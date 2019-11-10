Altınordu’nun centilmenlik sponsoru KİP markası oldu

KİP, Altınordu Futbol Kulübü'nün "Centilmenlik Sponsoru" oldu. KİP, "Centilmenlik" mottosunu Türkiye'nin köklü ve örnek futbol kulüplerinden Altınordu'nun, 'iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' yetiştirme felsefesiyle birleştirdi. Sponsorluk çerçevesinde 2019-2020 sezonunda Altınordu Futbol Kulübü'nün oyuncuları ve teknik kadrosu KİP kombinleriyle giyinecek.

Sponsorluk anlaşması ile ilgili Altınordu Kulubü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte açıklama yapan Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, Türkiye'de örnek bir futbol kulübü olarak tanınan ve ününü dünyaya taşıyan Altınordu Futbol Kulübü gençlerine "Centilmenlik Sponsoru" olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.







Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve KİP'in Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli Hasan Doğan'ın kendisinde çok özel bir yeri olduğunu da sözlerine ekleyen Özkan, "Sayın Doğan, federasyon başkanlığı döneminde futbol özkaynak sistemine büyük önem verdi ve bizim yol göstericimiz oldu. Yıllar iki kişinin yolları bu şekilde kesişmişti. Bize verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık ve bu nedenle Metin Oktay Yerleşkemiz'deki binamıza adını verdik. Kaderin, büyük saygı duyduğum Doğan Ailesi ile yollarımızı bir kez daha kesiştirmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Türk çocukları adına, bu birlikteliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



YURTDIŞINDA BÜYÜYECEĞİZ

KİP'in globalleşme yolunda önemli adımlar atan güçlü bir marka olduğunu belirten Zeynep Doğan, "Bu yılı yüzde 20 büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. KİP'in 63'ü Türkiye'de olmak üzere 74 mağazası ve 100 satış noktası bulunuyor. 2019'da hedef coğrafyalarımız Orta Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da güçlü büyüme planlarımızın ilk adımlarını attığımız bir yıl yaşadık" dedi. Romanya ile Doğu Avrupa kapılarının açıldığını söyleyen Doğan, bu ülkede 8 mağaza açmayı planladıklarını belirtti. Doğan, "Sonra Ukrayna'da olacağız. 2020'yi yurtdışında büyüme yılı ilan ettik. 2020'nin ilk yarısında Romanya, Kuzey Irak, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde 5 mağaza açacağız" diye konuştu.