Dünyada böyle harika projeler görmedim

Casper’ın CEO’su Lamprecht, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Marmaray gibi projelerin hepsini kullandığını belirterek, “Dünyanın neresinde böyle tüneller var. Harika bir iş” dedi

Dünyada en hızlı gelişen sektör bilişim... Son 30 yıldır sektörde inanılmaz bir değişim yaşanıyor. Türkiye'de de durum pek farklı değil. Bu hafta bilişim sektörünün önemli oyuncularından biri olan Casper'in 10 yıllık CEO'su Charlotte Anne Lamprecht konuğumuz. Lamprecht ile Taksim Tarlabaşı 360 Projesi'nde buluşup, sektörü ve ekonomiyi konuştuk.



Akıllı telefon sektöründe bir daralma var ama siz büyüyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz?

İyi ürünler, çok geniş kanal stratejisi, sosyal medya, outdoor gibi mecralarda marka bilinirliğini artırmak için iyi yatırımlar yapıyoruz.



Casper'ın Türkiye'deki diğer yabancı ürünlerle olan rekabetinden memnun musunuz?

27 yıllık tecrübemize dayanarak şunu söyleyebilirim ki, globalde de lokalde de iyi bir şekilde rekabet etmemiz gerekiyor. Binlerce marka öldü. Bunun nedeni, doğru ürünü, doğru kanallarda, doğru konumlamayalı beceremediler. Biz marketi ve pazarı çok önceden iyi bir şekilde koklayabiliyoruz. Çok harika bir ürün yapın, çok iyi bir marka oluşturun ama pazarı iyi koklayamıyorsanız bu işe yaramıyor. Olduğumuz yerden mutluyuz, canlıyız, yaşıyoruz. Bu yıl, kurumsal tarafa çok yüklendik.



1 SAATTE SERVİS VERİYORUZ



Siz İntel'den geldiniz. Amerika ile karşılaştırdığınızda Türkiye'deki bilişim sektörünü nasıl görüyorsunuz?

Türk insanı teknoloji satın alırken Amerika'dakine nazaran çok daha akıllı... Mesela, Türkiye'deki birisi akıllı telefon alacağı zaman işlevini ve özelliklerini çok iyi araştırıyor ama Amerika'dakiler sadece gidip alıyor. Türk insanı yenilemede Amerikalılar'a göre çok daha hızlı. Amerika'da üç yılda bir telefon değiştirilirken, Türkiye'de 1.5 yılda bir, yani iki kat daha hızlı. Çok benziyoruz. Oyun severler birbirine benziyor, ürünün satış aralıkları birbirine benziyor.



Bilgisayar ve akıllı telefon kategorisinde; "ürünleri olup tasarımlarını kendisi yapan ve Türkiye'de başka çalışan firma yok" diyecek kadar iddialısınız. Bu konuyu biraz açar mısınız?

Biz Casper olarak akıllı telefonun cebimizdeki bilgisayar olduğunu düşünüyoruz, bir farkı yok. Aynen bilgisayarda olduğu gibi tasarımının iyi, işlemcinin hızlı olmasını istiyoruz. Bilgisayarla akıllı telefon arasındaki en büyük fark, bilgisayarınızı üç-dört gün servis bıraksanız da sizi çok rahatsız etmez ama akıllı telefonunuzu hemen almak istersiniz. Bizim bir saat servis verme gibi bir iddiamız var. Cep telefonunu cebimizdeki bilgisayar olarak görme mantığımızı teknik servisimize yansıttık. Yüzde 85 kullanıcımız Ümraniye'deki servisimize gelerek bir saatte servis alıyor. Türkiye'de sekiz noktamız var, orada da bir saatte hizmet veriyoruz. Akıllı telefonunuzu, oyun bilgisayarınızı, notbook'unuzu ve server'ınızı dahil bir saatte servis veriyoruz.



ÇEVREMDEKİ HERKES TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR



Türkiye'de yaşamı nasıl tanımlarsınız?

İstanbul çok kalabalık, bir anlamda kaynayan kazan gibi... Enerjin varsa o kaosa giriyorsun, yoksa pazar öğlen ikiye kadar uyuyorsun. Çok güzel bir şehir. 10 yıl önce buraya yerleştim. Patronlarımdan biri 'tebrikler' dedi, diğeri de hâlâ Türkçe öğrenemediğimi belirtti. Çevre değişiyor, etraf değişiyor, giysiler değişiyor, restoranlar değişiyor.



Türkiye ve İstanbul'da neler yapmayı seviyorsunuz?

En sevdiğim şeylerden biri günde 13-14 kilometre yürümek. Metroya, metrobüse, tramvaya binmek, vapurda çay içmek... Bazen Ataşehir'den metro istasyonuna yürüyorum. Otobüse biniyorum. Vapurla karşıya geçip çay içiyorum. İstanbul yürüyerek çok güzel bir şehir...



Ailenizle Türkiye'ye gelmekte tereddüt ettiniz mi?

Biz gidip geliyoruz artık. Kızım California'da bir üniversitede veterinerlik okuyor. Burası onların da ikinci evi, gidip geliyorlar. Annem bile arkadaşlarıyla gidip geliyor. Çevrem Türkiye'yi çok seviyor.



İstanbul dışında en çok nereyi seviyorsunuz?

Ayvalık, Cunda, Eceabat, Antalya çok güzel. Kaş harika... Ben küçük kasabaları daha çok seviyorum. Avrasya'yı da Marmaray'ı da kullandım, havalimanını heyecanla bekliyorum



Avrasya ve Marmaray'ı kullandınız mı?

Yaptığınız bütün yolları, tünelleri kullandım. Üçüncü köprü, dünyada gördüğüm en güzel, en modern ve en büyülü köprü. Mimarisi ve mühendisliğinden dolayı... Avrasya Tüneli harika bir iş. Orada arkeolojik kalıntı bulunduğunda onları araştırdığınızı gazetelerden takip ediyordum, bence harika bir iş. Dünyanın neresinde böyle tüneller var.



Üçüncü Havaalanı'yla ilgili neler söylersiniz?

Ben üçüncü köprüden oraya çok rahat bir şekilde ulaşabileceğim. İntel ve Amerika geçmişi olan birisi olduğum için bir şeye baktığımda arka planında, tasarımında neler var onları inceliyorum. İşin kalitesine çok büyük saygı duyuyorum. Üçüncü Havalimanı takip edebildiğim kadarıyla çok kaliteli ve özel bir proje olacak. Ben kullanmak için heyecanla bekliyorum. Osmangazi Köprüsü de çok güzel. Müthiş bir proje. Türkiye bu projeler ile uçtu.



İKİNCİ YARIDA REKOR BEKLİYORUZ



Türkiye'deki yatırımlarınızı büyütecek misiniz?

Her zaman... Üç yıldır teknik servise büyük yatırım yaptık. Ana karttan ürünün bütün mikro parçalarına kadar pek çok konuyla ilgili servis verebilecek 150'den fazla mühendisimiz var. Bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz, şimdi kurumsal tarafa da ağırlık veriyoruz.



Kurumsal derken, marka bilinirliği mi?

Küçük bayiler bir dönüşüm geçiriyor, oraya yatırım yapmak akıl kârı olmuyor, bunlar daha çok perakende tarafa döndüler. O yüzden buraları geliştirmemiz gerekiyor.



2018'den beklentiniz...

İyi bir satış, harika ürünler yapmak, gelişmek ve büyümek...



Bu seneki büyüme beklentiniz nedir?

Kur dalgalanması olduğunda tüketici biraz durup bekler, sonra harekete geçer. İlk yarıda biraz yumuşak bir büyüme oldu, kötü değil ama rekor kırmadık. İkinci yarıda ise rekor kırabiliriz.



Sizce Türkiye bilişim açısından cazip bir yer mi?

Benim için her zaman cazip.