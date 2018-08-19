Lübnanlı gençler Bodrum’da evleniyor

Türkiye, Hintli zenginlerin ardından Lübnanlılar’ı da düğün turizmine çekti. Lübnan’ın zengin aileleri çocuklarını Bodrum’da evlendirmeye başladı

Yabancı zengin aileler, lüks düğünler için yıllardır İstanbul ve Antalya'yı tercih ederken, bu kervana şimdi Bodrum da katıldı. Havayolu şirketlerinin sefer sayılarını artırması ve Bodrum'daki lüks otellerin düğün organizasyonlarına ağırlık vermesinin etkisiyle lüks oteller arka arkaya milyon dolarlık düğün rezervasyonları almaya başladı. Bu oteller arasında temmuzda 3 milyon dolarlık bir düğünü organize eden LUX* Bodrum Resort&Residence da var. Otel, Hindistan'ın en zengin ailelerinden Wellknown Polyester'in sahipleri Gupta Ailesi'nin düğününü üstlendi. 4 Temmuz'da üç gün süren düğünün ardından şimdi de 4 günlük Lübnan düğünü talebi geldi. Lübnanlı aileler oteli 4 günlüğüne kapattı.

Dünyanın konuştuğu Hint düğününün yapıldığı Bodrum'daki otelin sahibi Murat Akdoğan, düğün turizminin Türkiye için önemini anlattı.



Yazın en önemli Hint düğünlerinden birini yaptınız. Sezona nasıl başladınız?

Geçtiğimiz yıl 17 Haziran'da LUX* Bodrum'da ilk misafirlerimizi ağırladığımız deneme açılışımızı yaptık. Bu süreçte yabancı misafirlerin oyları ile World Luxury Hotel Award'ta Doğu Avrupa'nın en iyi lüks plaj oteli ödülünü aldık. Bu sene ise mayıs ayında sezon açılışımızı yaparak ekime kadar sürecek bir sezon planladık. LUX* Bodrum, açılışının ilk yılında bir Hint düğününe ev sahipliği yaptı ve bu durum beklentimizin üzerinde bir sezon geçireceğimizin sinyallerini verdi. Hintli misafirlerimiz THY'den kiraladıkları uçaklar ile geldiler ve bu düğün için 3 milyon dolarlık bütçe ayırdılar. Bodrum'da şimdiye kadar yapılan düğünlerin en büyüğüne ev sahipliği yaptık, Hint düğünü ile diğer düğünlerin kapısını da açtık, şimdi 4 günlük Lübnan düğünü yapacağız. İlk yılımızda böyle özel düğünlere ev sahipliği yapmak bizim için çok önemli.



LÜKS SEGMENTİN TEK ADRESİ



İstanbul ve Antalya bu tür düğünlerin mekanıydı. Bodrum yabancı düğünler için iyi bir lokasyon mu?

Bodrum iyi bir lokasyona ve luxury segmentini çekebilen potansiyele sahip tek yer bence. Bunda THY'nin sefer sayılarını artırması ve charter uçuşlarını düzenlemesinin de payı büyük.



Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy için ne dersiniz?

Bu konuda çok başarılı olmuş bir bakan ve segmentimize çok iyi hitap ediyor. Kendisi de sektörden olduğu için ihtiyacı çok iyi belirleyebiliyor. Sektörü hedefine ulaştırabilecek biri.



MİSAFİRLERİN YÜZDE 80'İ YABANCI



Turizmde bu yıl ne bekliyorsunuz?

Misafirlerimizin yüzde 80'i yabancı. Onların da yüzde 70'i Avrupalı. Temmuzdaki doluluk oranımız ise yüzde 64, ağustosta ise yüzde 80. LUX* Bodrum'da, eylülün ikinci yarısında sağlıklı yaşam programına başlıyoruz. Bu program, kasım sonuna kadar devam edecek. 2019'da da mayıs ayından kasımın sonuna kadar sürecek. Programı, dünyaca ünlü tanınmış doktorlarla oluşturduk. Ethica ve Estethica hastanelerimiz de bu programa büyük destek verecek. Hedefimiz 2020'de ekstra yatırımlar ile Avrupa'nın en iyi wellness oteli olmak.