması yerli ve yabancı yatırımların sisteme girişinin de önünü açacak.