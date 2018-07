Ankaralı Bezci’den Bodrum’a iddialı adım

BESA Grup, Bodrum’da 250 milyon dolarlık yatırımla The BO Viera adlı projesini hayata geçiriyor. İçerisinde otelin de yer aldığı projenin son teslim tarihi ise 2019 sonu

Son yıllarda inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok büyük firma rotasını Bodrum'a çevirdi. Bunlardan biri de Ankara kökenli BESA Grup oldu. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) eski Başkanı Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci de bunlardan biri. Bezci 250 milyon dolarlık yatırımla Bodrum'da The BO Viera projesini hayata geçiriyor. "BO Community yaşam konseptiyle, yerli ve lokal işletmelerle işbirliği yaparak, Bodrum'un kültürü ve doğasıyla uyumlu bir yaşam planlıyoruz. Projeyle, Bodrum artık kaçış noktası değil, varış noktası olacak" diyen BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci ile yatırımlarını konuştuk.

BESA Grup hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? İnşaat, enerji, turizm, AVM yapımı, işletmecilik sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Ankara'da Armada, Panorama ve Galleria AVM'nin ortaklarındanız. Yaklaşık 25 yıldır Ankara'da vergi rekortmeniyiz.

Bodrum sizin projeniz mi? Babamın hayalini beraber gerçekleştiriyoruz, o inşaat kısmında, ben satış pazarlama kısmında aktif olarak çalışıyorum. The BO Viera, Bodrum'un Küçükbük Koyu'nda, 1.2 kilometre sahil şeridi olan, 160 dönüm arazi üzerine 330 bağımsız villa ve rezidanstan oluşan bir proje. Aynı zamanda projenin içinde 85 odalı bir otelimiz bulunuyor. Curido adlı otelimizin lansmanını geçen hafta Hilton'la beraber yaptık. Türkiye'de özel sektör eliyle yapılan en büyük yazlık projeler içinde ilk beşe gireriz.

Peki ev fiyatları ne kadar? Daire tipine göre değişiyor ama 600 bin euro ile 1.5 milyon euro arasında değişiyor. Bunun üstünden bir takım indirim oranları, vade avantajlarımız var. Villalar 4 milyon euro civarında olacak ama konumuna göre 3'e de düşecek.

Proje Bodrum'a ne katacak? En önemli konu, orada bir yaşam tarzı oluşturmamız. Akşamları insanlar Yalıkavak'a, Türkbükü'ne, Gümüşlük'e gidiyor, gündüzleri kendi sitesinde takılıyor. Bu proje içinde hem gençlere, hem çocuklara, hem de 10-18 yaş grubuna hitap eden farklı aktiviteler, restoranlar, kulüpler var. Çocukların giremediği beach partinin yapılacağı yerler var. Türkbükü'ne 10, Yalıkavak'a beş dakika, yani ikisinin arasında bulunuyor. Şu anda bütün tapularımız hazır, hemen verebiliyoruz. Biz burada proje yapmıyoruz, bir komünite oluşturmaya çalışıyoruz.

Yeni kabineyi ve Turizm Bakanı'nı nasıl buldunuz? Çok doğru bir karar. Yeni Bakan, yatırımcı tarafındaydı, şimdi karşı tarafa geçti. Yatırımların çok daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bizim yaptığımız iş sadece turizm değil, bir yandan ihracat da yapıyoruz. Bir yabancının bizden 1 milyon euroya ev alması demek, yurt dışına sattığınız belki tonlarca meyve yerine geçmiş oluyor.



SEÇİM SONRASI SATIŞLAR ARTTI



Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Ekonomik açıdan seçim öncesi piyasada durgunluk hakimdi. Seçim öncesinde Ankara'da iki ayda yapamadığımız satışı seçim sonrasında iki hafta içinde yaptık. Hep seçimden sonra alalım diyenler vardı. Yani ekonomideki çarkın dönmesiyle birlikte satışlar başladı. İstikrarı gören vatandaş satın almalara başladı. AVM giriş sayıları artıyor, satışlar artıyor. Artık insanlar siyaset konuşmuyor masalarda, ticarete odaklanmış durumda. Türkiye önüne baktı. Bundan sonrasında da seçimi değil, ticareti konuşmak gerekiyor.



2019 SONU TESLİM



150 dönüm arazi üzerine inşa edilen The BO Viera, 330 adet villa ve rezidansı, 7 adet işyeri, 1.2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli The BO Vue - Curio a Collection by Hilton ile Bodrum'un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan'ın arasında yer alan Küçükbük Koyu'nda hayata geçiriliyor. Satışa çıkacak olan ilk etabın, 2019 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bu etapta, 54 adet 5+1 dubleks, 49 adet 3+1 ve 5 adet 2+1 flat rezidans satışa sunulacak.