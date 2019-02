Tarihi yarımadayı restore etti

Kapadokya başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Kuşadası'ndaki yatırımlarıyla öne çıkan Dorak Holding, Sultanahmet'te büyük bir projeye imza atıyor. Dorak Holding, aralarında Yeşil Ev'in de olduğu tarihi Soğuk Çeşme Sokağı'ndaki konakların işletim hakkını, Turing'den devraldı. Holding, Yeşil Ev, Sarnıç Restoran ve 12 konaktan oluşan Soğuk Çeşme Sokağı'nı, aslına uygun olarak inşa etti.

Dorak Holding ortaklarından Mustafa Pilav, "3.5 yıllık restorasyon sürecinden sonra ilk etap olarak Yeşil Ev'i açtık. İkinci etabı nisanda bitireceğiz. Tamamını Ayasofya ismiyle ve Hilton by Curio markası altında işleteceğiz. Biri Yeşil Ev'in bahçesinde diğeri sokaktaki konuk evinin içinde olmak üzere iki restoran var. Bir de Sarnıç Restoran olacak" dedi.

Kapadokya'da 6 otel işlettiklerini, bölgede 250 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yaptıklarını söyleyen Pilav, "Amerikan Marriot markasıyla yeni bir otel inşaatına başladık, kaba inşaatı bitmek üzere" diye konuştu. Japon HIS Holding'le ortak yatırımlar yapacaklarını hatırlatan Pilav, 600 milyon dolarlık yatırım bütçesini 1 milyar dolara çıkaracaklarını anlattı.



100 BİN JAPON TURİST GELİR

Mustafa Pilav, Japon turist sayısının bu yıl 100 binlere çıkarılabileceğini söyledi. Pilav, "Olmamasının tek nedeni az uçuş var" dedi. THY'nin bir an evvel Osaka uçuşlarına başlaması ve Tokyo uçuşlarını da ikiye çıkarmasını beklediklerini belirten Mustafa Pilav, "Eğer bunlar yapılırsa, bu yıl 100 bine ulaşmak bizim için işten değil" şeklinde konuştu.