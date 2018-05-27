Troya’yla dünyaya barış mesajı

2018 Troya Yılı’yla 1 milyon turist hedeflediklerini belirten Çanakkale Valisi Tavlı, “Ülkemize karşı yürütülen algı operasyonlarına en güzel cevap Troya Yılı’dır” dedi

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile 2018 Troya Yılı'nı konuştuk. Vali Tavlı, Troya Savaşı'nın Çanakkale Savaşı'yla ve bugün Türkiye'ye karşı yürütülen algı operasyonuyla benzerliklerine dikkat çekerek, "Troya, doğu ile batının mücadelesinin simgesidir. Biz, Anadolu'nun kadim değeri olan Troya'yla dünyaya barış ve hoşgörü mesajı veriyoruz" dedi.



Troya projesi nasıl oluştu?

2014'te Cumhurbaşkanımız Troya Müzesi'nin temelini attı, sonra turizmci iki arkadaşımız 2018'in UNESCO'nun Troya'yı Kültür Mirası kabul etmesinin 20. yıldönümü olduğunu anımsatarak bize tanıtım önerisiyle geldi. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ilk girişimimizi yaptık. Fikirlerimizi milletvekilimiz Bülent Turan ile görüştük. 2017'de TÜRSAB aracılığıyla 400 acentayı Çanakkale'de ağırladık. Sayın Cumhurbaşkanımız da Turizm Şurası'nda 2018'in Troya Yılı ilan edildiğini açıkladı. Ocakta Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'la lansman yaptık.



Sonra ne yapıldı?

Yurtdışı fuarlarda Troya tanıtıldı. Homeros'un İlyada destanı nedeniyle Troya iyi biliniyor. Ancak biz bu markanın bizim topraklarımızda olduğunu, Anadolu'nun kadim bir değeri olduğunu anlatıyoruz. Türkiye'nin dünya kültürel mirasına sahip çıktığı mesajını veriyoruz.



Ne gibi etkinlikler oldu?

5 bin sporcuyla Bisiklet Festivali yaptık. Uluslararası Troyazar Homeros Edebiyat Festivali'nde yazarlar buluşması gerçekleştirdik. 23 Nisan'da 20 ülkeden 800 çocuğu ağırladık. Europe Orient Ralli'nin Türkiye ayağı Troya Etabı adıyla Çanakkale'den başladı. Önümüzdeki günlerde Travel Channel'da yayınlanacak olan Mysteries ve Myths with Megan Fox adlı belgeselin önemli bir bölümü Troya'da çekilecek. İngiliz Telegraph gazetesinden Alex Prexton da 3 gazeteciyle birlikte 6 Haziran'da Çanakkale Boğazı'nda yüzecek.



MÜZE TEMMUZ VEYA AĞUSTOSTA AÇILIR



Yıl boyunca başka neler yapılacak?

Bizim için en önemli gelişme Troya Müzesi'nin açılacak olması. Müze, 3 bin metrekare, sergi alanı 11 bin 200 metrekare kapalı inşaat alanına sahip. Müze ziyareti bir rampadan inerek başlıyor. Bu da Troya Antik Kenti'ndeki Kral Yolu rampasını simgeliyor. Müze İçindeki tefrişatın tamamlanmasıyla temmuz-ağustos gibi açılacak. Müzede şu an depolarda olan eserler ile farklı şehirlerdeki Troya eserleri sergilenecek. Dünyadaki Troya eserlerinin getirilmesi için görüşmeler devam ediyor. Son yıllarda ülkemize karşı algı operasyonu yürüten ve bizi terörle ilişkilendirmeye çalışan batıya, dünya kültür mirasını nasıl sahiplendiğimizi göstermiş oluyoruz. Troya'yla dünyaya barış ve hoşgörü mesajı veriyoruz.



BİZİM TOPRAKLARIMIZA SÜREKLİ SALDIRI VAR



Hedefiniz nedir?

Asıl hedefimiz Troya'nın Anadolu'nun kadim bir değeri olduğunu anlatmak ve bizlerin Osmanlı'dan bugüne dünya mirasına sahip çıktığımızı göstermek. Tarih tekerrürden ibaret. Troya savaşı da batı ile doğunun bir mücadelesi. Aynı Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi. 15 Temmuz'da da aynı tabloyu gördüm. Bizim topraklarımıza sürekli bir saldırı var.