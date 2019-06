Dört bir yandan turist alan İstanbul, kongreden kruvaziyere, kültür-sanattan düğün turizmine yeniden dünyanın gözdesi oldu. Turizm rüzgârının Türkiye için estiğini belirten sektör temsilcileri, İstanbul’un etkinlik ve kongrede yeniden ilk 5’e gireceğini söylüyor

İstanbul turizmde yeniden dünyanın en önemli destinasyonları içine girmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından turistin aktığı şehir, kongre turizminde de düğün organizasyonlarında da favori haline geldi. Turizmdeki ivmeyle özellikle İstanbul'da 2023'e kadar kongre rezervasyonları doldu. Bu yılın ikinci yarısında 18 uluslararası kongre gerçekleşecek, 14.222 delege gelecek. İstanbul'a bu yıl 30 kruvaziyer gemisi demir atacak. Hintliler, İranlılar, Azeriler düğün yapmak için İstanbul'u tercih ediyor. Ruslar doğum günü organizasyonları dahi burada yapmaya başladı.



KONGREDE İLK 5'E GİRER

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve İTO'nun başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'un en çok kongreye ev sahipliği yapan şehirler içinde, bir süre önce olduğu gibi dünya sıralamasında ilk 10'a, hatta ilk 5'e gireceğine inancımız tam" dedi. Avdagiç, normal turistin Türkiye'de ortalama 650 dolar civarında para harcadığını, kongreye gelen yabancıların ortalama harcamalarının ise Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA) verilerine göre 2.500 dolar olduğunu anlattı.



RÜZGÂR TÜRKİYE İÇİN ESİYOR

Avdagiç, şöyle konuştu: "Londra'daki bir kişinin Paris'te bir kongreye gitmesi onu ne kadar heyecanlandırır? Hiç. Niye? Çünkü bu iki şehirde aşağı yukarı her şey aynı. Ama İstanbul, kongre katılımcılarını heyecanlandırır. İstanbul 'farklı' ve 'egzotik' bir destinasyon. 'Heyecan', 'mistik', 'keşfetmek, 'ekonomik' kelimeleri İstanbul'u anlatıyor. Diğer şehirlere göre İstanbul'da her zaman keşfedecek daha fazla şey var. Biz ICVB olarak bu farkındalığı oluşturmak için çalışıyoruz. Bütün olumsuzlukları geride bıraktık. Şimdi turizm rüzgârı İstanbul ve Türkiye için esiyor. ICVB olarak kongre adaylık çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."



30 KRUVAZİYER GEMİSİ 25 BİN TURİST YOLDA

İSTANBUL'A bu yıl 30 kruvaziyer gemisiyle 25 bin turist gelecek. 2020'de Galataport'un devreye girmesi ile 80 kruvaziyer gemisi ve 250 bin turist bekleniyor.



BU YIL 18 ULUSLARARASI KONGRE VAR

İSTANBUL'DA bu yılın ikinci yarısında 18 uluslararası kongre gerçekleştirecek. Bu kongrelere toplam 14 bin 222 delegenin katılımı bekleniyor. Eylülde yapılacak Dünya Gastroenteroloji Kongre'sine 6 bin, Dünya Perinatal Medicine Kongre'sine 3 bin 200, 18. Dünya Temiz Hava Kongresi'ne ise bin 205 katılımcı öngörülüyor. Ağustos 2020'de Uluslararası Coğrafya Kongresi'ne 3 bin kişi katılacak.



İKİ GÜNDE BİR DÜĞÜN REZERVASYONU

FOUR Seasons Hotel Bosphoros İstanbul Otel Müdürü Nihat Yücel, İstanbul'da her iki günde bir düğün rezervasyonu aldıklarını belirterek, "Kasımın sonuna dek hafta sonları tamamen dolu. Gelen talepleri hafta içi günlere yönlendiriyoruz" dedi. Düğün için gelenlerin daha fazla harcadığına dikkat çeken Yücel, şöyle konuştu: "Rakibimiz olan diğer ülkelerdeki ortalama kişi başı ziyaretçi rakamlarıyla aynı düzeydeyiz. İspanya'da turist başına harcama 1.100 euro, Fransa'da ise 1.400 euro civarında."



AVRUPA VE RUSYA'DAN CİDDİ BİR TALEP VAR

ÇIRAĞAN Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü Ralph Radtke, İstanbul'a ilginin arttığını belirterek, "Yeni havalimanımızla birlikte İstanbul'a ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu şehrin tanıtımında en büyük paylardan biri Türk Hava Yolları'na ait" dedi. Son dönemde İstanbul'da düğün turizminin öne çıktığını belirten Radtke, "Brezilya ve Hindistan'ın yanı sıra Rusya, İran, Pakistan, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden de düğün için talepler alıyoruz" diye konuştu.



RUSLAR DOĞUM GÜNÜNE GELİYOR

İSTANBUL Shangri-La Hotel Genel Müdürü Reto Klauser, 2020'de 2013 rakamlarının üzerine çıkılacağını söyledi. Türkiye'nin Hint düğünleri için oldukça popüler bir destinasyon haline geldiğini hatırlatan Klauser, "Rusya ise doğum günü ve yıl dönümü gibi organizasyonlar için Türkiye'yi tercih ediyor" şeklinde konuştu.



GEÇEN YILA ORANLA 4 KAT ARTTI

ETKINLIK firması Crystal Concept'in Genel Müdürü Duygu Kuşkulu, etkinlik turizminin geçen yıla oranla ilk 6 ayda 4 kat arttığını söyledi. Kuşkulu, "Özellikle Hindistan ve Rusya'dan artış var. Güney Amerika, İspanya ve İtalya da hareketlenmeye başladı. Bu yıl İstanbul 5 büyük düğüne daha ev sahipliği yapacak" dedi.