Ayran 40, waffle 80 lira olmaz

Tatil beldelerinde vatandaşı çileden çıkaran fahiş fiyatlarla ilgili restorancıların başkanı bile isyan etti: Ayran 40, waffle 80 TL olmaz

Yaz başladığından bu yana tatil beldelerinde yiyecek-içeceklerin fahiş fiyatları tartışılıyor.

Sanatçılar dahil vatandaşlar dudak uçuklatan fiyatlardan dert yanıyor. Çözüm nasıl olacak?

Standart getirecek mi? Turizm sezonu nasıl geçti? Tüm bunları restorancıların başkanı Kaya Demirer ile konuştuk.

Son dönemde en çok tartışılan konulardan biri fahiş yiyecek-içecek fiyatları... Sizce buraya bir standart gelmeli mi?

Geçen yıl lahmacunu konuşuyorduk, 2019'da ise ayranı... Herkes haksız, herkes mutsuz. O zaman hatayı sistemde aramak lazım. Ayran 40 TL, waffle 80 TL olmamalı. Yalıkavak'ta et lokantasında 16 kişi 20 bin TL hesap ödememeli.

Ama işletmeler de yerden yere vurulmamalı.

Düşünün, bu işletmeler 45 gün iş yapıyor.

Hele hele İstanbul'dan taşınıp geliyorlarsa az 4 ay personellerini de yazlık mekana taşıyorlar.

Çünkü, İstanbul kalitesinde yemek ve hizmet isteniyor. O halde işletme satış fiyatını hesaplarken ne yapacak? Gelirini 45 gün üzerinden, çoğunluğu sabit olan personel giderini ise 120 gün üzerinden hesaplayıp buna göre satış fiyatı oluşturacak.

Yalıkavak'taki ücret...

Orada 20 bin TL'lik hesabın 13 bini oldukça pahalı ithal şaraplar... Bu durumda kazıklanma kısmının yüzde 70'e yakını konu dışı kalıyor.

Şimdi soruyorum size; Bodrum'un Yalıkavak beldesinde denizin tam üstünde, şahane gün batımına nazır bir lokantada 16 kişi alkol tüketmeseydi ödeyeceği hesap 5000 TL'ydi. Yüzde 10 servisi de ekleyin 5.500 TL'ydi. Çok mu? Ama Ayran ve Waffle'a o fiyat çok evet...

Peki, bu durum nasıl düzelecek?

Sezon uzayarak olacak. Ülkemize gelen ekonomik ve sosyokültürel açıdan üst seviyelerdeki turistler yeniden buraya çekilecek. Gastronomi, moda, sanat ve tasarım gibi yaratıcı ekonomileri de devreye sokacağız reklam aracı olarak...

Bu yaz nasıl geçti?

Dışarıdan gelen turist sayısında rekora doğru gidiyoruz. Ancak kişi başı harcamada artış yok.

Daha fazla harcayacak turisti getirecek stratejiler henüz hayata geçirilemedi. Türkiye'nin en önemli iki kozu tarih ve gastronomi...



TURİST BAŞINA GELİRİ ARTIRMALIYIZ



Alım gücü yüksek turist ne istiyor?

Onlar buraya tarih ve gastronomi için gelmek istiyor.

İspanya 6 ayda 38.1 milyon turist ağırladı. Türkiye'ye aynı dönemde gelen turist sayısı 21 milyon. İspanya'da turist harcaması 1.200 dolar, Türkiye'de 625 dolar. İspanya'nın 6 aylık toplam turizm geliri 44 milyar dolar, Türkiye'nin 12.5 milyar dolar. İspanya rakamlarına ulaştığımızı düşünün.

Turist sayısı 40 milyonu yakaladığı zaman kişi başı 650 dolar yerine 1.200 dolar olduğunda toplam gelir 26 milyar yerine 48 milyar dolara çıkıyor. Aradaki fark; 22 milyar dolar. Yani bu seneki gelir hedefinin yüzde 85'i. Gelirinizi daha fazla karbon ayak izi harcamadan artırmaktan bahsediyoruz.

Restoranlar neden Türkçe tabela koymuyor?

Yaratıcı olup modası eskimeyecek isim bulup ve modernuluslararası bir imaj çizmek isteyen işletmeler Türk isimlerle bu algıyı yakalayamıyor.

Ya da bulduğunuz ismin patenti başkasında çıkıyor.

Yabancı isimler nispeten bu konuda daha kolay olabiliyor.