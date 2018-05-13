Türkiye cazip bir girişimcilik merkezi

Türkiye’nin demografik yapısı, hükümetin vizyonu ve teşvikleri sayesinde girişimcilikte potansiyel barındırdığını belirten Paul Doany, “Burası cazip bir ülke. Ekonomiye katkı sağlayacak fikri olanları girişimciliğe davet ediyoruz” dedi

Türk Telekom'un CEO'su Paul Doany... Lübnan asıllı Doany, 1980'lerden bu yana Türkiye'ye iş için gelip giderken Türk Telekom'un satın alınmasının ardından buraya yerleşmiş bir isim. 2005'ten bu yana da Türkiye'de yaşıyor. Kendisiyle İstanbul'un tarihi, kültürü ve eğlencesinin bir arada olduğu şehrin kalbi diye adlandırılan Taksim'deki Tarlabaşı 360 projesinde bir araya geldik.

İstanbul'u, Türkiye'yi ve Türk Telekom'u konuştuk...

İstanbul'un kalbindeyiz. 13 yıldır buradasınız. Şehri seviyor musunuz?

Gerek tatil gerekse iş ziyaretleri için Türkiye'de birçok farklı şehirde bulundum.

Türkiye'de yaşamaktan çok memnunum.

Genç nüfusu ve hızlı gelişen kültürüyle Türkiye, yaşamak için olağanüstü bir yer.

Türkiye'yi oldukça renkli, lezzetli yemekleri olan ve yaratıcı sanatlarla dolu bir yer olarak tanımlayabilirim.

Bunlar içinde benim en sevdiğim şey de gitar müziği... İstanbul ise çok güzel bir şehir...

Türk Telekom serüveni öncesinde de İstanbul'a gelip gidiyor muydunuz?

Aslında Türkiye'ye ziyaretlerim 1980'lerde başladı. O zamandan 2005'e kadar buraya gelip gidiyordum. Ama yerleşmem 2005'te Türk Telekom ile oldu.

2011'de şirketten ayrıldıktan sonra Lübnan'a dönmediniz sanırım...

2011 ortalarında Türk Telekom'dan ayrıldıktan sonra da burada kalmak istedim.

Kendi Melek Girişim Sermayesi şirketimi kurdum. Bu şirketle bilgi teknolojileri, internet ve yenilenebilir jeotermal enerji sektörlerine yatırım yaptım.

Türkiye'nin avantajlı demografik yapısı, hükümetin vizyonu ve teşvikleri sayesinde girişimcilikte çok önemli bir potansiyel olduğunun farkındaydım. Bu sebeple, Türk Telekom'daki ilk dönemimde şirketin dört bilgi teknolojileri şirketi edinmesini sağladım.

Anladığım kadarıyla girişimcilik sizin için çok önemli... Neden?

Teknoloji çağıyla birlikte şirketlere yeni dünyanın kapısını açan sihirli bir kelime hayatımıza girdi: Dijital dönüşüm...

Endüstri 4.0 olarak tanımlanan dijital çağda, ülke ekonomilerinin ve kalkınma stratejilerinin dinamikleri de değişiyor.

İçinde bulunduğumuz bu dönem, yeni iş alanları ve yenilikçi iş yapış şekilleriyle, tüm dünyada örneklerini gördüğümüz yeni şirketlerin, girişimlerin doğmasına imkân veriyor. Girişimcilik, yeni iş alanları ve ek istihdam oluşturması gibi potansiyellerini düşündüğünüzde, ülke ekonomilerinin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Bu rolün gün geçtikçe artarak daha da önem kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sizce Türkiye girişimcilik konusunda cazip bir yer mi?

Türkiye, fikir ve yenilik üretmek için çok önemli bir güce ve potansiyele sahip.

Türkiye'nin etkin kararlar alabilen, hızlı düşünebilen, teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip eden nüfusu, hükümetimizin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına attığı adımlar ve sağladığı vergi teşvikleri de bu potansiyele eklendiğinde; buranın cazip bir girişimcilik merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyebiliriz.

Yenilikçi teknolojileri geliştirmek, büyük şirketlerin sadece kendi işlerine odaklanarak, kendi işlerini büyüterek ve kendi kaynakları ile yapabilecekleri bir şey değil.

Kurumsal şirketler, başka şirketlerle ortak olarak ya da onlara yatırım yaparak bir yandan ana faaliyetlerini mükemmelleştirirken bir yandan da içinde bulundukları ekosistemi geliştirmeli.

Girişimlerin ihtiyaç duydukları sermaye ve bilgi birikimine sahip olan melek yatırım ağları ve kurumsal yatırımcılar, sermaye sahiplerinin yatırım yapabileceği iş fikirlerine ulaşmaları açısından da ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip.



EKONOMİYE KATKISI OLANLAR GELSİN



Türk Telekom olarak "Girişimcilik ruhunu çok önemsiyoruz" diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz?

Türkiye'deki girişimlerin enerjisine inanıyor ve güveniyoruz. Ülkenin geleceğinde onların önemli bir yeri olacağını düşünüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak fikirleri olanları girişimciliğe davet ediyoruz. Yenilikçi fikirleri, projeleri hayata geçirmek ve Türkiye'ye kazandırmak için Türk Telekom olarak inovasyonu tüm işlerimizin merkezine koyuyoruz. Bu çerçevede kurum içi Ar-Ge faaliyetlerimizi bir adım öteye taşıyarak yeni alanlarla büyümek amacıyla 2007'de Argela, İnnova ve Sebit şirketlerini bünyemize kattık. Bu şirketlerin, kendi faaliyet alanlarında yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürdükleri yaratıcı fikir ve çalışmalarıyla Türk Telekom Grubu'na, müşterilerinin hızla değişen iletişim ihtiyaçlarını en iyi şekilde cevap verebilmesine büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla 4 ana başlıkta projeler hayata geçirdik. Teknoloji girişimlerinin desteklendiği girişim hızlandırma programımız PİLOT kapsamında 2013'ten beri birçok yenilikçi iş fikrine nakit desteği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yönetimsel bilgi birikimimizi de aktardığımız yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunuyoruz. Girişimcilik merkezimizde girişimcilerin etkinliklere katılmalarına imkan sağlıyoruz. Kurum içi girişimcileri desteklediğimiz Mucit programıyla, gelen yenilikçi fikirleri, objektif kriterlerle değerlendiriyor ve seçilen projeleri ödüllendiriyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile inovatif teknolojiler üreten girişimleri maddi olarak ya da ayni sermaye gibi çeşitli yöntemlerle destekliyoruz.



TEKNOLOJİ İHRACATÇISI OLMALIYIZ



İnovasyonu merkeze mi aldınız?

Türk Telekom olarak Türkiye'nin teknolojiyi tüketen değil üreten hatta ihraç eden bir ülke konumuna gelmesi için çalışıyoruz. 2007'de Argela'ya kurumsal girişimcilik mantığı ile yatırım yapmamız bugün meyvelerini verdi. Yazılım Tanımlı Ağ teknolojileri alanında programlanabilir şebeke dilimleme ürünü ProgRAN ile Argela dünyanın öncü firmaları arasında yer aldı. Hatta teknolojinin şampiyonlar ligi olarak da bilinen ONF ve ONAP'a bu sayede ortak statüde üye oldu. Argela'nın Prog- RAN ürününü Telefonica, Verizon ve Orange gibi firmalara satması da 2007'de yaptığımız yatırımın bugün ne denli önemli bir katma değere dönüştüğünün göstergesi. Türk Telekom olarak biz inovasyonu işlerimizin merkezine koyuyoruz. Hem kurum içi girişimciliği destekliyoruz hem de kendisini büyütebilecek girişimleri bünyemize katıyoruz.