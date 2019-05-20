Türkiye’nin ekonomik görünümüne inanıyoruz

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye'ye yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye'deki ekonomik görünüme inanıyoruz" dedi.

Kansu ile önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk...

Bill Gates Türkiye'ye özel önem veriyor. Microsoft Türkiye'de büyümeye devam edecek mi?

Türkiye'ye her zaman önem verdik, veriyoruz.

1993'ten bu yana buradayız.

Başta bulut bilişim ve yapay zekâ olmak üzere nesnelerin interneti, büyük veri, makine öğrenimi ve karma gerçeklik teknolojilerinin yaygınlaşması için yatırımlarımız sürecek.

Ağırlıklı yatırımlar hangi alanda olacak?

Geçen bir yılda kurumsal bulut pazarında payımızı yüzde 52'ye çıkardık.

Önümüzdeki dönemde de büyümeyi, bulut ekseninde gerçekleştireceğiz.

Bulut teknolojisini anlatır mısınız?

Bulut üzerinden veriler depolanıp, yönetiliyor.

Uygulamalar ve videolar çalıştırılıp, fotoğraf albümleri saklanıyor, e-postalar iletiliyor. Bulut ile fazla fotoğraflarınızı, e-postalarınızı silmeniz gerekmiyor.

Cihazınıza yüklemeden oyun açabiliyorsunuz. Bulut daha düşük maliyetlerle daha fazla verimlilik, hız ve esneklik sağlıyor.



300 BİN $ TASARRUF



Bu teknoloji şirketlere verimlilik sağlıyor mu?

Microsoft Azure platformunda, bir saniyeden daha kısa sürede 1 milyar kayıt sorgulanabiliyor. Bu özellik, şirketleri ve bireyleri daha üretken hale getiriyor.

İşletmeler, 2018'in ikinci çeyreğinde bulut bilişim yazılımlarına yaklaşık 20 milyar dolar harcama yaptı. Gerçekleştirdiğimiz bir ankete göre, buluta adapte olan kurumların yüzde 14'ü hemen IT harcamalarını azaltırken yüzde 80'i ilk 6 ayda maliyetlerini önemli oranda düşürüyor. IDC araştırmasına göre 2022 yılında bulut bilişimle ilgili 130 bin yeni iş imkânı doğacak.



EKOSİSTEMLE 100 BİN KİŞİYE İŞ



Microsoft'un Türkiye'de kaç çalışanı var?

400'e yakın çalışanımız var. Ama iş ortağı ekosistemiyle 100 bin kişiye istihdam imkânı sağlıyoruz. Microsoft Yenilikçi Eğitmen programıyla 25 yılda 280 bin öğretmene ücretsiz teknoloji eğitimleri verdik. Sanal kampus Açık Akademi'yle 280 bin kişi ücretsiz online yazılım eğitimi aldı. 'Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor' projesinde 20 bin çocuğa kodlama eğitimi verdik. Kadın girişimcileri destekliyoruz.



DALGALANMA REFORMLARLA GERİDE KALDI



Önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?

Türkiye'deki ekonomik görünüme inanıyoruz, bu yüzden yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye birçok ekonomik dalgalanmayı yapısal reformlarla geride bıraktı. Bugün ise Türkiye yeni bir yapısal dönüşüm sürecinin eşiğinde.