Senegal’e ekonomi bölgesi kuruyor

Cezayir’de 6 milyar dolarlık yatırım yapan Tosyalı Holding, Senegal’de ‘Tosyalı Ekonomi Bölgesi’ yatırımı için düğmeye bastı. Grubun iş modeli Japonları da heyecanlandırıyor

Türkiye'nin global demirçelik üreticisi Tosyalı Holding, Afrika'da Cezayir'den başlattığı yatırım hamlesini Senegal'e taşıyor. Ülkede "Tosyalı Ekonomi Bölgesi" (Tosyalı Economic Zone) yatırımı için kolları sıvayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Cezayir'de yaptıklarımız, diğer Afrika ülkelerini de heyecanlandırıyor" dedi. Japonya Yokohama'da düzenlenen Afrika Uluslararası Konferansı'nda (TICAD), Afrikalı diğer devlet başkanlarından da resmi davetler aldıklarını açıklayan Fuat Tosyalı, "Senegal'deki yatırım bölgesi yeni bir kırılma noktası olacak. Tosyalı Ekonomi Bölgesi'nin kararnamesi çıktı. Artık düğmeye basıldı" mesajı verdi.



SIRA BATI AFRİKA'DA

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OOSB) bunun ilk örneğini yaşadıklarını ifade eden Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim yarattığımız cazibe bu... Tosyalı'nın yatırım yaptığı yerde KOBİ ve girişimci kümelenmesi oluşuyor. OOSB'ye ilk yatırıma başladığımızda, bölgede başka hiçbir çelik firması bulunmazken, şimdi aynı bölgede 50'yi aşkın şirket yer alıyor. Bunlardan önemli bir kısmı bize ürün ve hammadde sağlıyor; bazıları ürünlerimizin ihracatını gerçekleştiriyor. Şimdi bunun bir benzeri Senegal'de yaşanacak." İş modellerinin Afrika ülkeleri kadar Japon şirketlerinin de yatırım iştahını kabarttığını söyleyen Tosyalı, şöyle konuştu: "Cezayir yatırımımıza ilk başladığımızda, Türk ve Cezayir havayolları şirketlerinin bölgeye haftada sadece 5 seferi bulunuyordu. Şimdi haftada 50'den fazla uçuş gerçekleşiyor. Tosyalı'nın yatırım yaptığı tüm bölgelerde olduğu gibi, Cezayir'de de büyük bir KOBİ kümelenmesi oluşmuş durumda. Bu durum, sadece son birkaç yıl içinde, 1.000'in üzerinde Türk şirketinin bugün Cezayir'de fiili yatırımcıya dönüşmesini sağladı. Bunu gören diğer ülke başkanları, ülkelerine yatırım yapmamız için bize resmi davetlerde bulunuyor. Cezayir ve Senegal'in ardından, özellikle Batı Afrika tarafında, çelik üzerine çok ciddi yatırımlarımız olacağını söyleyebilirim."



ÜLKELER TESİS MEZARLIĞIYLA DOLU

TOSYALI Holding, gittiği ülkede yatırım yapmakla kalmıyor; istihdam ordusu da yetiştiriyor. Fuat Tosyalı, "2020 sonuna kadar istihdamımız 10 bin kişiyi aşar. Gittiğimiz her ülkede milli bir duruş sergiliyoruz. Kendi iş kültürümüze ve prensibimize uygun çalışanlarımızı Tosyalı Akademi ile yetiştiriyoruz. Tesisleri fizibilite çalışmaları ve mühendislik çözümleriyle dizayn ediyoruz. Tüm bunları lokal işgücü ile birleştiriyoruz. Bugün Cezayir'de 4 bin çalışan var; bunun 600'ü Türk. Bunu yapmayan şirketler, ülkeleri tesis mezarlıklarıyla doldurmuş" dedi.



SHINZO ABE'DEN TOSYALI'YA İLGİ

FUAT Tosyalı, Japonya Başbakanı Sinzo Abe ile de temasta bulundu. Toyo Kohan ile Osmaniye'deki ortak yatırımları Tosyalı Toyo'nun başarısından mutluluk duyduklarını belirten Tosyalı, "Japon şirketleri Afrika pazarına tek başlarına girmek konusunda tereddüt ediyor. Toyo Kohan ile ortaklığımızın başarısı, Japon şirketlerini Afrika'da Türklerle iş yapmaya cesaretlendiriyor" dedi.



JAPON MOL İLE STRATEJİK İŞBİRLIĞİ

TICAD Konferansı kapsamında Tosyalı Holding, Japonya merkezli deniz taşımacılığı şirketi Mitsui OSK Lines (MOL) ile önemli bir stratejik işbirliği anlaşmasına da imza attı. İmza töreni, Tokyo'daki Türk Büyükelçiliği'nde, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ın katıldığı bir resepsiyonda gerçekleştirildi. MOL ile Tosyalı, bu işbirliği anlaşması kapsamında, Türkiye ve yurtdışındaki üretim ağlarında, hammadde ve çelik ürünlerinin taşınmasında birlikte hareket etme fırsatlarını değerlendirecek. Yine bu kapsamda ayrıca, Tosyalı Holding tarafından geliştirilen limanların büyütülmesinde birlikte hareket etme fırsatları gözlemlenecek. Tosyalı, "Deniz aşırı taşımacılıkta, MOL'un gücü ve bizim üretim kapasitemizin önemli bir sinerji yaratacağından şüphemiz bulunmuyor" dedi.



CEZAYİR YATIRIMI 6 MİLYAR $'I BULACAK

DÜNYANIN üç farklı kıtasında, 20'nin üzerinde tesisle üretim yapan Tosyalı Holding, Tosyalı Algerie ile Cezayir ekonomisinin en büyük oyuncularından birine dönüşmüş durumda. Projenin 4 ayrı faz olarak planlandığını ve son faz yatırımının başladığını belirten Fuat Tosyalı, "Tamamlandığında yaptığımız toplam yatırım 6 milyar dolara ulaşacak. Tüm fazlar devreye girdiğinde ise tesisin toplam kapasitesi yıllık 8 milyon tonu aşarken, cirosu da 5 milyar dolara ulaşacak" dedi.