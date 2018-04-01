Akiş GYO AVM'den caddeye çıktı!

Global Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne giren Akiş GYO, cadde mağazacılığı yatırımlarına ağırlık verecek. Genel Müdür Gökşin Durusoy, son yıllardaki istikrarlı ve kapsayıcı büyüme rakamlarının yatırım ortamını iyileştirdiğini, bu durumun yeni iş olanakları yarattığını söyledi

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 19 Mart itibarıyla global anlamda daha büyük yatırımcı kitlelerine ulaşma olanağı sağlayan "FTSE EPRA/NAREIT" Global Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'nde yer almaya başladı. Global yatırımcı kitlelerine ulaşma yolunda önemli bir adım attıklarını söyleyen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, global anlamda yatırım yapılan bu endekslere dahil olmanın büyük önem taşıdığını kaydetti. Bağdat Caddesi'nde 4 farklı noktada sürdürdükleri yatırımların önemli bir kısmını önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını söyleyen Gökşin Durusoy ile 2018 beklentileri ve AVM'leri konuştuk.



Bu yıl yapmayı hedeflediğiniz yatırımlar nedir?

2018 Akiş GYO adına hareketli bir yıl olacak. Beykoz'da 45 bin m2'lik bir alanda geliştireceğimiz konut projemizin inşaatına bu yılın sonunda başlamayı hedefliyoruz. Bölgede son birkaç yıldır konut arzı oldukça düşük. Üst segmente hitap edecek projelere yüksek talep var. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz. Buna ek olarak Bağdat Caddesi'nde geliştirmekte olduğumuz projelerimizin büyük kısmını 2019'da tamamlayacağız. Projelerimizin tamamlanmasıyla sürdürülebilir kira gelirimizi artıracağız. 2017 sonunda 4.3 milyar TL'lik varlık ve 2.5 milyarlık özkaynak değerimizle büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduk.



BÜYÜME İVMEMİZ YUKARI YÖNLÜ



2018'de ekonomiye dair beklentiniz nedir?

Ekonomiyle ilgili olumsuz hava dünya çapında tartışılıyor. Buna karşın Türkiye'nin büyüme ivmesi yukarı hareket ediyor. Hayata geçirilecek yapısal reformlar olumsuz havanın dağılmasını sağlayacak. İş ve yatırım ortamı orta ve uzun vadede daha da iyileştirecek.



AVM'ler dolu, yiyecek-içecek mekânları çok memnun. Ekonomide olumsuz hava var mı?

Son yıllardaki istikrarlı ve kapsayıcı büyüme rakamları yatırım ortamının iyileşmesine katkı sundu. Bu durum yeni iş olanakları yaratarak hanehalkının gelir seviyesinin artmasını sağladı. Perakende sektörü de bu olumlu havadan çok etkilenen alanlardan. AVM'ler 2017'de yılı yaklaşık 110 milyar TL'nin üzerinde ciro ile tamamladı. 2018 için bir daralma beklentimiz yok. Bir önceki yılda edilen ciro ve büyüme rakamlarının üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz.



AKBATI KOŞUSU BUGÜN YAPILACAK



Sosyal sorumluluk projeniz olan Akbatı Koşusu, fikri nasıl gelişti? Hedefleriniz nedir?

Ziyaretçilerimize farklı deneyimler sunmak için Akbatı AVM bünyesinde bir ilke imza atarak, misafirlerimizi spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturmak üzere Akbatı Koşusu'nu hayata geçirdik. Koşu, bugün saat 09.00'da Bahçeşehir'de gerçekleştirilecek. Hem bölgede koşuyla ilgilenenleri bir araya getirmek hem de koşuya gönül veren sporculara ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. 10.45'te ise 4-12 yaş çocuklar için Akbatı Çocuk Koşusu gerçekleşecek. Koşunun ardından festival park alanında saat 16.00'ya kadar devam edecek etkinliklerde, müzik dinletileri, sağlıklı yaşama dair kısa söyleşiler ve origami, makers club ve masal okuma gibi yaratıcı çocuk etkinlikleri yer alacak. Kayıt gelirlerinin bir kısmını Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'na bağışlayacağız. Bunlara ek olarak 15 Nisan'da Göbeklitepe'de yarı maraton var.



ORTAKLARIMIZA DÜZENLİ TEMETTÜ DAĞITACAĞIZ



Siz bu yıl cadde mağazacılığına yöneldiniz...

Bu yıl Bağdat Caddesi'nde yer alan dört farklı lokasyonda yaratacağımız yeni kira gelirleri ile ortaklarımıza düzenli temettü geliri sağlamayı hedefliyoruz. Bu projelere 190 milyon dolar tutarında yatırım yaptık. Kent dokusuna uygun, kullanıcılara kendilerini özel hissettirecek yüksek kalite standartlarına sahip projeler geliştiriyoruz. Bu bakış açısıyla önümüzdeki dönemde İstanbul'daki diğer popüler caddelerde de benzer yatırımlar yapmayı planlıyoruz.