Gastronomiden 2020’de 10 milyar dolarlık gelir

İstanbul, 12 Mart’ta dünya yeme içme sektörünün kanaat önderlerini ağırlayacak. Hedef 2020’de gastronomiden 10 milyar dolarlık gelir elde etmek

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer İstanbul, 12 Mart'ta Dünya yeme içme sektörünün kanaat önderlerini ağırlayacak. Sektör profesyonelleri, bir gün boyunca 'gastroekonomi' yani yeme içme ekonomisini konuşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşecek Global Gastroekonomi Zirvesini bu yıl ikincisi düzenlenecek.

Zirvenin mimarı Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer.

2018'de Türkiye Toplam Yiyecek ve İçecek Pazar büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı.

Pazarda yer alan restoran/cafe/ bar/fast-food/pastane sayısı yaklaşık 95 bin. Toplam istihdam sayısı ise 2 milyon kişi oldu. Demirer; "2019 turizm açısından öncü verilere göre 2018 üzerinde rakamlar bekleniyor.

Sadece gelecek turist sayısı açısından değil turist başı harcamanın da 2018 yılında gerçekleşen 647 doları aşacağımızda öngörüyoruz" diye bu yılın verilerini verirken, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Gastronomi açısından bakıldığında da aynı paralelde yapılan çalışmalarında etkisi ile 2019 yılında %25 bir artış hedefliyoruz.

2020 hedefi kesinlikle toplam gastronomi turizmi gelirlerinde 10 milyar dolar olacak."

Gastro ekonominin ülkemiz için önemi nedir?

Gastronomi, ülkemiz açısından değerlendirildiğinde sahip olduğumuz kültürel zenginliklerin ve bunlara bağlı değerlerin ekonomiye hızlı ivme kazandırılmasındaki en etkili yollardan biri. Bu coğrafyada yaşamış kültürlerin bizlere bıraktığı nesiller boyu süre gelen zengin mutfağın oluşturduğu kültürel içeriğin tanıtılması, günümüzün dinamiklerine evrilmesi sonucu elde edeceğimiz en somut getiri.

Bugün itibarı ile gastronomi turizmi toplam turizm gelirleri içerinde 5 milyar dolar'lık büyüklük ile %16 pay aldı.

Gastronomi turizminin hedefi rekabet ettiğimiz ülkelerin seviyesinde olan konaklama gelirleri ile aynı seviyeye çıkmak olacak. Ülkemiz için ilk aşamada bu hedef 10 milyar dolar.





Gastro ekonomide nasıl bir yıl bekliyorsunuz?

2019'da turizm açısından öncü verilere göre 2018 üzerinde rakamlar bekleniyor.

Gastronomi açısından 2019'da yüzde 25 artış hedefliyoruz.

2020 hedefi toplam gastronomi turizmi gelirlerinde 10 milyar dolara ulaşmak.

Türkiye'de gastronomi turizmi için iki bölgenin çok önemli olduğunu söylediniz. Bunu açar mısınız?

Hiçbir ürün hikayesi olmadan pazarlanamaz. 'İnanç Turizmi Koridoru' denilen koridor, Tarsus'tan başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin yörelerini kapsıyor.

İkincisi Ege rotası; Ayvalık - Bodrum zeytinyağı rotasının oluşturulması, kuzey Ege'de, Çeşme ve Urla sağlıklı beslenme, Şarap - Bağ rotası, festivaller, ve deniz ürünleri ile zengin yöreler. Tüm Ege hazır durumda.



İTALYA 150 MILYAR DOLAR YARATTI



İtalya, İspanya, Fransa gastronomide kendimize rakip aldığımız ülkeler diyorsunuz.

Hizmet kalitemiz ve yemeklerimiz daha iyi olmasına rağmen, biz gelir olarak neden gerideyiz. Rakamlarla anlatır mısınız?

İspanya'nın turizm geliri 70 milyar dolara yaklaştı. Turizm çeşitliliğini arttırırken gastronomiyi öne çıkararak kişi başı geliri yükselttiler. Kendi kültürlerini ihraç etmeyi de ihmal etmediler. Bugün İtalya yemek kültürünü bütün dünyaya yaymış sadece pizza ekonomisinde 150 milyar dolarlık değer yarattı. İspanya'nın turizm gelirleri içerinde gastronominin payı yüzde 30'ları aşmış.



ZİRVEYE KİMLER GELECEK?



Yurtdışından 10 yabancı konuşmacı ve yurtiçinden 27 Türk konuşmacı katılacak. Gün boyunca farklı temalardaki seanslarla düzenlenecek zirveye gelenlerden bazıları şöyle; Küresel Sosyal Gastronomi Hareketi Öncüsü David Hertz, 'Devlet Markalaşmasında Gastrodiplomasinin Yeni Yeri' temalı konuşması ile Levantine Public Diplomacy Executive Director'ı Paul Rockower olacak. Royala Passage CEO'su Prof. Sarote Phornprapha 'Gastronomi Turizminde Özgünlük ve Değer Yaratma' konusunda deneyimlerini paylaşacak.