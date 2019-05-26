Boğaz'a akın ettiler

Yabancı yatırımcı yönünü sahil şeridine çevirdi. Boğaz hattındaki 600 yalının 100’e yakınını yabancılar aldı. Köşk ve yalılara en büyük talep ise Ortadoğulular’dan geliyor

Yabancı yatırımcılar Boğaz'daki 30 kilometrelik sahil şeridine rotayı kırdı. 600 yalının 100'e yakınını yabancılar aldı.

En son Şehzade Burhanettin Yalısı (Erbilgin Yalısı) 150 milyon dolara Katarlılar'a satıldı. Şu anda miras yüzünden 60 yalı ve 40 yalı dairesinin lüks konut pazarında satışta olduğunu söyleyen Coldwell Banker'ın Türkiye'deki lüks konut eğitmeni Sühran Aras, "Yabancı yatırımcılardan çok talep var. Irak, Ürdün, İran ve Türk Cumhuriyetleri'nden alıcılar geliyor. Son dönemde gayrimenkulde dolardan TL'ye geçiş de alımları kolaylaştırdı, yalılar daha ulaşılabilir duruma geldi" diyor. Aras'la Boğaz hattındaki gelişmeleri konuştuk.



TOPLAM 600 YALI VAR



İstanbul Boğazı'nda kaç yalı var. Kaça satılıyor bu yalılar?

İstanbul'un tarihine tanıklık eden Boğaziçi yalıları ve köşkleri, eşsiz güzellikleriyle yerli yatırımcı kadar yabancıların da ilgisini çekiyor.

Boğaz'da 600 yalı var. Bunların 366'sı tarihi eser niteliği taşıyor. Sarıyer'de 136, Beykoz'da 109, Üsküdar'da 84, Beşiktaş'ta 37'si bu nitelikte... Yalı ve yalı dairelerinin satış fiyatları 2 milyon dolar ila 110 milyon dolar arasında değişiyor.



EN PAHALIYI KATARLILAR ALDI



Yabancıların da son dönemde favorisi yalılar... Daha çok hangi ülkeden talep var?

Irak, İran, Ürdün, Türk Cumhuriyetleri, Katar'dan talep çok. Son dönemde gayrimenkulde dolardan TL'ye geçiş de alımları kolaylaştırdı, yalılar daha ulaşılabilir duruma geldi. Şu ana kadar satılan en pahalı yalı Şehzade Burhanettin Yalısı (diğer adıyla Erbilgin Yalısı). Bu yalı 150 milyon dolara Katarlılar'a satıldı.

Sarıyer'de de 75 milyon dolara bir yalı satıldı, onu da Katarlılar aldı.

600 yalının kaç tanesini yabancılar almıştır?

100'den azdır. Çünkü 600 yalının çok büyük kısmı bizim özel ailelerimizde...

Bunların bakımları çok zor, maliyetleri fazla, genelde mirastan kaynaklı satılıyor. Örneğin, Kuruçeşme'de bir yalının 28 mirasçısı var. Mirasçıların bir kısmı böyle bir yalılarının olduğunu dahi bilmiyormuş.



EN ÇOK YALI SABANCILAR'DA



Türkiye'de yalı sahibi olan aileler arasında ilk sırada kim var?

Yalı sahibi olan aileler arasında Sabancı, 17 adetle ilk sırada.

Koç ve Şahenk ailesinin de elinde birçok yalı var. Üzerine koyarak geliyorlar, istediklerini almaya devam ediyorlar.

Hangi bölge daha çok ilgi çekiyor?

Bebek, Yeniköy, Kandilli, Anadolu Hisarı... Yani tam orta bölge rağbet görüyor.

Yalının ev satışından farkı var mı?

Elimde 4 tane yalı var, bir kısmı tarihi eser niteliğinde. Tarihi eser olanlar çok kıymetli. Rıhtımı uzun olanlar da... Bir kere tarihi eser olması gerekiyor, metrekaresi ve lokasyonu, mahremiyet çok önemli çünkü alıcılarımızın hepsi Ortadoğulu.



RIHTIMI OLANIN FİYATI YÜKSEK



Fiyatlandırma nasıl yapılıyor?

Çok zor oluyor çünkü emsal yok. Hiçbiri diğerine benzemiyor. Satılmışlardan, lokasyondan, arsa büyüklüğünden yola çıkarak gidiyorsunuz. Yalıda rıhtım uzunluğu önemli, rıhtımı yoksa fiyatı çok etkiliyor.

Hatta rıhtım arsa büyüklüğünden daha önemli. Yalı fiyatına giden köşklerimiz de var.

Son dönemde dizilere kiralandığı da oluyor...

Evet... Yalılar dizi çekimlerinde çok tercih ediliyor. Şimdi mesela bir yabancı dizi çekilecek, kira için konuşuyoruz.

Türkiye'de lüks konut pazarı toplam konut üretimi içinde oransal olarak ne durumda?

Lüks konut pazarı toplam konut üretiminin yüzde 5'ini geçmiyor.

Lüks pazarın yüzde 75'i başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa'da...