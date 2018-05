Türkiye yeni havalimanı ile lojistik üs olacak

DHL Express’in CEO’su Lassen, 3. Havalimanı’yla birlikte Türkiye’nin bölgesel bir lojistik üssü olacağını öngördüklerini söyledi. Lassen, “Bu yüzden havalimanında 42 bin m2’lik bir operasyon merkezi kuruyoruz” dedi

Sabah teklif geldi, akşam kabul etti ve ailesiyle İstanbul'a taşındı. Bu hızlı kararı alan DHL Express Türkiye CEO'su Danimarkalı Claus Lassen... Yaklaşık 1 yıldır ülkemizde yaşayan Lassen, burada olmanın kendisi ve ailesi için çok güzel bir deneyim olduğunu düşünüyor. Kendisiyle yöneticisi olduğu DHL Express'in Türkiye yatırımları ve üçüncü havalimanındaki projeleri ve İstanbul'daki yaşantıları üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdik.



DHL Express Türkiye, 2017 yılını nasıl geçirdi?

Geçen yıl Türkiye'nin ihracatındaki olumlu gelişim, bizim performansımıza da yansıdı. DHL Express olarak Türkiye pazarında 37 yıllık deneyimimiz ve ilk günden bu yana sürdürdüğümüz pazar liderliği ile uluslararası ticareti kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman büyümek ve sektöre katkıda bulunmak. Bu anlamda 2017 yılı bizim için oldukça verimli geçti. Yılın tamamında başarılı bir performans sergileyerek, yılı çift haneli büyüme ile kapattık.



DHL Türkiye'nin dünyadaki konumu nedir?

Türkiye, Avrupa bölgesinde gelir seviyesi yüksek ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. DHL Express olarak, Türkiye'de de kurulduğumuz 1981 yılından bu yana sektör lideri konumundayız. Yüzde 53'lük pazar payımız ile Türkiye'de yaklaşık 50 farklı lokasyonda, yaklaşık 1.000 çalışanımız, 400 araçlık filomuz ve 2 uçağımız ile 12 bin aktif müşteriye hizmet veriyoruz.



2018'den beklentileriniz nedir?

DP DHL Grubu'nun 2020 yatırım stratejisindeki 11 kilit pazardan biri olan Türkiye'ye ayrılan minimum 100 milyon euroluk yatırım bütçesi kapsamında büyüme ve gelişme hedeflerimizin peşinden gideceğiz. Bu kapsamda Türkiye'nin bölgesel bir lojistik merkez olması açısından önemli bir fırsat olarak gördüğümüz İstanbul'un yeni havalimanına yönelik yatırım planımız da devam ediyor. Havalimanında yeni bir operasyon merkezi inşa etmeyi hedefliyoruz. 42 bin metrekarelik alana sahip tesisin Türkiye'de ilk defa en son teknolojiye sahip, tam otomasyonu sağlanmış ve yeşil çözümlerle donatılmış bir operasyon merkezi olmasını planlıyoruz. Türkiye için gayet iyimseriz, hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yıl olacağına inanıyoruz. 2018'de küresel ticaretin en hızlı büyüyen alanlarından biri olan e-ticaret, DP DHL Grubu'nun global düzeydeki en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Türkiye'deki üreticiler ve internet perakendecileri açısından da önemli fırsatlar sunduğuna inandığımız e-ticarete odaklanacağız.



Yeni havalimanının dünyadaki merkezi olacağına inanarak mı DHL bu yatırımı yaptı?

Türkiye bölgesel bir lojistik merkez olabilecek konuma sahip. DHL olarak uzun vadede planımız buranın bir bölgesel lojistik üs olması. Yeni havalimanı ile ilgili planlamamızı yaparken, böyle bir perspektifle yola çıktık. Tabii ki bu biraz zaman gerektirecek. Havalimanının açılmasıyla birlikte, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit havayolu kargo taşımacılığının hacmi artacak. Türkiye gümrük işlemlerini kolaylaştıran Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve serbest ticaret gibi düzenlemelerden daha çok yararlanabilmeli. Taşlar yerine oturdukça, Türkiye Ortadoğu'yu kapsayacak bir lojistik merkez olabilir.



BÜYÜK VERİYE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Türkiye'de başka hangi alanlarda yatırım planınız var ?

DHL Express'in büyüme performansını destekleyen önemli bir etkeni, çalışanlarımıza yaptığımız yatırım. Teknolojilerimizin kopyalanabileceğine, ancak bizi biz yapan asıl eşsiz bileşenimizin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızın hem mutluluğu hem de yetkinliğine dair yaptığımız yatırımlar ile, art arda 3 yıl En İyi İşverenler Enstitüsü'nden ödül aldık. DHL Express Türkiye olarak çalışanlarımızın eğitimlerine hız kesmeden devam edeceğiz. Teknolojik ilerlemeyi de sürdüreceğiz. Önümüzde dijital dönüşüme açık bir yol haritamız var. Sadece lojistik alanında değil, odaklandığımız diğer sektörlerdeki müşterilerimizin yararına olacak yenilikçi çözümler sunuyor ve müşterilerimize gerçek rekabet avantajı sağlıyoruz. Her gün, dünya çapında birbirinden farklı alanlardaki müşterilerimizin problemlerine pratik çözümler sunuyoruz. Öte yandan, işletim sistemlerimizin modernizasyonuna da odaklanıyoruz. Verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak için özellikle büyük veri, gönderi sorgulama sistemleri, kurye uygulamaları- rota planlama, rota yönetimi, merkezi iletişim vb. konularda yatırım yapmaya devam edeceğiz



TÜRKİYE'DE YAŞAMAK DA ÇALIŞMAK DA ÇOK HEYECAN VERİCİ



Türkiye ve İstanbul'da neler yapmayı seviyorsunuz?

Türkiye'de gezmeyi çok seviyorum. En son Gaziantep'e gittim, oradaki DHL ekibimizle bir araya geldik. Anadolu'daki hizmet noktalarımızı ve ofislerimizi gezip o illerdeki yerel yemekleri tatmayı çok seviyorum. Her gittiğim yerde farklı kültürleri keşfetmek ilgimi çekiyor. Türk insanının misafirperverliği ise hiçbir yerde değişmiyor. İstanbul'da ve fırsat buldukça Antalya'da golf oynuyoruz. Golf dışında kayak yapmayı seviyorum. Spor dışında yağlı boya resim merakım var. İstanbul'da yapmaktan en keyif aldığım şeylerden biri; ailemle birlikte pazar günleri Boğaz'da kahvaltı yapmak. Müze gezmek...



Türkiye'deki yaşamı nasıl tanımlarsınız?

İstanbul yaşayan bir şehir. Danimarka'da 9'dan 5'e kadar insanlar çalışır, iş bitince eve gider. Türkiye'de yaşamak da çalışmak da çok heyecan verici...



SABAH TEKLİF ALDIM AKŞAM KABUL ETTİM



İstanbul Danimarka gibi değil ama...

Burada insanlar işten sonra kafeye gidiyor, yemeğini dışarıda yiyor. Daha aktif bir hayat var. Mağazalar ve dükkânlar çok geç saatlere kadar açık. Danimarka'da hafta sonları birkaç mağaza açık olur, pazar günleri ise büyük çoğunluğu kapalıdır. Burası ise tam tersi 7/24 yaşayan bir şehir, daha aktif, daha enerjik bir yaşam var. En güzel yanı ise çok farklı kültürlerin ve farklı insanların bir arada yaşıyor olması.



Bundan bir-iki yıl önce İstanbul çok hareketliydi ama o taraftan bakınca muhtemelen tehlikeli görülüyordu. Ailenizle İstanbul'a gelmeye karar verdiğinizde hiç tedirgin oldunuz mu?

Gezmeyi, seyahat etmeyi seven biriyim, buraya gelmekten ne ben ne de ailem hiç tedirgin olmadık. Hatta buraya gelmenin bizim için güzel bir deneyim olacağını düşündük. Aynı zamanda DHL içinde de, Türkiye büyümekte olan önemli bir pazar, dolayısıyla çalışmak isteyeceğim ülkelerden biriydi. Sabah teklifi aldık, akşam aradık ve kabul ettik.