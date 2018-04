Türkiye’nin ihtiyacının % 35’ini karşılayacak

Süper teşvik alanlar arasında yer alan MetCap Energy’nin Başkanı Celal Metin, aldığı teşvikle yatırımlarını enerji alanına yoğunlaştıracak. Trakya Havzası’nda doğalgaza dayalı kimya kompleksi ile çevrim santrali kuracak

Süper Teşvik verilen firmalar arasında yer alan MetCap Energy'nin Başkanı Celal Metin, aldığı 15.3 milyar dolarlık teşvikle enerji alanındaki yatırımlarını artıracak. Metin, yatırımlarının detayını SABAH'a anlattı.

Yapacağınız yatırımlarla ilgili bilgi verir misiniz?

2023'e kadar toplam 5.2 milyar dolarlık yatırımdan söz ediyoruz. Katarlı Fusion Dynamics'le yüzde 50-50 ortaklıkla MetCap Petrochemicals'ı kurduk. Enerji yatırımlarımızı iki gruba ayırıyoruz. İlki Trakya Havzası'nda kuracağımız doğalgaza dayalı kimya kompleksi. Burada yıllık 2.6 milyon ton metanol ve 1 milyon ton hafif olefin üretim kapasitesine sahip bir tesis kuracağız. Bu tesisle Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 35'ini tek başımıza karşılayacağız.

Projeleriniz arasında enerji santralları var...

İkinci ayakta enerji üretim tesislerimiz var. Kırklareli ve Karaman'da inşası devam eden Doğalgaz Kombine Çevrim Santralları da MetCap Petrochemicals olarak ana faaliyet alanlarımızdan biri olacak. Bu santrallar için de toplam 1.2 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz.

Toplam ne kadarlık kurulu güçten ve enerji üretiminden bahsediyoruz?

İki santrali birlikte değerlendirdiğimizde 1.550 MW. Net verimlilik oranları da ortalama yüzde 63 seviyesinde olacak. Bu sektör ortalamasının çok üzerinde. Teknolojileri de en üst düzeyde olacak. Her iki santralda da General Electric'in 9HA.02 model türbinlerini kullanacağız. Dünyanın en büyük, en verimli ve olası kesintilere karşı en esnek sistemini santrallara entegre edeceğiz. Her iki santral da General Electric tarafından inşa edilecek ve işletilecek. Doğalgaza dayalı kimya tesisinin tüm enerjisini sağlayacak santrallar, Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini yani 4 milyon kişinin elektrik tüketimini tek başına karşılayacak.

Yatırımlar cari açığı nasıl etkiler?

Türkiye'nin polipropilen ve polietilen ithalatının yüzde 30'una karşılık gelen bir miktarı burada üreteceğiz. Bu da cari açığı yılda yaklaşık 1.4 milyar dolar aşağı çekecek.

2020'DEN İTİBAREN DEVREYE ALINACAK



Celal Metin'in verdiği bilgiye göre 5.2 milyar dolarlık dev yatırımlar minimum bin 150 kişilik doğrudan istihdam sağlayacak. 2020'den itibaren fazlar halinde devreye alınacak yatırımın 2023'te tamamlanması planlanıyor. "Türkiye eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alacaksa bunu kamu ve özel sektör birlikte başaracaktır" diyen Metin, şöyle devam etti: "Bu ne sadece kamunun ne de sadece özel sektörün yapabileceği bir şey değil. Bu teşvikler de güçbirliğinin en büyük göstergesi. Ülkesi için taşın altına elini koymaktan imtina etmeyen yatırımcı ve şirketler arttıkça, bu hedefe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz."

İpek Mobilya 5 bin kişiye iş sağlayacak



Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak olan İpek Mobilya (ÇİNKOM A.Ş.) alacağı teşvikle çinko metal üretecek bir tesis kurarak, yaklaşık 400 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor. Şirket, alacağı teşvikle çinko metal üretimi için tesis kuracak ve bin kişiye doğrudan, yaklaşık 4 bin kişiye de dolaylı olarak iş imkânı sağlayacak. İpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, "Son teknoloji ürünü, çevreyle barışık ve iş güvenliği son derece hassas bir tesis olacak. Bu tesisimiz için 250 milyon dolar civarında yatırım yapacağız. Türkiye'de çinko metal üretimi hiç yok, tamamen ithal ediyoruz. Biz son aşamaya geliyoruz ama metal yapamıyoruz. Bu yeni tesisimizde metal yapacağız. Türkiye'de 800-900 milyon dolar civarında ithalat var" diye konuştu.