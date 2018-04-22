Antalya’da dev buluşma

Dünyanın dev düğün organizasyonlarının liderleri Antalya’da bir araya geliyor. 70 ülkeden 450 acentenin katılacağı IMWF’de işbirlikleri için özel oturumlar yapılacak

Dünya turizminin en önemli alanlarından olan MICE (toplantı, teşvik gezisi, kongre/konferans ve etkinlik) ve destinasyon düğün organizasyonun liderleri bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan International MICE & Wedding Forum (IMWF) kapsamında Antalya'da buluşacak. 70 ülkeden 450'nin üzerinde acentenin katılacağı IMWF, 28 Mayıs- 1 Haziran'da Antalya Belek, Titanic Deluxe Golf Belek otelde gerçekleşecek. International MICE & Wedding Forum (IMWF) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy ile bir araya gelerek organizasyonu konuştuk...



Gelenlere neler anlatacaksınız?

Gelenlere ülkedeki turizmle ilgili altyapı ve imkânlarımızı tanıtacağız. Özel oturumlarda yurtdışından gelen birtakım otellerin kendilerini tanıtmaları için fırsat vereceğiz.



İki yıldır yapıyorsunuz. Dönüş aldınız mı?

Hindistan'dan şu ana kadar 20 tane büyük iş konfirme edildi. Rusya ve Ukrayna'da geçen seneye göre beş katı talep var. Asıl amacımız onların yeniden bir şeyleri hatırlaması, burada geçirdikleri süre içinde bizim onlara verdiğimiz mesaj ve intiba.



Davet ettiğiniz zaman dünyadan herhangi bir ülkeden olumsuz tepki aldınız mı?

Hayır, çünkü düğünden önce aileler acentelerle birlikte önceden gelip yerinde teftiş yapıyorlar. Çok şükür güvenlikten yana bir sıkıntı olmadı.



Bu organizasyonda amaç sadece iş almak mı?

Burada amaç insanların Türkiye'ye işi getirmesi. Enerjimizin yüzde 35-40'ını tanıdığımız ve Türkiye'yle iş yapan ülkelere ayıracağız. Fakat yüzde 60-65'i hiç iş yapmadığımız ülkelerde olacak. Çünkü her yerden iş alma potansiyelimiz var. Mesafeler kısaldı, ulaşım artık eskisi kadar zor değil. İnsanlar İstanbul'a kadar gelebiliyorsa Bodrum'a da, Antalya'ya da gelir. Elimizde çok kıymetli bir malzeme var, İstanbul tacın üstündeki pırlanta gibi, Antalya dünyanın en büyük resort şehri.



ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYONUZ



Katılımcıların organizasyona ilgisi nasıl?

Sadece Türk değil, İtalya'dan iki, Mauritius'tan altı, Tayland, İspanya ve Dubai'den de dört otelci buraya katılacak. Otelciler, otelini burada pazarlamak için 9 saat 50 dakika Mauritius-İstanbul uçuşu, ardından da Antalya'ya aktarma yapacak. Bu uluslararası olduğumuzun göstergesi. Katılımcıların hepsi önümüzdeki 12 ayda bir tane iş yapsa, 450 tane iş konfirme olur.